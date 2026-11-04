"Ini adalah tahap yang sangat penting. Tantangan kami tahun ini adalah tampil kompetitif setiap tiga hari. Kami datang ke sini untuk memainkan sepak bola kami dalam atmosfer yang sangat panas. Ada beberapa penampilan kami yang kurang bersemangat, tetapi tantangan kami adalah datang ke sini, memainkan sepak bola kami, dan berusaha membuat para suporter semakin bangga."