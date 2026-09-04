Pelatih kepala Tottenham, De Zerbi, memberikan kabar terbaru yang signifikan soal kebugaran Mudryk, dengan mengonfirmasi bahwa sang winger tersedia untuk menjalani debut klubnya pada Sabtu ini. Pemain berusia 25 tahun itu telah menepi sejak November 2024, tetapi manajernya yakin kini ia sudah mampu berkontribusi untuk tim utama.

"Saya tidak tahu berapa banyak waktu yang ia butuhkan agar siap menjadi starter," kata pelatih kepala Spurs itu dalam konferensi pers pralaga. "Untuk sebagian jalannya pertandingan, saya pikir dia siap saat ini juga untuk bermain 20, 15, 30 menit."

Kabar ini menjadi dorongan besar bagi Tottenham yang ingin membangkitkan musim mereka di bawah De Zerbi. Mudryk baru-baru ini terlibat bersama skuad Chelsea asuhan Xabi Alonso dalam tur pramusim mereka, tetapi minimnya menit bermain kompetitif tetap menjadi perhatian utama staf pelatih saat mereka mengintegrasikannya ke dalam skuad.