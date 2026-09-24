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Cole Palmer vs Morgan Rogers: ‘Persaingan’ Goal di Chelsea tak terelakkan saat mantan striker The Blues melihat manfaat dari ‘candaan’ antara dua playmaker superstar
Gol & assist: Palmer vs Rogers pada 2026-27
Pertarungan itu sudah berlangsung sengit, dengan tujuh pertandingan sudah dijalani di semua kompetisi. Palmer, yang telah mundur dari skuad Inggris terbaru setelah sempat dipanggil kembali oleh Thomas Tuchel usai dicoretnya ia dari Piala Dunia, sejauh ini sudah mencetak empat gol, sambil membukukan dua assist.
Rogers, yang untuk saat ini masih menjadi bagian dari skuad Inggris, telah menciptakan empat peluang gol untuk rekan setimnya yang tinggal menuntaskan. Ia juga sudah mencetak tiga gol sendiri. Pemain berusia 24 tahun itu sedikit lebih unggul dalam hal kontribusi keseluruhan.
Catatan gol terbaiknya adalah 14, setelah membukukan jumlah tersebut dalam dua musim bersama Aston Villa, sementara Palmer berusaha menemukan kembali sentuhan terbaiknya yang membuatnya mencetak 25 gol pada musim debutnya di London barat, sekaligus mengantarkannya meraih penghargaan PFA Young Player of the Year.
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Duet kreator permainan yang bisa menandingi siapa pun di sepakbola dunia
Chelsea membutuhkan kedua pemain No.10 mereka, dengan Palmer mengenakan nomor punggung itu, untuk tampil maksimal musim ini karena kebocoran di lini pertahanan terbukti sulit diatasi. Selama para penyerang mereka tajam, dengan striker Brasil Joao Pedro memimpin lini depan, maka poin-poin berharga seharusnya bisa diraih secara reguler, sembari juga membuat kemajuan positif di kompetisi piala domestik.
Palmer dan Rogers dianggap sebagai duet kreator permainan yang bisa menandingi siapa pun di sepakbola dunia, sejajar dengan pemain-pemain seperti Michael Olise, Luis Diaz, Desire Doue, dan Khvicha Kvaratskhelia di Bayern Munich dan Paris Saint-Germain.
Siapa yang akan memenangi 'persaingan' antara Palmer dan Rogers?
Saat ditanya apakah duo Inggris itu berada di level setinggi itu, dan apa yang seharusnya diharapkan dari mereka dalam beberapa bulan ke depan, mantan striker Chelsea Cole, yang berbicara dalam kerja sama dengan LiveScore Bet, mengatakan kepada GOAL: “Lini depan mereka sangat tangguh. Mungkin itu salah satu yang terbaik di Premier League jika dilihat pemain per pemain di atas kertas.
“Lihat Morgan, dia datang, saya rasa dia juga penggemar Chelsea sejak kecil, dan dia ada di sana bersama temannya, Cole Palmer, mereka tumbuh besar saling mengenal, bermain bersama, dan memahami permainan satu sama lain.
“Anda bisa melihat keakraban yang mereka miliki satu sama lain, canda yang ada di antara mereka. Dan itu jelas akan menular ke grup sehingga membuat semua orang merasa lebih nyaman.
“Dan itu baru hal-hal di luar lapangan. Sekarang ketika masuk ke lapangan, mereka berdua sama-sama berusaha membongkar pertahanan, berusaha membuat sesuatu terjadi, berusaha menciptakan gol, mencetak gol. Dan saya yakin akan ada persaingan di antara mereka juga untuk melihat berapa banyak gol yang bisa mereka cetak musim ini.
“Anda melihat dalam sebuah wawancara, mereka berdua saling bercanda sedikit, sedikit menyindir satu sama lain, dengan mengatakan, ‘bagaimana bisa dia mendapatkan man of the match?’ Saya rasa itu terjadi di laga piala [melawan Leeds]. Saya pikir Rogers menciptakan sekitar empat gol dan Cole Palmer mencetak dua gol. Jadi dia agak kesal soal, ‘bagaimana dia bisa mendapatkannya!’ Jadi itulah jenis canda yang Anda inginkan di ruang ganti. Dan menyenangkan juga melihatnya di layar. Itu menunjukkan bahwa para pemain punya karakter dan mereka bahagia.
“Tapi bukan salah mereka mengapa tim terus kebobolan. Mereka hanya bisa melakukan tugas mereka. Dan mereka tidak akan selalu menjadi penentu. Tapi jika mereka tidak menjadi penentu dan Anda kebobolan, maka tugas mereka juga akan dipertanyakan. Namun sebenarnya, tugas mereka bukan hanya mencetak semua gol. Dan jika Anda punya pertahanan yang rapuh, terkadang Anda harus mencetak lebih banyak gol daripada yang Anda kebobolan. Itu memang tugas mereka, tetapi bukan sepenuhnya tanggung jawab mereka.
“Harus ada sedikit keseimbangan. Saya harap mereka bisa membereskannya secepat mungkin. Kalau tidak, itu bisa memengaruhi suasana di dalam tim ke depannya. Jadi itu perlu diperbaiki.”
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Jadwal Chelsea 2026-27: Chelsea terus kehilangan poin
Chelsea tanpa kemenangan dalam tiga pertandingan terakhir mereka di Premier League, hanya meraih satu poin dan kebobolan tujuh gol. Mereka akan kembali beraksi pada 10 Oktober saat menjamu Bournemouth.
Xabi Alonso akan kembali mengandalkan Rogers dan Palmer untuk menjadi inspirasi dalam laga tersebut, dengan “persaingan” antara dua sosok kreatif itu secara aktif didorong karena hal itu seharusnya membantu mengeluarkan kemampuan terbaik dari keduanya.
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