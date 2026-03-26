como nico pazGetty Images

Como, Direktur Olahraga Ludi tentang masa depan Nico Paz: "Kemungkinan besar dia akan tetap bersama kami, kompetisi Eropa menguntungkan kami." Dan mengenai Fabregas..

Direktur olahraga Como membahas masa depan dua pilar klub asal Como

Direktur olahraga Como membuat para penggemar tim asal Como itu bermimpi: "Kemungkinan besar Nico Paz akan tetap bersama kami satu tahun lagi." Demikian kata Carlalberto Ludi, yang dalam wawancara dengan Radio Radio Lo Sport membantah rumor bursa transfer yang menyebutkan bahwa gelandang serang asal Argentina itu akan hengkang dari Italia.

Berikut pernyataan direktur olahraga asal Italia tersebut: "Ini selalu soal yang sama, kami tidak bisa mengendalikan keinginan orang lain. Kami sangat senang dengannya dan dia juga sangat senang bersama kami. Keikutsertaan di kompetisi Eropa akan menguntungkan kami. Kemungkinan dia bertahan masih tinggi hingga saat ini, meskipun ada Piala Dunia yang harus dipertimbangkan."

Perlu diingat bahwa saat ini hak kepemilikan Nico Paz berada di tangan Real Madrid, yang memiliki klausul pembelian kembali untuk memulangkan sang gelandang serang pada musim panas mendatang: klausul tersebut akan berlaku pada bursa transfer musim panas 2026 dengan nilai sebesar 9 juta euro, sementara nilainya akan naik menjadi 11 juta euro pada bursa transfer musim panas 2027. Menurut laporan Marca di Spanyol, Los Blancos akan wajib menggunakan opsi pembelian pemain kelahiran 2004 tersebut pada musim panas nanti, mengingat mereka dapat mendatangkan pemain yang saat ini bernilai antara 60 hingga 70 juta euro dengan biaya yang relatif kecil. Namun, bertentangan dengan laporan surat kabar Spanyol tersebut, direktur olahraga Como yakin bahwa Nico Paz dapat tetap berada di Italia setidaknya satu tahun lagi, terutama jika tim berhasil lolos ke Liga Champions. Berikut pernyataan lain dari direktur olahraga Como:

  • MASA DEPAN FABREGAS

    "Kami sudah beberapa kali berdiskusi. Saat ini kami berada di jalur yang sama; ada keselarasan penuh antara apa yang ingin dia lakukan dan apa yang diinginkan Como. Kami ingin terus berkembang, dan kami akan menyediakan semua sumber daya yang dibutuhkan. Selama tidak ada hal luar biasa yang terjadi di pasar yang berkaitan dengannya, kami akan terus maju bersama. Kita bisa membicarakan apa yang kami tawarkan kepadanya, bukan apa yang ditawarkan pihak lain. Saat ini, kami sama sekali tidak khawatir dia akan meninggalkan kami."

  • LIGA CHAMPIONS DAN PIALA ITALIA

    "Ini adalah dua pencapaian bersejarah bagi klub; kami tidak bisa dan tidak mau memilih salah satunya. Kami masih muda, kuat, pekerja keras, dan memiliki semangat untuk bermain serta bekerja keras, jadi... Saya sudah mengatakan pada bulan Oktober atau November bahwa tujuan kami adalah memenangkan semua pertandingan; itulah mentalitas sang pelatih. Tentu saja, hal itu mungkin tidak akan terwujud, tetapi di hadapan dua tujuan ini, kami tidak bisa memilih. Kami akan melakukan segala upaya untuk mencapai keduanya."

  • MUSIM INI

    "Kami tidak pernah membayangkan bisa berada di posisi ini, kami hanya bisa memimpikannya. Kami terus berupaya untuk berkembang dan menjadi lebih baik; kami yakin tim ini memiliki potensi besar dan bahwa Cesc Fabregas adalah sosok yang luar biasa dalam mengoptimalkan kemampuan para pemain muda ini. Kami bermimpi untuk finis di peringkat keempat, tapi jalan yang harus ditempuh masih sangat panjang."

  • PASAR DAN ORANG ITALIA

    "Orang Italia? Masalahnya agak lebih rumit... Ada dinamika keuangan yang membatasi investasi asing di dunia sepak bola Italia, lalu ada juga soal metodologi... Di Spanyol, mereka lebih cocok dengan gaya sepak bola yang kami mainkan. Kemudian, pemain-pemain kelahiran 2004 atau 2005 yang kami rekrut sudah pernah bermain di tim utama Serie A; di negara kami, kami kesulitan menemukannya. Kami sedang berinvestasi besar-besaran pada identitas Italia di sektor pemuda agar mereka siap di masa depan. Ada tim kerja yang jauh lebih besar dari yang dibayangkan. Kami memiliki filter statistik pertama, lalu ada 5 filter lainnya... Para pemandu bakat harus memahami apakah pemain tersebut sesuai dengan apa yang dilakukan Fabregas, kemudian apakah secara teknis kompatibel dengan kami, kami melakukan profil karakter pemain selama pertandingan, memeriksa riwayat cedera, dan akhirnya menilai karakter pribadi. Kemudian nama-nama tersebut diajukan kepada saya dan Fabregas, dan kami memilih yang menurut kami terbaik."


  • TENTANG GELAR JUARA

    "Menurut saya, Inter memiliki semua yang dibutuhkan untuk meraih gelar Scudetto. Mereka adalah tim yang paling siap, jadi saya tidak melihat ada alasan untuk khawatir. Kami akan fokus pada nasib kami sendiri, lalu biarlah yang terbaik yang menang, tapi Inter tetap menjadi favorit."

  • ANTARA JUVE DAN ROMA

    "Jangan paksa saya memilih salah satunya, karena keduanya sama-sama sangat berbahaya. Kami memiliki senjata tambahan, yaitu seorang pelatih muda yang menjanjikan, yang kompeten dan menangani situasi ini layaknya seorang pelatih berpengalaman. Masih banyak pertandingan yang harus dilalui, tapi Fabregas adalah senjata kami."

