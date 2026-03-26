Como, Direktur Olahraga Ludi tentang masa depan Nico Paz: "Kemungkinan besar dia akan tetap bersama kami, kompetisi Eropa menguntungkan kami." Dan mengenai Fabregas..

Direktur olahraga Como membuat para penggemar tim asal Como itu bermimpi: "Kemungkinan besar Nico Paz akan tetap bersama kami satu tahun lagi." Demikian kata Carlalberto Ludi, yang dalam wawancara dengan Radio Radio Lo Sport membantah rumor bursa transfer yang menyebutkan bahwa gelandang serang asal Argentina itu akan hengkang dari Italia.

Berikut pernyataan direktur olahraga asal Italia tersebut: "Ini selalu soal yang sama, kami tidak bisa mengendalikan keinginan orang lain. Kami sangat senang dengannya dan dia juga sangat senang bersama kami. Keikutsertaan di kompetisi Eropa akan menguntungkan kami. Kemungkinan dia bertahan masih tinggi hingga saat ini, meskipun ada Piala Dunia yang harus dipertimbangkan."

Perlu diingat bahwa saat ini hak kepemilikan Nico Paz berada di tangan Real Madrid, yang memiliki klausul pembelian kembali untuk memulangkan sang gelandang serang pada musim panas mendatang: klausul tersebut akan berlaku pada bursa transfer musim panas 2026 dengan nilai sebesar 9 juta euro, sementara nilainya akan naik menjadi 11 juta euro pada bursa transfer musim panas 2027. Menurut laporan Marca di Spanyol, Los Blancos akan wajib menggunakan opsi pembelian pemain kelahiran 2004 tersebut pada musim panas nanti, mengingat mereka dapat mendatangkan pemain yang saat ini bernilai antara 60 hingga 70 juta euro dengan biaya yang relatif kecil. Namun, bertentangan dengan laporan surat kabar Spanyol tersebut, direktur olahraga Como yakin bahwa Nico Paz dapat tetap berada di Italia setidaknya satu tahun lagi, terutama jika tim berhasil lolos ke Liga Champions. Berikut pernyataan lain dari direktur olahraga Como: