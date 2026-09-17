Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Chelsea FC v Hull City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Diterjemahkan oleh

Cole Palmer siap dipanggil kembali ke timnas Inggris saat Thomas Tuchel bersiap mengumumkan skuad Inggris untuk laga Nations League

C. Palmer
England
T. Tuchel
England vs Spain
Spain
UEFA Nations League A

Cole Palmer dikabarkan berada di ambang kembali ke tim senior Inggris saat Thomas Tuchel bersiap mengumumkan skuad terbarunya untuk jeda Nations League mendatang. Playmaker Chelsea itu menjadi salah satu nama besar yang absen dari kampanye Piala Dunia Inggris baru-baru ini, tetapi performa gemilangnya di level klub membuatnya mustahil untuk diabaikan.

  • Palmer kembali menemukan performa terbaik di bawah asuhan Alonso

    Menurut The Sun, Palmer diperkirakan akan menjadi nama utama yang masuk ketika Tuchel mengumumkan skuad Inggris pada Jumat untuk empat pertandingan Nations League melawan Spanyol, Kroasia, serta laga kandang dan tandang kontra Republik Ceko. Penyerang serbabisa itu sempat menelan kekecewaan setelah dicoret dari skuad Piala Dunia menyusul penurunan performa pada musim lalu, tetapi ia merespons dengan sangat meyakinkan di bawah arahan bos baru Chelsea, Xabi Alonso.

    Potensi kembalinya ia datang setelah awal musim yang eksplosif, dengan bintang Chelsea itu mencatatkan dua gol dan dua assist dalam empat penampilan pertamanya di Premier League. Performa gemilang ini menjadi dorongan tepat waktu bagi Tuchel, yang ingin bangkit setelah musim panas yang berakhir dengan kekalahan di semifinal dari finalis Argentina, sebuah turnamen di mana Inggris finis di posisi ketiga meski pendekatan taktis pelatih asal Jerman itu di fase gugur mendapat sorotan.

    • Iklan
  • England v New Zealand - International FriendlyGetty Images Sport

    Tuchel membidik suntikan pemain muda

    Terlepas dari potensi kembalinya Palmer, Tuchel diperkirakan akan mengintegrasikan sejumlah bintang yang tengah naik daun saat ia memulai siklus baru untuk tim nasional. Winger Liverpool Rio Ngumoha, 18 tahun, dan gelandang Bournemouth Alex Scott, 23 tahun, sama-sama berada di daftar teratas sang manajer untuk laga-laga mendatang. Keduanya merupakan bagian dari grup berisi empat pemain yang bergabung dengan tim senior untuk pemusatan latihan persiapan pra-Piala Dunia, di mana Ngumoha menjalani debutnya pada usia baru 17 tahun sebagai pemain pengganti dalam kemenangan 1-0 pada laga persahabatan melawan Selandia Baru di Florida.

    Merefleksikan filosofi pemilihannya dalam percakapan baru-baru ini dengan mantan striker England Daniel Sturridge, Tuchel menjelaskan dengan gamblang niatnya terkait generasi berikutnya. Pelatih berusia 53 tahun itu berkata: 'Saya antusias memiliki pemain-pemain muda baru yang bisa kami bawa ke pemusatan latihan dan mereka bisa belajar.'

  • Pemain absen dan kekhawatiran cedera

    Meski Palmer kembali, beberapa nama yang sudah mapan akan absen dari daftar skuad karena masalah kebugaran. Bek Inter Milan John Stones dipastikan absen karena cedera paha, sementara rekan setimnya di klub, Djed Spence, dan bek Dan Burn sama-sama mengalami masalah kebugaran musim ini. Sementara itu, Harry Maguire diperkirakan tidak akan dipanggil kembali ke tim nasional, setelah sebelumnya mengaku "terkejut dan sangat terpukul" karena dicoret dari skuad Piala Dunia.

    Sektor penjaga gawang juga menjadi persoalan bagi staf pelatih. Dengan Dean Henderson menepi akibat cedera pergelangan kaki dan Nick Pope serta Aaron Ramsdale sama-sama saat ini minim menit bermain di level klub, Tuchel mungkin terpaksa mencari opsi lain sebagai pelapis. Kiper Coventry City, Carl Rushworth, dilaporkan berpeluang mendapat panggilan senior pertamanya.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Sejarah Inggris di Nations League

    Pencapaian terbaik Inggris di Nations League terjadi pada edisi perdana 2018-19, ketika mereka finis di peringkat ketiga. Setelah tampil di League B musim lalu, Inggris berhasil meraih promosi langsung kembali ke kasta teratas untuk kampanye saat ini.

UEFA Nations League A
England crest
England
ENG
Spain crest
Spain
ESP