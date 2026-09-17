Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Cole Palmer siap dipanggil kembali ke timnas Inggris saat Thomas Tuchel bersiap mengumumkan skuad Inggris untuk laga Nations League
Palmer kembali menemukan performa terbaik di bawah asuhan Alonso
Menurut The Sun, Palmer diperkirakan akan menjadi nama utama yang masuk ketika Tuchel mengumumkan skuad Inggris pada Jumat untuk empat pertandingan Nations League melawan Spanyol, Kroasia, serta laga kandang dan tandang kontra Republik Ceko. Penyerang serbabisa itu sempat menelan kekecewaan setelah dicoret dari skuad Piala Dunia menyusul penurunan performa pada musim lalu, tetapi ia merespons dengan sangat meyakinkan di bawah arahan bos baru Chelsea, Xabi Alonso.
Potensi kembalinya ia datang setelah awal musim yang eksplosif, dengan bintang Chelsea itu mencatatkan dua gol dan dua assist dalam empat penampilan pertamanya di Premier League. Performa gemilang ini menjadi dorongan tepat waktu bagi Tuchel, yang ingin bangkit setelah musim panas yang berakhir dengan kekalahan di semifinal dari finalis Argentina, sebuah turnamen di mana Inggris finis di posisi ketiga meski pendekatan taktis pelatih asal Jerman itu di fase gugur mendapat sorotan.
- Getty Images Sport
Tuchel membidik suntikan pemain muda
Terlepas dari potensi kembalinya Palmer, Tuchel diperkirakan akan mengintegrasikan sejumlah bintang yang tengah naik daun saat ia memulai siklus baru untuk tim nasional. Winger Liverpool Rio Ngumoha, 18 tahun, dan gelandang Bournemouth Alex Scott, 23 tahun, sama-sama berada di daftar teratas sang manajer untuk laga-laga mendatang. Keduanya merupakan bagian dari grup berisi empat pemain yang bergabung dengan tim senior untuk pemusatan latihan persiapan pra-Piala Dunia, di mana Ngumoha menjalani debutnya pada usia baru 17 tahun sebagai pemain pengganti dalam kemenangan 1-0 pada laga persahabatan melawan Selandia Baru di Florida.
Merefleksikan filosofi pemilihannya dalam percakapan baru-baru ini dengan mantan striker England Daniel Sturridge, Tuchel menjelaskan dengan gamblang niatnya terkait generasi berikutnya. Pelatih berusia 53 tahun itu berkata: 'Saya antusias memiliki pemain-pemain muda baru yang bisa kami bawa ke pemusatan latihan dan mereka bisa belajar.'
Pemain absen dan kekhawatiran cedera
Meski Palmer kembali, beberapa nama yang sudah mapan akan absen dari daftar skuad karena masalah kebugaran. Bek Inter Milan John Stones dipastikan absen karena cedera paha, sementara rekan setimnya di klub, Djed Spence, dan bek Dan Burn sama-sama mengalami masalah kebugaran musim ini. Sementara itu, Harry Maguire diperkirakan tidak akan dipanggil kembali ke tim nasional, setelah sebelumnya mengaku "terkejut dan sangat terpukul" karena dicoret dari skuad Piala Dunia.
Sektor penjaga gawang juga menjadi persoalan bagi staf pelatih. Dengan Dean Henderson menepi akibat cedera pergelangan kaki dan Nick Pope serta Aaron Ramsdale sama-sama saat ini minim menit bermain di level klub, Tuchel mungkin terpaksa mencari opsi lain sebagai pelapis. Kiper Coventry City, Carl Rushworth, dilaporkan berpeluang mendapat panggilan senior pertamanya.
- Getty Images Sport
Sejarah Inggris di Nations League
Pencapaian terbaik Inggris di Nations League terjadi pada edisi perdana 2018-19, ketika mereka finis di peringkat ketiga. Setelah tampil di League B musim lalu, Inggris berhasil meraih promosi langsung kembali ke kasta teratas untuk kampanye saat ini.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami