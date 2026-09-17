Cole Palmer siap dipanggil kembali ke timnas Inggris saat Thomas Tuchel bersiap mengumumkan skuad Inggris untuk laga Nations League

Menurut The Sun, Palmer diperkirakan akan menjadi nama utama yang masuk ketika Tuchel mengumumkan skuad Inggris pada Jumat untuk empat pertandingan Nations League melawan Spanyol, Kroasia, serta laga kandang dan tandang kontra Republik Ceko. Penyerang serbabisa itu sempat menelan kekecewaan setelah dicoret dari skuad Piala Dunia menyusul penurunan performa pada musim lalu, tetapi ia merespons dengan sangat meyakinkan di bawah arahan bos baru Chelsea, Xabi Alonso.

Potensi kembalinya ia datang setelah awal musim yang eksplosif, dengan bintang Chelsea itu mencatatkan dua gol dan dua assist dalam empat penampilan pertamanya di Premier League. Performa gemilang ini menjadi dorongan tepat waktu bagi Tuchel, yang ingin bangkit setelah musim panas yang berakhir dengan kekalahan di semifinal dari finalis Argentina, sebuah turnamen di mana Inggris finis di posisi ketiga meski pendekatan taktis pelatih asal Jerman itu di fase gugur mendapat sorotan.