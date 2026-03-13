Como, Fabregas: "Kalau aku dengar para pemainku ngomongin Liga Champions, aku marah besar. Kalau kita nggak lolos, kita ini apa? Orang-orang yang gagal?"

Sebuah refleksi juga mengenai kondisi emosional tim yang turun ke lapangan sebagai pemuncak klasemen untuk pertama kalinya di liga ini: "Selalu ada yang pertama kali untuk segala hal. Apakah saya memikirkannya? Tidak, saya bersumpah. Inilah hidup saya. Berada dalam situasi ini sebagai pemain. Apakah berbeda sebagai pelatih? Tidak, yang penting adalah mentalitas, konsistensi, dan pesan yang disampaikan. Ketika Anda percaya dan bersikap positif, serta bekerja keras, hal-hal baik bisa terjadi. Tapi kita lakukan secara bertahap. Kita baru di awal, tidak ada yang berubah. Baik lolos maupun tidak, kita terus membangun. Selalu berkembang, dan itu tidak berarti menang. Kadang-kadang itu terjadi, tapi saya tidak sepenuhnya puas. Saya melihat pertumbuhan yang signifikan di Palermo, saya yakin kita akan naik ke Serie A. Bahwa tim akan naik. Saya merasakannya, karena kerja keras yang dilakukan, para pemain yakin. Dan sekarang saya melihat tim yang berkembang, yang memenangkan pertandingan yang sebelumnya tidak bisa dimenangkan. Ini diberikan oleh pengalaman, terus-menerus menekankan hal itu. Yang tidak dimiliki pelatih adalah waktu. Dibutuhkan pikiran yang terbuka, sedikit lebih banyak waktu untuk mengkonsolidasikan ide. Di pertandingan berikutnya, Anda akan dinilai. Sepak bola bagi pelatih sangat kejam dan harus selalu dianalisis dengan cara yang benar."