Colina: Pengorbanan para wasit membuatku merinding... Kontroversi dalam pertandingan Inggris diselesaikan oleh teknologi

Piala Dunia 2026 menyaksikan salah satu insiden paling kontroversial selama pertandingan perempat final antara timnas Inggris dan Norwegia, ketika tim The Three Lions mencetak gol penyama kedudukan setelah bola tampak menyentuh kabel kamera, yang menyebabkan arahnya berubah.
Colina menanggapi insiden ini dengan tegas, seraya berkata: “Sungguh mengherankan bahwa orang-orang tidak yakin bahwa bola tidak menyentuh kabel apa pun… Telah ditampilkan grafik yang menunjukkan bahwa ketika seorang pemain atau benda apa pun menyentuh bola, akan muncul lekukan atau puncak yang jelas pada grafik tersebut.”
Colina melanjutkan: “Dalam kasus tersebut, grafik yang muncul benar-benar datar sejak saat kiper mengoper bola hingga pemain lain menguasainya. Hanya ada gelombang yang sangat kecil yang berkaitan dengan udara. Hal yang sama berlaku untuk perputaran bola, dan kamera tetap stabil dan tidak bergoyang. Ada alat-alat teknologi yang memungkinkan Anda untuk menjelaskan dan memastikan beberapa hal.”
Sensor yang ada di dalam bola juga berperan penting dalam kemenangan tim nasional Portugal dengan skor 2-1 atas tim nasional Kroasia, di mana gol penyama kedudukan di menit-menit akhir dari tim Kroasia dianulir karena offside.
Colina menyoroti situasi tersebut, seraya mengatakan: “Di sini pun, grafiknya sangat jelas. Ada puncak atau lekukan yang muncul saat bola menyentuh kepala penyerang Kroasia, lalu garis datar, diikuti puncak lain saat bola menyentuh punggung bek Portugal.”
Ketua Komite Wasit FIFA itu menambahkan: “Karena sistem ini tidak mendeteksi kontak dengan rambut, puncak atau lekukan pada grafik ditentukan berdasarkan kontak langsung dengan kepala.”