Como di Liga Champions? "Masalah" daftar pemain, stadion, dan kewajiban penyelesaian dari UEFA terkait fair play finansial

Impian Como untuk lolos ke Liga Champions semakin nyata. Hasil-hasil terbaru tim asuhan Cesc Fabregas menempatkan tim asal Como ini sebagai salah satu kandidat utama untuk merebut posisi empat besar di Serie A, sebuah skenario yang tak terbayangkan hingga beberapa bulan lalu.
Namun,apa yang sebenarnya akan terjadi jika mereka lolos? Karena selain aspek olahraga dan pendapatan yang dijamin oleh kompetisi, ada tiga isu kunci yang muncul: daftar pemain UEFA, stadion, dan fair play finansial. Dan di sinilah bukan sekadar masalah awal yang muncul, melainkan situasi yang perlu diatasi.