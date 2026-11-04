Como ingin terus bermimpi di Liga Champions dan akan bertandang menghadapi Lens di Prancis dengan tekad mengejutkan semua orang. Direktur olahraga Charlie Ludi berbicara kepada Sky Sport menjelang pertandingan. Ia mengungkapkan bagaimana Como menyambut laga ini dan menjalani penampilan perdananya di Liga Champions, serta membahas langkah berikutnya di lapangan, termasuk perkembangan waktu pemulihan Kean, dan di luar lapangan, dengan aktivitas di bursa transfer yang masih berlangsung.
Como, direktur olahraga Ludi: "Kami berharap Kean kembali pada akhir November. Kami punya pemandu bakat di berbagai penjuru dunia untuk memenuhi keinginan Fabregas"
Tahap krusial untuk Liga Champions
"Ini adalah tahap yang sangat penting. Tantangan kami tahun ini adalah tampil kompetitif setiap tiga hari. Kami datang ke sini untuk memainkan sepak bola kami dalam atmosfer yang sangat panas. Ada beberapa penampilan kami yang kurang bersemangat, tetapi tantangan kami adalah datang ke sini, memainkan sepak bola kami, dan berusaha membuat para suporter semakin bangga."
Kean pada akhir November
"Kean? Kondisinya baik, lebih baik. Kami telah mengeluarkan pernyataan yang menyebut lima pekan. Kami berharap bisa mempersingkat waktu pemulihannya dan melihatnya kembali di lapangan paling lambat akhir November."
Pencari bakat di seluruh dunia untuk Fabregas
Bagi kami, pelatih memegang peran sentral dalam pengembangan klub. Setelah itu, kami perlu menyusun strategi bersama dia. Keahlian kami adalah memahami cara berpikir Fabregas untuk mengetahui apa yang dia butuhkan. Proses pemantauan berlangsung lama, dan kami memiliki pemandu bakat yang berkeliling dunia. Kami memiliki semua yang diperlukan. Kami juga membuat profil pemain muda itu dari sisi karakter. Keselarasan dari presiden hingga pelatih menjadi pembeda."
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