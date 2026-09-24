Palmer termasuk di antara mereka yang kecewa sepanjang musim panas saat Inggris menyusun rencana untuk memburu kejayaan dunia di Amerika Utara. Penurunan performanya di level klub membuat pemain berbakat berusia 24 tahun itu hanya bisa menyaksikan dari kejauhan, bersama nama-nama seperti Trent Alexander-Arnold, Phil Foden dan Morgan Gibbs-White.

Percikan performanya kembali ditemukan pada awal musim ini, dengan sahabat dekat sekaligus rekan setim internasionalnya Morgan Rogers di sisinya, dengan catatan empat gol dan dua assist dari tujuh penampilan di semua kompetisi.

Ia sudah berbuat cukup untuk kembali menarik perhatian Tuchel, tetapi tidak akan menambah koleksi 14 caps seniornya. Itu karena Palmer menjadi satu dari lima pemain yang dicoret dari skuad awal berisi 27 pemain yang diumumkan untuk menghadapi Spanyol, Ceko, dan Kroasia.