Emanuele Tramacere

Como di Liga Champions? "Masalah" daftar pemain, stadion, dan kewajiban penyelesaian dari UEFA terkait fair play finansial

Como
Transfers

Dari perebutan posisi keempat hingga persyaratan UEFA: apa yang benar-benar berubah bagi Como untuk musim depan

Impian Como untuk lolos ke Liga Champions semakin nyata. Hasil-hasil terbaru tim asuhan Cesc Fabregas menempatkan tim asal Como ini sebagai salah satu kandidat utama untuk merebut posisi empat besar di Serie A, sebuah skenario yang tak terbayangkan hingga beberapa bulan lalu.


Namun,apa yang sebenarnya akan terjadi jika mereka lolos? Karena selain aspek olahraga dan pendapatan yang dijamin oleh kompetisi, ada tiga isu kunci yang muncul: daftar pemain UEFA, stadion, dan fair play finansial. Dan di sinilah bukan sekadar masalah awal yang muncul, melainkan situasi yang perlu diatasi.


  • BERAPA BANYAK YANG TELAH DIINVESTASIKAN OLEH COMO

    Lompatan Como memang sudah dimulai sejak lama, namun dalam dua tahun terakhir perkembangannya semakin pesat. Sejak keluarga Hartono dari Indonesia mengambil alih klub di tepi danau tersebut, klub ini telah berinvestasi secara besar-besaran untuk membangun skuad yang kompetitif dan mewujudkan pertumbuhan yang cepat, namun tidak sembarangan.


    Dimulai dari Fabregas, sebuah proyek muda dibangun di sekelilingnya yang, mungkin, telah mencapai hasil ini lebih cepat dari yang diharapkan sehingga kini menempatkan klub dalam situasi yang sulit untuk diatasi.


    Mempertimbangkan hanya dua musim terakhir, klub ini telah berinvestasi lebih banyak daripada klub lain di Serie A, melampaui batas 150 juta euro untuk biaya transfer para talenta yang bergabung dengan tim biru-putih. Angka-angka tersebut, bagaimanapun, banyak diambil dari kantong pribadi keluarga dan belum didukung, setidaknya untuk saat ini, oleh pendapatan komersial yang setara dan pertumbuhan omzet.


  • DAFTAR SERIE A: KEUNGGULAN TIM U-23

    Apakah skuad yang telah dibentuk sejauh ini siap untuk berlaga di Liga Champions? Dari segi teknis, jawabannya tentu saja ya, tetapi perlu diperhatikan bahwa pada musim ini, bahkan hanya untuk pendaftaran di Serie A, Como dapat memanfaatkan celah dalam peraturan terkait penyusunan daftar pemainnya.


    Di Serie A, setiap klub dapat mendaftarkan skuad maksimal 25 pemain untuk setiap pertandingan dan dalam skuad tersebut wajib:

    - memiliki setidaknya 4 pemain yang dibesarkan di akademi klub (berusia antara 15 dan 21 tahun)

    - memiliki setidaknya 4 pemain yang dibesarkan di akademi muda Italia (setidaknya tiga tahun, meskipun tidak berturut-turut, antara usia 15 dan 21 tahun)


    Namun, yang membuat perbedaan adalah pengecualian terkait pemain U-23, yang tidak memiliki batasan dan tidak menghabiskan slot. Hal ini memungkinkan Como untuk sebagian menghindari batasan-batasan yang disebutkan di atas.


  • DAFTAR CHAMPIONS, TANPA KECUALI

    Namun, dalam Liga Champions, kelonggaran tersebut berkurang drastis, karena tidak ada pengecualian untuk pemain di bawah 23 tahun, sementara batasan yang sama berlaku untuk pemain “Homegrown”.


    Daftar UEFA menetapkan:

    - maksimal 25 pemain dengan kewajiban:

    - 8 “homegrown”

    di antaranya:

    - 4 yang dibesarkan di klub

    - 4 pemain yang dibina di akademi pemuda federasi


    Dan inilah aturan terpenting: jika Anda tidak memiliki pemain-pemain ini, Anda tidak dapat menggantinya dan oleh karena itu daftar pemain akan dikurangi. Hanya ada daftar B untuk pemain muda yang dibesarkan di akademi (dengan masa tinggal dua tahun) dan dapat diperbarui, tetapi itu tidak cukup untuk mengimbangi.

  • SEBUAH TIM YANG BELUM SIAP

    Melihat susunan pemain saat ini, Como saat ini tidak sepenuhnya memenuhi kriteria UEFA.


    Hingga saat ini, skuad tim utama yang dipimpin Cesc Fabregas hanya memiliki dua pemain yang dibesarkan di akademi Italia: bek Goldaniga dan kiper ketiga Vigorito. Bersama mereka, beberapa pemain muda seperti Matteo Papaccioli, Cristiano De Paoli, Samuele Pisati, dan Lorenzo Bonsignori Goggi telah beberapa kali dimasukkan ke dalam daftar Serie A, namun mereka semua belum pernah tampil di bawah asuhan Fabregas.


    Sebagian besar skuad, di sisi lain, memenuhi persyaratan tersebut.


  • DIBUTUHKAN PASAR "MADE IN ITALY"

    Oleh karena itu, jika berhasil lolos ke kompetisi Eropa, khususnya Liga Champions, pihak manajemen praktis tidak punya pilihan lain.


    Como seharusnya memilih pemain di bursa transfer yang dapat meningkatkan jumlah pemain Italia atau yang lebih tepatnya dibina di Italia berusia antara 15 hingga 21 tahun. Mengingat konfirmasi Vigorito dan Goldaniga, setidaknya dibutuhkan 2 pemain, namun ada perasaan bahwa, untuk pertama kalinya, Fabregas mungkin mulai mengubah cara kerjanya dengan mulai secara agresif merekrut dari bursa transfer Serie A.


    Intinya, setelah dua bursa transfer yang fokus pada pembangunan tim muda dan internasional, diperlukan penyeimbangan regulasi di tingkat nasional.


  • PERJANJIAN PENYELESAIAN

    Selain itu, bursa transfer mendatang mungkin akan menjadi yang terakhir tanpa batasan Financial Fair Play, mengingat dengan berpartisipasi dalam kompetisi UEFA, Como secara otomatis akan masuk dalam lingkup pengawasan Komite Pengawasan UEFA terkait Financial Fair Play selama musim ini. Pada bulan Maret, diharapkan akan ada perjanjian penyelesaian antara klub dan UEFA dengan tujuan untuk menata keuangan dalam jangka waktu 3 atau 4 tahun, mengikuti langkah yang telah dilakukan oleh Roma atau Aston Villa.

  • LALU, BAGAIMANA DENGAN STADIONNYA?

    Terakhir, ada masalah lain yang tak kalah penting, yaitu situasi terkait Stadion Sinigaglia. Hingga saat ini, stadion tersebut belum memenuhi standar UEFA dan, akibatnya, Como tidak dapat bermain di kandang sendiri.


    Dalam beberapa bulan terakhir, telah dialokasikan dana jutaan euro untuk memperbaiki stadion agar memenuhi standar sehingga dapat dipilih sebagai tuan rumah pertandingan kandang klub, namun jika pekerjaan tidak selesai tepat waktu (situasi yang saat ini sangat mungkin terjadi), klub telah menjalin kontak dengan Udinese untuk menggunakan Blue Energy Stadium dan dengan Sassuolo untuk menggunakan Mapei Stadium guna menggelar pertandingan kandang di sana.


    Hingga saat ini, dengan mempertimbangkan kemungkinan perpindahan suporter, stadion milik Neroverdi menjadi pilihan utama klub.

  • SEORANG YANG TERKENAL SEPERTI

    Como hampir mencapai tonggak sejarah. Namun, Liga Champions bukan sekadar penghargaan: ini adalah lompatan ke level yang lebih tinggi. Di tengah aturan daftar pemain UEFA dan fair play finansial, klub harus membuktikan kesiapannya di luar lapangan. Kisah dongeng ini bisa berlanjut, tetapi untuk tetap bersaing di kancah elit, dibutuhkan struktur layaknya klub besar.




