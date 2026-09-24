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Cole Palmer tak 'main-main' saat legenda Chelsea Jimmy Floyd Hasselbaink menanggapi pertanyaan soal 'cedera' di balik mundurnya dari timnas Inggris
Palmer dipanggil kembali setelah absen di Piala Dunia 2026
Palmer termasuk di antara mereka yang kecewa sepanjang musim panas saat Inggris menyusun rencana untuk memburu kejayaan dunia di Amerika Utara. Penurunan performanya di level klub membuat pemain berbakat berusia 24 tahun itu hanya bisa menyaksikan dari kejauhan, bersama nama-nama seperti Trent Alexander-Arnold, Phil Foden dan Morgan Gibbs-White.
Percikan performanya kembali ditemukan pada awal musim ini, dengan sahabat dekat sekaligus rekan setim internasionalnya Morgan Rogers di sisinya, dengan catatan empat gol dan dua assist dari tujuh penampilan di semua kompetisi.
Ia sudah berbuat cukup untuk kembali menarik perhatian Tuchel, tetapi tidak akan menambah koleksi 14 caps seniornya. Itu karena Palmer menjadi satu dari lima pemain yang dicoret dari skuad awal berisi 27 pemain yang diumumkan untuk menghadapi Spanyol, Ceko, dan Kroasia.
- Getty
Tidak ada risiko yang akan diambil terkait kebugaran Palmer
Masalah kebugaran sempat menghambat Palmer musim lalu dan ia perlu ditangani dengan hati-hati. Klubnya di kompetisi domestik yang berbasis di London barat itu tentu tidak ingin ada risiko yang tidak perlu diambil terhadap pemain nomor 10 andalan mereka.
Ia akan menghabiskan jeda pertama musim 2026-27 dengan menjaga kondisinya di bawah pengawasan ketat Xabi Alonso, bukan Tuchel. Muncul pertanyaan apakah Palmer memang membutuhkan istirahat itu dan apakah ia sedang memberikan penolakan tersendiri kepada pelatih yang menganggapnya tak lagi dibutuhkan beberapa pekan lalu.
Apakah Palmer cedera atau sedang main-main dengan Tuchel?
Ketika ditanya apakah ada “permainan” semacam itu yang sedang dilakukan, mantan striker Chelsea Hasselbaink, yang berbicara berkat MrQ, mengatakan kepada GOAL: “Saya tidak berpikir dia adalah tipe orang yang memainkan permainan seperti itu.
“Anak itu ingin bermain sepak bola. Hidupnya adalah sepak bola. Dan jangan lupa, dia memainkan banyak pertandingan pada tahun-tahun sebelumnya. Dan itulah mengapa dia cedera tahun lalu. Dan saya pikir setiap cedera kecil sekarang, dia hanya ingin menjaga dirinya dengan benar agar bisa menjalani musim yang bagus.
“Jadi ya, saya memang pikir dia cedera. Dia mengalami sesuatu. Dan jangan lupa, dia juga ingin memberikan kesan yang tepat saat bersama timnas Inggris dan menjadi versi terbaik dari dirinya. Dan jika dia cedera, dia tidak akan bisa berbuat adil kepada siapa pun.”
- Getty/GOAL
Gibbs-White mendapat peluang untuk mengukuhkan klaimnya di timnas Inggris
Posisi Palmer di skuad Inggris telah diberikan kepada playmaker Nottingham Forest Gibbs-White. Ia mempersingkat liburan keluarga demi bergabung dengan Inggris dan memaksimalkan peluang tak terduga untuk mencuri perhatian serta membuktikan kemampuannya.
Dengan Tuchel sangat menekankan kontinuitas dan stabilitas, masih harus dilihat apakah bintang dari Stamford Bridge itu akan kembali masuk dalam pertimbangannya pada November. Palmer harus mengajukan klaim serius untuk kembali dimasukkan.
Jika performanya di level klub cukup bagus, maka ia akan mustahil diabaikan. Ia dinobatkan sebagai Pemain Pria Terbaik Inggris pada 2024 dan jelas memiliki peran untuk negaranya saat sepenuhnya bugar dan tampil maksimal.
Namun, Inggris saat ini diberkahi kelimpahan pemain kreatif, dan menit bermain di lapangan latihan maupun dalam berbagai pertandingan, dengan Tuchel mengawasi, sangat penting bagi mereka yang menyimpan ambisi menjadi pemain reguler sepanjang kampanye Nations League terbaru hingga kualifikasi Euro 2028.
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