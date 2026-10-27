Cesc Fabregas, pelatih Como, berbicara setelah timnya bangkit untuk meraih kemenangan 3-1 di kandang Torino.





"Dua kali bola membentur tiang gawang, satu penalti tidak diberikan, dan kami menciptakan banyak peluang, tetapi kami justru tertinggal 1-0. Itu tergantung bagaimana kita melihatnya... Saya melihat Como tampil penuh semangat. Tahun lalu, kami tidak akan memenangi pertandingan seperti ini," dilansir TMW.





"Kami juga punya kualitas tinggi di posisi penjaga gawang. Kami harus melakukan rotasi karena banyaknya pertandingan. Kami tidak pernah menurunkan susunan sebelas pemain yang sama, dan itu sedikit merugikan kami."



