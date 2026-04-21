NWSL
Diterjemahkan oleh
Columbus mendapat hak untuk membentuk tim ekspansi NWSL seiring pengumuman liga mengenai franchise ke-18
- Getty Images Sport
Pada Selasa, 21 April, pengumuman langsung di ScottsMiracle-Gro Field menjadi sorotan utama saat Columbus, Ohio, secara resmi menjadi tim ke-18 yang bergabung dengan National Women's Soccer League.
Columbus bergabung dengan Boston, Denver, dan Atlanta sebagai tim-tim ekspansi terbaru. Columbus dan Atlanta akan memulai musim mereka pada musim semi 2028.
- Getty Images
Keluarga Haslam akan menjadi pemilik tim ekspansi NWSL baru di Columbus
"Kami sangat senang mengumumkan bahwa NWSL secara resmi memberikan lisensi ekspansi kepada Columbus. Klub ini akan dimiliki oleh keluarga Haslam dan dikelola oleh Haslam Sports Group — organisasi yang juga mengelola Columbus Crew (MLS), Cleveland Browns (NFL), dan Milwaukee Bucks (NBA) — dengan Dee dan Jimmy Haslam memimpin kelompok pemilik bersama mitra pengelola Whitney Haslam Johnson dan JW Johnson."
- Getty Images Sport
"Columbus adalah tepat jenis pasar dan kelompok pemilik yang kami inginkan untuk bekerja sama dengan kami"
Klub NWSL terbaru ini akan bertanding di ScottsMiracle-Gro Field, sebuah stadion berlapis rumput alami berkapasitas 21.700 penonton di pusat kota Columbus. Stadion ini dibuka pada tahun 2021 dan menjadi markas tim Major League Soccer, Columbus Crew. Beberapa renovasi akan dilakukan untuk mempersiapkan venue tersebut bagi NWSL, termasuk ruang ganti tim NWSL dan infrastruktur pendukungnya.
"Penambahan Columbus, pasar sepak bola yang telah terbukti dengan penggemar yang antusias dan infrastruktur kelas dunia, mencerminkan percepatan minat yang terus berlanjut terhadap NWSL dan olahraga wanita secara luas," kata NWSL dalam siaran persnya. "Seiring dengan ekspansi kami di Boston, Denver, dan Atlanta, ini adalah liga yang tumbuh dengan tujuan yang jelas, dan Columbus adalah jenis pasar dan kelompok kepemilikan yang tepat yang kami inginkan untuk membangun bersama kami."
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Menurut Sportico, keluarga Haslam membayar $205 juta untuk tim ekspansi NWSL tersebut. Rekor biaya ekspansi tertinggi sebelumnya di NWSL adalah $165 juta untuk Atlanta.
Haslam Sports Group mengonfirmasi minatnya terhadap tim NWSL pada Februari lalu.
