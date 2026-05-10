Getty Images
Diterjemahkan oleh
Como berhasil lolos ke kompetisi Eropa untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, sementara nilai pasar Cesc Fabregas kembali melonjak di tengah spekulasi kepindahannya ke Chelsea
Tonggak sejarah di Bentegodi
Como telah memastikan tempat mereka di kompetisi Eropa musim depan berkat kemenangan tipis 1-0 atas Hellas Verona pada hari Minggu. Anastasios Douvikas memecah kebuntuan pada menit ke-71, mencetak gol ke-13nya musim ini untuk secara matematis memastikan posisi enam besar bagi tim asal Lariani tersebut. Hasil bersejarah ini membuat mereka unggul 10 poin dari Atalanta yang berada di peringkat ketujuh klasemen Serie A. Fabregas, yang mengambil alih jabatan pelatih secara permanen pada 2024, telah sepenuhnya mengubah tim Italia ini, membawa mereka ke kompetisi Eropa tepat dua tahun setelah klub tersebut merayakan promosi ke kasta tertinggi.
- Getty Images Sport
Fabregas mengenang perjalanan yang penuh emosi
Setelah peluit akhir dibunyikan, Fabregas yang tampak terharu berbicara kepada DAZN mengenai betapa besarnya pencapaian ini. Ia berkata: "Saya sangat bahagia dan bangga hari ini. Dua tahun yang lalu pada hari ini kami promosi ke Serie A dan hari ini kami lolos ke kompetisi Eropa. Tim, klub, dan para penggemar semuanya telah berkembang; ini sungguh tak terlukiskan, kami akan mengingat hari ini dua puluh tahun dari sekarang." Pemain berusia 39 tahun itu juga menyoroti tuntutan mental dalam sepak bola modern, sambil menambahkan: "Saat ini, dengan adanya media sosial, segalanya berjalan begitu cepat, ada begitu banyak tekanan. Anda harus menikmatinya. Saya tidak ingat berapa banyak trofi yang telah saya menangkan, tetapi masih banyak lagi yang akan datang."
Ambisi di Liga Premier dan visi taktis
Di tengah perayaan Como atas kemajuan luar biasa mereka, reputasi manajer mereka yang semakin menanjak tak terhindarkan memicu spekulasi tentang kembalinya sang manajer ke Inggris. Chelsea santer dikaitkan dengan mantan gelandang mereka tersebut, yang baru-baru ini mengakui bahwa Liga Premier tetap menjadi tujuan akhir dalam rencana jangka panjangnya. Terlepas dari spekulasi seputar masa depannya, pelatih asal Spanyol itu tetap sepenuhnya berkomitmen pada filosofi permainannya yang mengutamakan penguasaan bola di Stadio Giuseppe Sinigaglia. Sebagai pemegang saham minoritas, ia telah mengambil kendali penuh atas arah olahraga klub, dengan tegas menolak taktik umpan-umpan panjang demi sepak bola indah dan terbuka yang menjadi ciri khas karier bermainnya yang gemilang.
- Getty Images Sport
Persaingan ketat untuk memperebutkan tiket Liga Champions
Meskipun klub yang kini berada di peringkat keenam dengan 65 poin sudah dipastikan lolos ke Conference League, persaingan untuk meraih tiket ke kompetisi Eropa tingkat atas tetap berlangsung sangat ketat. Dengan dua pertandingan tersisa, Como hanya tertinggal dua poin dari Roma yang berada di peringkat kelima, yang saat ini menduduki slot Liga Europa dengan 67 poin. Impian Liga Champions juga masih dalam jangkauan; meskipun juara Inter sudah jauh di depan dengan 85 poin, Napoli yang berada di posisi kedua (70) masih sangat terlibat dalam persaingan bersama Juventus (68) dan AC Milan (67). Tim asuhan Fabregas harus memanfaatkan setiap kesalahan dari kelompok yang sangat ketat di atas mereka.