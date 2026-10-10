Palmer secara resmi telah memperpanjang kontraknya dengan Chelsea, yang membuatnya terikat dengan klub London barat itu hingga 2034. Pemain internasional Inggris berusia 24 tahun itu, yang sebelumnya terikat hingga 2033, mendapat kontrak dengan syarat yang lebih baik menyusul kenaikan pesatnya sebagai figur kunci dan pemimpin di ruang ganti di Stamford Bridge.

Sejak datang dari Manchester City dengan nilai £42,5 juta pada 2023, Palmer telah bertransformasi menjadi salah satu talenta menyerang terbaik di sepak bola dunia. Ia telah membukukan 91 kontribusi gol dalam 138 penampilan untuk Chelsea, membawa klub itu menjuarai Piala Dunia Antarklub FIFA dan UEFA Conference League sambil menyapu berbagai penghargaan individu.

Perpanjangan bersejarah ini menempatkan Palmer sejajar dengan Erling Haaland dari Manchester City serta rekan setimnya di Chelsea, Joao Pedro dan Geovany Quenda, sebagai pemilik kontrak terpanjang di Premier League.











