Como, Fabregas: "Liga Champions kami adalah tentang nilai-nilai dan kerendahan hati. Baru 6-7 tahun yang lalu kami masih bermain di Serie D”

"Liga Champions kami adalah tentang nilai-nilai dan kerendahan hati dalam bekerja di sebuah klub yang serius dengan visi masa depan. Ada berbagai macam kemenangan,dan hari ini bagi kami adalah kemenangan yang paling penting: kami kehilangan sosok penting bagi klub dan kami ingin menunjukkan rasa hormat. Hari ini penting bagi kami untuk mengenang Michael Hartono dan menyampaikan belasungkawa kepada keluarganya."





"Laga melawan Pisa berbeda dari laga-laga sebelumnya, kami memanfaatkan ruang kosong pada dua gol pertama dan setelah itu ada dua pilihan: tim yang menyerang Anda atau tim yang tidak membuka pertahanan. Kami bermain cerdas, ini menjadi pengalaman tambahan untuk terus berkembang."





"Suasana sangat baik, orang-orang puas tapi kita semua ingin lebih. Orang-orang menikmati perjalanan ini, 6-7 tahun lalu kita adalah tim yang agak ketinggalan zaman di Serie D, sekarang kita melangkah maju dengan pemain muda dan sulit tidak jatuh cinta pada mereka karena semua yang mereka berikan. Saat segala sesuatunya berjalan baik, kita tetap rendah hati; saat tidak berjalan baik, kita tetap tenang karena kita tahu ke mana kita ingin pergi."





"Jesus Rodriguez? Dia mendapat dua benturan, satu di awal dan satu lagi menjelang setengah jam: dia tidak bisa melanjutkan. Dia adalah pemain yang mengandalkan duel, sudah terlihat setelah benturan pertama bahwa dia tidak dalam kondisi baik. Sayang sekali, dia merasa ini adalah pertandingan yang cocok untuknya dan karakteristiknya, tapi begitulah sepak bola dan kita harus terus maju."



