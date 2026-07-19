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Colina: Pengorbanan para wasit membuatku merinding... Kontroversi dalam pertandingan Inggris diselesaikan oleh teknologi

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Isu-isu Terkini

Pierluigi Collina, Ketua Komite Wasit Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), menegaskan bahwa pemilihan wasit untuk memimpin final Piala Dunia bukanlah hal yang mudah, sekaligus menekankan bahwa sungguh mengherankan jika orang-orang tidak yakin bahwa bola sama sekali tidak menyentuh kabel apa pun selama pertandingan antara Norwegia dan Inggris.

Colina memberikan wawancara kepada surat kabar Italia “La Gazzetta dello Sport” bertepatan dengan digelarnya final Piala Dunia 2026 hari ini antara tim nasional Spanyol dan Argentina.

  • Final Piala Dunia

    Mantan wasit asal Italia tersebut telah memimpin banyak pertandingan besar sepanjang kariernya, termasuk final Piala Dunia 2002, di mana timnas Brasil mengalahkan Jerman dengan skor 2-0 berkat dua gol yang dicetak oleh bintang Ronaldo.

    Collina, yang dianggap sebagai wasit terbaik dalam sejarah sepak bola, menunjuk wasit asal Slovenia, Slavko Vinčić, untuk memimpin pertandingan final Piala Dunia malam ini.

    "Dia telah menampilkan karier yang sangat baik," kata Collina. "Saya senang untuknya, sama seperti saya senang untuk yang lain yang ada di sini; mengambil keputusan dan memilih wasit untuk final bukanlah hal yang mudah."

    Wasit asal Slovenia, Slavko Vinčić, langsung menangis begitu mengetahui bahwa dirinya terpilih untuk memimpin pertandingan final Piala Dunia.

    Kolina mengomentari momen tersebut, dengan mengatakan: “Setiap kali saya merinding, karena saya tahu apa yang telah dilakukan para pria dan wanita ini selama bertahun-tahun, serta pengorbanan besar mereka, termasuk pengorbanan bersama keluarga mereka. Saya sudah menduga Vinčić akan terharu dan emosional, dan itu adalah perasaan yang sama yang pernah saya alami sendiri sebelumnya.”

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  • Keputusan yang kontroversial

    Mantan wasit asal Italia tersebut dalam pembicaraannya menyinggung teknologi Video Assistant Referee (VAR) serta beberapa keputusan paling kontroversial selama Piala Dunia kali ini.

    Ketua Komite Wasit FIFA itu menjelaskan: “Teknologi diperkenalkan dalam sepak bola untuk mengatasi situasi yang kontradiktif. Di stadion, lebih dari 80 ribu penonton dapat melihat apa yang terjadi di lapangan secara real-time, namun satu-satunya orang yang tidak bisa melakukannya adalah orang yang dituntut untuk mengambil keputusan.”

    Colina melanjutkan: “Kami dihadapkan pada dua pilihan: entah menciptakan lingkungan seperti komunitas Amish di dalam lapangan di mana teknologi dilarang sepenuhnya, atau memberikan wasit kesempatan yang sama seperti yang dinikmati semua orang. Kami menginvestasikan jutaan, dengan harapan dana itu terbuang percuma; karena itu berarti wasit telah melakukan tugasnya dengan baik dan tidak membutuhkannya.”

    Dia menambahkan: “Sejak era 1990-an hingga saat ini, sepak bola telah berubah total. Para pemain kini berbeda, dan permainan ini dimainkan dengan ritme serta kecepatan yang jauh lebih tinggi. Di tengah semua itu, teknologi memainkan peran yang sangat penting, termasuk dalam hal membantu wasit.”

    Mantan wasit ternama itu mengenang pengalamannya: “Saya ingat final Brasil melawan Jerman; ketika saya meminta tim wasit lokal Jepang untuk memberikan rekaman video yang berisi cuplikan kedua tim, mereka menatap saya dengan tatapan aneh. Namun saat ini, ada sistem FIFA iPro, yang dikembangkan bekerja sama dengan Lenovo, yang dapat memberikan informasi yang sangat berguna untuk persiapan pertandingan.”

  • Apakah Kroasia diperlakukan tidak adil saat melawan Inggris?

    Piala Dunia 2026 menyaksikan salah satu insiden paling kontroversial selama pertandingan perempat final antara timnas Inggris dan Norwegia, ketika tim The Three Lions mencetak gol penyama kedudukan setelah bola tampak menyentuh kabel kamera, yang menyebabkan arahnya berubah.

    Colina menanggapi insiden ini dengan tegas, seraya berkata: “Sungguh mengherankan bahwa orang-orang tidak yakin bahwa bola tidak menyentuh kabel apa pun… Telah ditampilkan grafik yang menunjukkan bahwa ketika seorang pemain atau benda apa pun menyentuh bola, akan muncul lekukan atau puncak yang jelas pada grafik tersebut.”

    Colina melanjutkan: “Dalam kasus tersebut, grafik yang muncul benar-benar datar sejak saat kiper mengoper bola hingga pemain lain menguasainya. Hanya ada gelombang yang sangat kecil yang berkaitan dengan udara. Hal yang sama berlaku untuk perputaran bola, dan kamera tetap stabil dan tidak bergoyang. Ada alat-alat teknologi yang memungkinkan Anda untuk menjelaskan dan memastikan beberapa hal.”

    Sensor yang ada di dalam bola juga berperan penting dalam kemenangan tim nasional Portugal dengan skor 2-1 atas tim nasional Kroasia, di mana gol penyama kedudukan di menit-menit akhir dari tim Kroasia dianulir karena offside.

    Colina menyoroti situasi tersebut, seraya mengatakan: “Di sini pun, grafiknya sangat jelas. Ada puncak atau lekukan yang muncul saat bola menyentuh kepala penyerang Kroasia, lalu garis datar, diikuti puncak lain saat bola menyentuh punggung bek Portugal.”

    Ketua Komite Wasit FIFA itu menambahkan: “Karena sistem ini tidak mendeteksi kontak dengan rambut, puncak atau lekukan pada grafik ditentukan berdasarkan kontak langsung dengan kepala.”

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  • Ketiadaan emosi

    Colina menegaskan bahwa teknologi VAR dan teknologi lainnya dalam sepak bola berkontribusi pada peningkatan kualitas permainan, alih-alih menghilangkan emosi dan kegembiraan para penggemar.

    Ia melanjutkan: “Tuduhan ini tidak akurat secara historis. Terkait kasus offside, memang ada jeda beberapa detik untuk mengonfirmasi keputusan, tetapi pemain merayakannya segera setelah mencetak gol.”

    Colina menambahkan: “Jika gol tersebut dinyatakan sah, akan ada perayaan kedua; sedangkan jika dianulir, tim lawanlah yang merayakannya. Saya berpendapat bahwa lebih adil dan bijaksana jika emosi didasarkan pada keputusan yang benar, bukan pada kejadian yang kontroversinya berlanjut selama berminggu-minggu atau bahkan berdekade. Hingga hari ini, setelah enam puluh tahun berlalu, orang-orang masih bertanya-tanya apakah bola benar-benar telah melewati garis gawang pada gol Inggris di final tahun 1966.”