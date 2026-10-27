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Torino FC v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Como, Fabregas: "Dua kali membentur tiang gawang, satu penalti tidak diberikan, tahun lalu kami tidak akan menang"

Torino vs Como
Torino
Como
Serie A
C. Fabregas

Pelatih asal Spanyol berbicara seusai kemenangan di kandang Torino.

Cesc Fabregas, pelatih Como, berbicara setelah timnya bangkit untuk meraih kemenangan 3-1 di kandang Torino.


"Dua kali bola membentur tiang gawang, satu penalti tidak diberikan, dan kami menciptakan banyak peluang, tetapi kami justru tertinggal 1-0. Itu tergantung bagaimana kita melihatnya... Saya melihat Como tampil penuh semangat. Tahun lalu, kami tidak akan memenangi pertandingan seperti ini," dilansir TMW.


"Kami juga punya kualitas tinggi di posisi penjaga gawang. Kami harus melakukan rotasi karena banyaknya pertandingan. Kami tidak pernah menurunkan susunan sebelas pemain yang sama, dan itu sedikit merugikan kami."


  • "Torino? Mereka mencerminkan nilai-nilai Abate sebagai pesepak bola. Mereka tim yang terorganisasi. Ketika unggul, mereka memakai formasi 3-5-2 dan menjadi sulit dihadapi."

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