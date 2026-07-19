Colina: Pengorbanan para wasit membuatku merinding... Kontroversi dalam pertandingan Inggris diselesaikan oleh teknologi

Mantan wasit asal Italia tersebut dalam pembicaraannya menyinggung teknologi Video Assistant Referee (VAR) serta beberapa keputusan paling kontroversial selama Piala Dunia kali ini.

Ketua Komite Wasit FIFA itu menjelaskan: “Teknologi diperkenalkan dalam sepak bola untuk mengatasi situasi yang kontradiktif. Di stadion, lebih dari 80 ribu penonton dapat melihat apa yang terjadi di lapangan secara real-time, namun satu-satunya orang yang tidak bisa melakukannya adalah orang yang dituntut untuk mengambil keputusan.”

Colina melanjutkan: “Kami dihadapkan pada dua pilihan: entah menciptakan lingkungan seperti komunitas Amish di dalam lapangan di mana teknologi dilarang sepenuhnya, atau memberikan wasit kesempatan yang sama seperti yang dinikmati semua orang. Kami menginvestasikan jutaan, dengan harapan dana itu terbuang percuma; karena itu berarti wasit telah melakukan tugasnya dengan baik dan tidak membutuhkannya.”

Dia menambahkan: “Sejak era 1990-an hingga saat ini, sepak bola telah berubah total. Para pemain kini berbeda, dan permainan ini dimainkan dengan ritme serta kecepatan yang jauh lebih tinggi. Di tengah semua itu, teknologi memainkan peran yang sangat penting, termasuk dalam hal membantu wasit.”

Mantan wasit ternama itu mengenang pengalamannya: “Saya ingat final Brasil melawan Jerman; ketika saya meminta tim wasit lokal Jepang untuk memberikan rekaman video yang berisi cuplikan kedua tim, mereka menatap saya dengan tatapan aneh. Namun saat ini, ada sistem FIFA iPro, yang dikembangkan bekerja sama dengan Lenovo, yang dapat memberikan informasi yang sangat berguna untuk persiapan pertandingan.”