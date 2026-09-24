Saat ditanya apakah duo Inggris itu berada di level setinggi itu, dan apa yang seharusnya diharapkan dari mereka dalam beberapa bulan ke depan, mantan striker Chelsea Cole, yang berbicara dalam kerja sama dengan LiveScore Bet, mengatakan kepada GOAL: “Lini depan mereka sangat tangguh. Mungkin itu salah satu yang terbaik di Premier League jika dilihat pemain per pemain di atas kertas.

“Lihat Morgan, dia datang, saya rasa dia juga penggemar Chelsea sejak kecil, dan dia ada di sana bersama temannya, Cole Palmer, mereka tumbuh besar saling mengenal, bermain bersama, dan memahami permainan satu sama lain.

“Anda bisa melihat keakraban yang mereka miliki satu sama lain, canda yang ada di antara mereka. Dan itu jelas akan menular ke grup sehingga membuat semua orang merasa lebih nyaman.

“Dan itu baru hal-hal di luar lapangan. Sekarang ketika masuk ke lapangan, mereka berdua sama-sama berusaha membongkar pertahanan, berusaha membuat sesuatu terjadi, berusaha menciptakan gol, mencetak gol. Dan saya yakin akan ada persaingan di antara mereka juga untuk melihat berapa banyak gol yang bisa mereka cetak musim ini.

“Anda melihat dalam sebuah wawancara, mereka berdua saling bercanda sedikit, sedikit menyindir satu sama lain, dengan mengatakan, ‘bagaimana bisa dia mendapatkan man of the match?’ Saya rasa itu terjadi di laga piala [melawan Leeds]. Saya pikir Rogers menciptakan sekitar empat gol dan Cole Palmer mencetak dua gol. Jadi dia agak kesal soal, ‘bagaimana dia bisa mendapatkannya!’ Jadi itulah jenis canda yang Anda inginkan di ruang ganti. Dan menyenangkan juga melihatnya di layar. Itu menunjukkan bahwa para pemain punya karakter dan mereka bahagia.

“Tapi bukan salah mereka mengapa tim terus kebobolan. Mereka hanya bisa melakukan tugas mereka. Dan mereka tidak akan selalu menjadi penentu. Tapi jika mereka tidak menjadi penentu dan Anda kebobolan, maka tugas mereka juga akan dipertanyakan. Namun sebenarnya, tugas mereka bukan hanya mencetak semua gol. Dan jika Anda punya pertahanan yang rapuh, terkadang Anda harus mencetak lebih banyak gol daripada yang Anda kebobolan. Itu memang tugas mereka, tetapi bukan sepenuhnya tanggung jawab mereka.

“Harus ada sedikit keseimbangan. Saya harap mereka bisa membereskannya secepat mungkin. Kalau tidak, itu bisa memengaruhi suasana di dalam tim ke depannya. Jadi itu perlu diperbaiki.”