Getty Images Sport
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Cole Palmer teken kontrak baru besar dengan Chelsea saat bintang Inggris itu berkomitmen untuk masa depannya di Stamford Bridge hingga 2034
Palmer mengamankan masa depan jangka panjang di Chelsea
Palmer secara resmi telah memperpanjang kontraknya dengan Chelsea, yang membuatnya terikat dengan klub London barat itu hingga 2034. Pemain internasional Inggris berusia 24 tahun itu, yang sebelumnya terikat hingga 2033, mendapat kontrak dengan syarat yang lebih baik menyusul kenaikan pesatnya sebagai figur kunci dan pemimpin di ruang ganti di Stamford Bridge.
Sejak datang dari Manchester City dengan nilai £42,5 juta pada 2023, Palmer telah bertransformasi menjadi salah satu talenta menyerang terbaik di sepak bola dunia. Ia telah membukukan 91 kontribusi gol dalam 138 penampilan untuk Chelsea, membawa klub itu menjuarai Piala Dunia Antarklub FIFA dan UEFA Conference League sambil menyapu berbagai penghargaan individu.
Perpanjangan bersejarah ini menempatkan Palmer sejajar dengan Erling Haaland dari Manchester City serta rekan setimnya di Chelsea, Joao Pedro dan Geovany Quenda, sebagai pemilik kontrak terpanjang di Premier League.
- Getty Images Sport
"Chelsea sangat berarti bagi saya"
"Chelsea sangat berarti bagi saya dan saya pikir klub ini sedang bergerak ke arah yang benar, jadi saya senang menandatangani kontrak ini dan tentu saja sangat bahagia," kata Palmer kepada situs resmi klub setelah merampungkan dokumen-dokumen tersebut.
Gelandang serang itu memberi kredit kepada jajaran petinggi Stamford Bridge karena mempermudah keputusannya. "Berbicara dengan para pemilik, direktur olahraga, dan tentu saja manajer, mereka memberi saya banyak kepercayaan diri sehingga memang sudah seharusnya saya menandatangani kontrak ini," tambahnya.
Palmer juga menegaskan dorongan kolektif di ruang ganti sebagai faktor kunci. "Berbicara dengan para pemain juga, semua orang memiliki ambisi yang sama. Saya merasa kami bisa memenangkan trofi-trofi besar di sini secara konsisten dan saya ingin menjadi bagian dari itu serta memainkan peran besar di dalamnya juga," pungkasnya.
Mengatasi kemunduran kebugaran baru-baru ini
Kesepakatan baru itu hadir setelah Palmer melewati periode yang membuat frustrasi di lapangan. Ia berjuang melawan masalah selangkangan yang terus berlanjut sepanjang musim sebelumnya, yang pada akhirnya membuatnya kehilangan tempat di skuad Piala Dunia Inggris pada musim panas lalu. Setelah absen pada jeda internasional terbaru untuk memulihkan kondisi, pelatih Inggris Thomas Tuchel secara tegas mengatakan bahwa sang penyerang "terlalu banyak menyia-nyiakan peluang" di level internasional.
Terlepas dari kendala kebugaran tersebut, Palmer memulai musim baru dengan cerah di bawah manajer baru Chelsea, Xabi Alonso. Ia dengan cepat menjalin kemitraan yang dinamis dengan rekrutan musim panas sekaligus sahabat dekatnya, Morgan Rogers, yang datang dalam kesepakatan senilai £117 juta, rekor klub, dari Aston Villa, dan sudah mengoleksi empat gol serta dua assist dalam tujuh penampilan musim ini.
- Getty Images Sport
Alonso mendukung Palmer jelang ujian melawan Bournemouth
Chelsea berharap bintang mereka yang baru saja memperpanjang kontrak bisa memicu kebangkitan di kompetisi domestik saat bertandang menghadapi Bournemouth pada Sabtu. Tim asuhan Alonso saat ini terpuruk di peringkat ke-10 klasemen Premier League setelah lima pertandingan, setelah kebobolan 12 gol dalam awal musim yang rapuh di lini pertahanan.
Membahas ketersediaan Palmer jelang akhir pekan, Alonso mengonfirmasi sang penyerang siap kembali beraksi. "Tentu saja. Dia berkomitmen, tetapi dia harus benar-benar bugar untuk bermain," jelas ahli taktik asal Spanyol itu. "Dan ketika dia benar-benar bugar, dia akan mendapatkan menit bermainnya. Kami membutuhkannya pada momen itu. Klub dan tim nasional. Dia berlatih sepanjang pekan lalu dan kondisinya terasa lebih baik, tetapi kami tidak ingin terburu-buru memainkannya."
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