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Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Como 1907 menunjukkan kelas luar biasa saat mereka memberi Roberta Picchi kontrak baru setelah diagnosis kanker payudara

Calcio Como 1907
R. Picchi
Serie A Femminile
Como

Klub Italia Como 1907 menunjukkan solidaritas luar biasa dengan memperpanjang kontrak penyerang Roberta Picchi hingga 2028 setelah diagnosis kanker payudara yang dialaminya. Penyerang berusia 34 tahun itu bersiap memulai perawatan medis segera, dengan tim Serie A tersebut menjamin dukungan institusional penuh untuk memastikan masa depan profesionalnya tetap sepenuhnya aman.

  • Picchi mendapat perpanjangan kontrak

    Como 1907 telah mengonfirmasi bahwa penyerang Picchi didiagnosis menderita kanker payudara setelah menjalani serangkaian tes medis ekstensif. Dalam wujud solidaritas yang luar biasa, klub bergerak cepat untuk memperpanjang kontrak penyerang berusia 34 tahun itu hingga akhir musim 2027-28. Langkah tegas tersebut memastikan pesepakbola Italia itu bisa sepenuhnya fokus pada pengobatan dan rehabilitasinya tanpa ketidakpastian apa pun terkait masa depannya dalam bermain.


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  • Klub menegaskan dukungan yang tak tergoyahkan

    Hierarki klub menegaskan kembali bahwa staf medis internal mereka akan bekerja langsung dengan para spesialis onkologi eksternal untuk mengawasi terapi pemain tersebut yang akan datang. Mengonfirmasi kabar itu melalui rilis resmi klub, klub Italia itu mengumumkan: "Como 1907 dapat mengonfirmasi bahwa Roberta Picchi telah didiagnosis menderita kanker payudara setelah serangkaian pemeriksaan medis.

    "Roberta kini akan memulai perawatannya, dengan dukungan penuh dari tim medis klub, yang akan bekerja erat dengan para spesialis yang bertanggung jawab atas penanganannya. Semua orang di Como 1907 mendampingi Roberta dan akan memberikan kepadanya serta keluarganya semua dukungan yang mereka butuhkan dalam beberapa bulan ke depan."

  • Komitmen memastikan ketenangan pikiran

    Perpanjangan kontrak itu menegaskan komitmen institusional yang mendalam dari klub Larian tersebut untuk terus mendampingi pemain mereka dalam tantangan tersulit dalam hidupnya di luar lapangan. Klub menutup pernyataannya dengan mengonfirmasi kesepakatan jangka panjang itu dan meminta privasi untuk sang penyerang: "Sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan tersebut, Klub juga telah memperpanjang kontrak Roberta hingga akhir musim 2027-28. Saat ini, kami meminta agar privasi Roberta dihormati saat ia fokus pada perawatan dan pemulihannya."

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    Kampanye mendatang menguji keteguhan hati

    Di atas lapangan, tim asuhan Selena Mazzantini harus menyesuaikan diri dengan situasi tanpa penyerang berpengalaman mereka saat bertandang menghadapi Brescia di Coppa Italia Women pada 20 September. Ujian berat lainnya menyusul sepekan kemudian ketika tim memulai kampanye Serie A Women 2026-27 dengan laga kandang bergengsi melawan AC Milan di Centro Sportivo SNEF Lambrone. Skuad ini akan berupaya memanfaatkan soliditas kolektif untuk memulai dengan kuat sambil mendedikasikan usaha mereka di awal musim bagi pemulihan Picchi.

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