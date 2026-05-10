Setelah peluit akhir dibunyikan, Fabregas yang tampak terharu berbicara kepada DAZN mengenai betapa besarnya pencapaian ini. Ia berkata: "Saya sangat bahagia dan bangga hari ini. Dua tahun yang lalu pada hari ini kami promosi ke Serie A dan hari ini kami lolos ke kompetisi Eropa. Tim, klub, dan para penggemar semuanya telah berkembang; ini sungguh tak terlukiskan, kami akan mengingat hari ini dua puluh tahun dari sekarang." Pemain berusia 39 tahun itu juga menyoroti tuntutan mental dalam sepak bola modern, sambil menambahkan: "Saat ini, dengan adanya media sosial, segalanya berjalan begitu cepat, ada begitu banyak tekanan. Anda harus menikmatinya. Saya tidak ingat berapa banyak trofi yang telah saya menangkan, tetapi masih banyak lagi yang akan datang."