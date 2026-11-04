91' GOL - Umpan terobosan Liberali, yang mencatat assist keduanya malam ini selain satu gol, disambut Papaccioli. Ia berlari tepat di garis offside, berhadapan dengan Risser, lalu menaklukkannya. Asisten wasit mengangkat bendera, tetapi setelah pemeriksaan VAR, gol dinyatakan sah.

69' GOL - Kerja sama satu-dua antara Liberali dan Baturina membuat Baturina berhadapan langsung dengan Risser. Meski sentuhan terakhirnya kurang sempurna, ia juga mampu menaklukkan sang kiper untuk mengubah skor menjadi 8-1.

65' GOL - Lens mencoba bangkit dan mendapatkan gol hiburan dari situasi sepak pojok. Aguilar, yang menunggu di tepi kotak penalti dekat tiang jauh, menyambut bola yang melambung dengan tendangan voli pada sentuhan pertama. Bola meluncur ke sudut gawang dan menaklukkan Butez.

62' GOL - Umpan panjang Jacobo Ramon menemukan Liberali yang berdiri bebas di sisi lapangan. Pemain Italia itu melesat dalam serangan balik dan, setelah masuk ke kotak penalti, melepaskan tembakan ke tiang dekat yang mengecoh Risser, yang turut bersalah atas gol tersebut.

58' GOL - Serangan balik kilat lainnya dari Como menghasilkan gol lagi. Douvikas bergerak melengkung untuk menyambut umpan terukur Nico Paz, lalu menaklukkan Risser yang maju dari gawangnya dengan tembakan ke tiang dekat.

53' GOL - Dari rangkaian sepak pojok, Milla menerima bola di sisi kiri dan mengirim umpan silang ke tengah kotak penalti. Kempf menyambutnya dengan sundulan memutar yang indah untuk mencetak gol kelima.

46' GOL - Babak baru saja dimulai, Como sudah mencetak gol lagi. Kali ini Nico Paz melihat celah di kotak penalti untuk pergerakan Da Cunha yang kembali menusuk dari kanan. Dengan sentuhan pertama kaki kirinya, Da Cunha menembak ke tiang jauh untuk mengubah skor menjadi 4-0.

40' SELEBRASI UNTUK MENGENANG JESUS DE MIGUEL - Pemain Argentina yang lahir di Tenerife itu merayakan golnya secara sederhana. Di Tenerife, dalam beberapa hari terakhir, pesepakbola Andorra Jesus de Miguel meninggal dunia akibat henti jantung saat pertandingan melawan Tenerife. Nico Paz memilih berlari ke bangku cadangan, mengambil kaus bergambar pemain yang bernasib malang itu, lalu menunjukkannya ke kamera.

40' GOL - Como kembali tampil memukau! Serangan balik mematikan Como diawali Da Cunha yang mengirim umpan terobosan kepada Douvikas. Ia kemudian mengalirkan bola ke Nico Paz, yang melihat Risser sedikit keluar dari posisinya dan menaklukkannya dengan tembakan keras nan akurat.

32' GOL - Permainan sepakbola spektakuler dari Genoa: hanya dengan lima operan, bola bergerak dari Butez hingga masuk ke gawang. Sang kiper mengirim bola kepada Valle di sisi kiri. Bek sayap itu meneruskannya kepada Perrone, yang berputar lalu mengalirkan bola ke Nico Paz di kanan. Pemain Argentina itu menusuk dan mengirim umpan silang ke tiang jauh, tempat Valle datang dengan kecepatan tinggi. Dengan tendangan voli pada sentuhan pertama dalam posisi kehilangan keseimbangan, Valle mengembalikan bola ke tengah kotak penalti dan Douvikas menyambarnya dari jarak dekat untuk mencetak gol keduanya.

25' PELUANG - Couto mengirim bola kepada Douvikas, yang memantulkannya untuk Nico Paz. Dengan kontrol bola terarah dan kombinasi satu-dua, Nico Paz melewati pertahanan dan berhadapan langsung dengan Risser. Namun, sang kiper sigap maju dan menggagalkan upaya pemain Argentina itu untuk melewatinya.

17' - Ivanovic dan Kempf mengalami benturan kepala yang sangat keras. Para pemain di lapangan tampak khawatir dan pertandingan terhenti setidaknya selama satu menit. Dengan bantuan tim medis, keduanya pulih dan kembali bermain.

15' PENALTI DIBERIKAN, LALU DIBATALKAN LEWAT VAR - Thauvin mencapai garis akhir lapangan dari sisi kanan dan mengirim umpan silang ke tengah kotak penalti. Caqueret menghadang bola dengan lengan terbuka, tetapi bola mengenai dadanya. Wasit semula memberikan penalti, namun setelah pemeriksaan panjang, VAR memanggil Saggi ke monitor dan penalti pun dibatalkan.

7' GOL - Como mengambil sepak pojok pendek, lalu umpan silang berikutnya menemukan Perrone di tiang jauh. Gelandang itu melompat untuk menyundul bola ke tiang yang jauh darinya, yakni tiang dekat dari arah datangnya umpan silang. Namun, Douvikas paling cepat menyambar bola di jalurnya dan memasukkannya ke gawang.

1' - Thauvin langsung merebut bola di sepertiga akhir lapangan dan melepaskan tembakan pada sentuhan pertama ke gawang Butez. Namun, sang kiper berada di posisi yang tepat dan menangkapnya dengan mudah.

0' Sepak mula di Stadion Bollaert-Delelis pukul 21.00

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