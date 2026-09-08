Hierarki klub menegaskan kembali bahwa staf medis internal mereka akan bekerja langsung dengan para spesialis onkologi eksternal untuk mengawasi terapi pemain tersebut yang akan datang. Mengonfirmasi kabar itu melalui rilis resmi klub, klub Italia itu mengumumkan: "Como 1907 dapat mengonfirmasi bahwa Roberta Picchi telah didiagnosis menderita kanker payudara setelah serangkaian pemeriksaan medis.

"Roberta kini akan memulai perawatannya, dengan dukungan penuh dari tim medis klub, yang akan bekerja erat dengan para spesialis yang bertanggung jawab atas penanganannya. Semua orang di Como 1907 mendampingi Roberta dan akan memberikan kepadanya serta keluarganya semua dukungan yang mereka butuhkan dalam beberapa bulan ke depan."