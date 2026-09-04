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Comeback Mudryk dimulai! Winger Tottenham siap menjalani penampilan kompetitif pertama dalam 21 bulan saat Roberto De Zerbi mengungkap berapa lama ia bisa bermain
De Zerbi mengonfirmasi jadwal comeback
Pelatih kepala Tottenham, De Zerbi, memberikan kabar terbaru yang signifikan soal kebugaran Mudryk, dengan mengonfirmasi bahwa sang winger tersedia untuk menjalani debut klubnya pada Sabtu ini. Pemain berusia 25 tahun itu telah menepi sejak November 2024, tetapi manajernya yakin kini ia sudah mampu berkontribusi untuk tim utama.
"Saya tidak tahu berapa banyak waktu yang ia butuhkan agar siap menjadi starter," kata pelatih kepala Spurs itu dalam konferensi pers pralaga. "Untuk sebagian jalannya pertandingan, saya pikir dia siap saat ini juga untuk bermain 20, 15, 30 menit."
Kabar ini menjadi dorongan besar bagi Tottenham yang ingin membangkitkan musim mereka di bawah De Zerbi. Mudryk baru-baru ini terlibat bersama skuad Chelsea asuhan Xabi Alonso dalam tur pramusim mereka, tetapi minimnya menit bermain kompetitif tetap menjadi perhatian utama staf pelatih saat mereka mengintegrasikannya ke dalam skuad.
- Getty Images
Jalan kembali usai skorsing
Karier Mudryk terguncang pada akhir 2024 ketika ia dijatuhi skorsing sementara setelah konsentrasi rendah meldonium ditemukan dalam sistem tubuhnya. Obat penyakit jantung itu dilarang keras karena dapat meningkatkan pemulihan dan daya tahan, yang membuat pemain Ukraina itu absen hampir dua tahun dari lapangan.
Namun, saga tersebut mencapai penyelesaian pada Juli ketika WADA mencapai kesepakatan dengan FA Inggris. Ditentukan bahwa kadar yang ditemukan pada 2024 tidak akan dilaporkan sebagai tes positif berdasarkan regulasi saat ini, sehingga memungkinkan ia segera kembali.
De Zerbi tetap yakin pada Mudryk
Selama menjalani larangannya, Mudryk terpaksa berlatih jauh dari lingkungan tim, menjaga kebugarannya lewat sesi individu tanpa manfaat dari taktik yang terorganisir. Meski menghadapi tantangan tersebut, De Zerbi tetap yakin pada pemain yang sebelumnya ia bimbing di Shakhtar Donetsk.
Pelatih asal Italia itu menegaskan bahwa winger tersebut harus diperlakukan seperti anggota skuad lainnya, seperti Micky van de Ven. Ia mengatakan: “Sekarang saya pikir dia adalah pemain normal seperti (Micky) Van de Ven, seperti pemain lain. Jika dia layak, dia akan bermain atau tidak.”
- Getty
Reuni dengan wajah yang familiar
Kepindahan ke Tottenham menjadi awal baru bagi Mudryk, yang kesulitan memenuhi ekspektasi dari banderol transfernya yang sangat besar di Stamford Bridge. Kembali bersama De Zerbi, sosok yang mengawasi kemunculan gemilangnya di Ukraina, ada harapan bahwa "ayah sepakbola" itu bisa mengeluarkan potensi yang dulu sempat memunculkan prediksi Ballon d'Or.
De Zerbi mengenang masa mereka bersama pada awal konflik di Ukraina, sembari menyoroti ikatan emosional yang mereka miliki, dengan mengatakan: "Masalah terakhir, skorsing itu, tetapi pada akhirnya potensinya terlihat jelas, memang jelas, dan sekarang tantangannya adalah menghormati semua kualitasnya, karena dia pemain hebat."
De Zerbi menambahkan: "Dia harus merasakan musim ini, menjalani musim ini dengan cara yang tepat, tanpa terlalu banyak tekanan. Ini momen yang tepat baginya untuk menunjukkan banyak hal kepada semua orang karena jika Chelsea membayar 100 juta empat tahun lalu - mereka membeli banyak pemain besar, sangat besar, bukan? - mereka sangat yakin dengan kualitas Mudryk."
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