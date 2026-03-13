Cagliari Calcio v Como 1907 - Serie AGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

Diterjemahkan oleh

Como, Fabregas: "Kalau aku dengar para pemainku ngomongin Liga Champions, aku marah besar. Kalau kita nggak lolos, kita ini apa? Orang-orang yang gagal?"

Pernyataan pelatih asal Spanyol tersebut dalam konferensi pers.

Dua hari menjelang laga melawan Roma yang dijadwalkan pada Minggu pukul 18.00, yang merupakan pertandingan pekan ke-29 Serie A, pelatih Como Cesc Fabregas berbicara dalam konferensi pers untuk membahas pertandingan tersebut, sebuah laga yang akan sangat menentukan bagi ambisi kedua tim untuk lolos ke Liga Champions.

Kata "Champions" adalah sesuatu yang tidak ingin didengar oleh pelatih asal Spanyol ini dari para pemainnya, namun di bawah ini kami rangkum semua pernyataan mantan pemain Arsenal dan Barcelona tersebut, di antara yang lainnya.

  • MAIN DARI DALAM ATAU LUAR?

    Sebuah komentar mengenai apa yang ia harapkan dari pentingnya pertandingan ini: "Tergantung apa yang dimaksud dengan 'pertandingan penentu'. Bagi saya, ini hanyalah satu pertandingan lagi; kami harus tampil sangat baik, seperti saat kami menang di Napoli atau melawan Juventus. Kami harus selalu bermain bagus, karena kami akan berhadapan dengan para pemain hebat dan pelatih hebat, dalam tempo pertandingan yang tinggi. Namun, kami harus bermain dengan gaya kami sendiri; nanti hasilnya akan berbicara sendiri dan kami akan mengevaluasinya."

  • BAGAIMANA KONDISI PERRONE DAN DIAO

    Ada juga beberapa pernyataan mengenai kondisi fisik dua pemain kunci bagi Fabregas: "Perrone? Untuk saat ini, 60% tidak, 40% ya. Namun, para pemain bisa membaik dengan perawatan dan berbagai metode. Mungkin besok dia bangun dari tempat tidur dan sudah baik-baik saja, hari ini dia berlatih secara individu dan berjalan lancar. Dia mengalami benturan, merasa sakit, dan bengkak parah. Tapi yang perlu dilakukan hanyalah menguras darah. Dia merasa takut, tahun lalu dia absen selama 3 bulan setelah mengalami benturan saat melawan Verona. Dia mengalami pendarahan. Tapi ini bukan hal yang serius. Diao? Saya sudah bilang di TV, dia berhenti 30 menit sebelum latihan, dia merasakan getaran di area yang pernah cedera. Kemudian dia berlatih sendiri pada Minggu saat kami kembali. Dia mengikuti seluruh sesi latihan bersama kami sepanjang minggu, berjalan sangat baik, dan besok jika semuanya lancar dia akan masuk dalam daftar pemain yang dipanggil. Tapi ini tidak serius."

  • APAKAH NICO PAZ AKAN BERMAIN DI POSISI GELANDANG TENGAH?

    "Tidak. Dia bisa melakukannya di masa depan, saat dia sudah lebih matang dan stabil dalam permainan sepak bola. Tapi dia adalah pemain sayap serang, seorang penyerang kedua. Terlebih lagi, dalam skema permainan kami dengan dua gelandang serang, dia harus selalu berada di posisi yang lebih dalam. Diperlukan kepercayaan diri dalam menguasai bola, cara berpikir, dan menganalisis situasi yang tidak dimiliki Nico. Dia bermain berdasarkan insting; ketika berada di posisi belakang, dia bisa kehilangan bola, dia bukan Perrone atau Baturina. Peran gelandang itu sangat spesifik."

  • Pertandingan seperti apa yang Anda harapkan?

    "Saya ingin melihat Como yang penuh semangat, proaktif, dengan mentalitas yang kuat dan keberanian. Seperti biasa, dengan tekanan tinggi yang mencekik, serta pemain-pemain yang sangat kuat secara fisik. Mereka mampu memainkan sepak bola dengan sangat baik."

  • SERUAN KEPADA PARA PENDUKUNG? SINIGAGLIA SEPERTI LA BOMBONERA?

    "Harus selalu seperti ini. Bahkan di Serie B suasananya sangat luar biasa. Kami sangat senang, kami tahu mereka ada di belakang kami, tapi kami harus terus memupuk semangat dan energi ini, agar mereka selalu bersama kami dan kami semakin kuat. Dengan suporter dan tim yang bersatu, energi ini berlipat ganda. Di hadapan para pendukung kami. Kami lebih kuat. Apakah mengatakan akan memenangkan semuanya membantu? Ya. Kami telah melakukan 6-7 rekrutan, orang-orang baru yang harus beradaptasi, kami harus memahami di mana kami bisa melakukan yang lebih baik. Namun, tahun lalu di awal musim, mengetahui bahwa ini adalah tahun pertama kami di Serie A, kami ingin menang tetapi bertanya pada diri sendiri, 'apakah kami mampu melakukannya?'. Tidak selalu. Kemudian kami mendatangkan Caqueret dan Vojvoda, kami meningkatkan level permainan secara signifikan, dengan konsistensi, latihan, dan visi yang lebih jelas. Sebelumnya, kami seperti tim Serie B. Secara kualitas, kami belum sepenuhnya siap. Saya pikir kami telah menemukan kekuatan di dalam diri kami untuk meraih kemenangan dengan alami. Ini adalah langkah yang sangat penting."

  • Sudah mulai melihat kalender?

    Fabregas menyatakan bahwa ia tidak mempermasalahkan jadwal, tetapi pertandingan yang paling penting adalah pertandingan yang akan datang: "Kita akan melawan Pisa di pertandingan berikutnya? Saya tidak tahu. Pertandingan melawan Roma adalah yang paling penting, sisanya nanti saja. Maaf, saya memang kaku. Kami berusaha memenangkan setiap pertandingan, satu per satu."

  • PERTAMA KALINYA MENEMPATI POSISI KEEMPAT DALAM KLASEMEN

    Sebuah refleksi juga mengenai kondisi emosional tim yang turun ke lapangan sebagai pemuncak klasemen untuk pertama kalinya di liga ini: "Selalu ada yang pertama kali untuk segala hal. Apakah saya memikirkannya? Tidak, saya bersumpah. Inilah hidup saya. Berada dalam situasi ini sebagai pemain. Apakah berbeda sebagai pelatih? Tidak, yang penting adalah mentalitas, konsistensi, dan pesan yang disampaikan. Ketika Anda percaya dan bersikap positif, serta bekerja keras, hal-hal baik bisa terjadi. Tapi kita lakukan secara bertahap. Kita baru di awal, tidak ada yang berubah. Baik lolos maupun tidak, kita terus membangun. Selalu berkembang, dan itu tidak berarti menang. Kadang-kadang itu terjadi, tapi saya tidak sepenuhnya puas. Saya melihat pertumbuhan yang signifikan di Palermo, saya yakin kita akan naik ke Serie A. Bahwa tim akan naik. Saya merasakannya, karena kerja keras yang dilakukan, para pemain yakin. Dan sekarang saya melihat tim yang berkembang, yang memenangkan pertandingan yang sebelumnya tidak bisa dimenangkan. Ini diberikan oleh pengalaman, terus-menerus menekankan hal itu. Yang tidak dimiliki pelatih adalah waktu. Dibutuhkan pikiran yang terbuka, sedikit lebih banyak waktu untuk mengkonsolidasikan ide. Di pertandingan berikutnya, Anda akan dinilai. Sepak bola bagi pelatih sangat kejam dan harus selalu dianalisis dengan cara yang benar."

  • JIKA DIA MENDENGAR PARA PEMAINNYA BERBICARA TENTANG LIGA CHAMPIONS, APAKAH DIA MARAH?

    Fabregas menutup konferensi pers dengan mengatakan: "Ya. Bukan karena mereka membicarakan hal ini atau itu, tapi karena ini bukan waktunya. Jika hal itu tidak terjadi, lalu siapa kita? Apakah kita gagal?".

