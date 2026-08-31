Cole Palmer, Morgan Rogers & Joao Pedro: Apakah Chelsea memiliki lini serang terbaik di Premier League? Legenda Chelsea Ruud Gullit menjawab pertanyaan itu

Palmer, Rogers, dan Pedro akan memainkan peran penting dalam perburuan trofi apa pun, dengan mantan pemain dan manajer Chelsea, Gullit, yang berbicara mewakili SportsCasting.com, mengatakan kepada GOAL saat ditanya apakah Chelsea telah merangkai trisula paling mematikan di Premier League: “Jawaban singkatnya adalah ya. Anda bisa melihat potensi Chelsea, tetapi ini lebih tentang filosofi kolektif Alonso.

“Mereka bermain dengan tiga bek saat melawan Fulham, tetapi saya bisa melihat lini tengah yang sangat kuat dengan Cole Palmer memiliki semacam kebebasan tanpa Enzo Fernandez, yang untuk saat ini sedikit menjadi keputusan kontroversial. Saya benar-benar percaya Chelsea memiliki tim yang kuat, tim yang sangat kuat.

“Saya masih punya sedikit keraguan soal mendatangkan [Danny] Welbeck dan [Jordan] Henderson dalam hal jenis mentoring yang mereka inginkan dalam sistem itu. Saya ingat pernah mengeluh di media bahwa mereka seharusnya mendatangkan pemain berpengalaman, tetapi saya menginginkan seseorang sebagai pemain pilihan utama, bukan seseorang yang akan berada dalam grup dan bermain sesekali, hanya untuk menjaga semangat tetap tinggi dan mengangkat tim ketika mereka melalui rangkaian hasil buruk.

“Jadi ya, saya percaya ada skuad yang kuat, sangat kuat. Palmer akan menginginkan pembalasan. Dia tidak ambil bagian di Piala Dunia. Inggris tampil baik di sana; mereka mencapai semifinal. Tetapi semua orang bisa melihat bukti bahwa jika dia berada di sana dengan disiplin yang tepat, dia bisa tampil bagus.

“Dia telah menunjukkan bahwa dia siap untuk tantangan baru itu secara langsung. Tahun lalu kami melihat pembicaraan tentang dirinya pergi ke Manchester United, dan ada banyak diskusi seputar apakah dia akan bertahan. Dia bertahan, jadi ini adalah musim yang bagus baginya.

“Tidak ada kompetisi lain musim ini, tidak ada kompetisi Eropa, tidak ada yang lain, jadi dia harus tampil. Paling tidak, kami ingin melihat dia berkomitmen, dan jika masih ada kekecewaan yang tersisa karena gagal tampil di Piala Dunia, saya berharap Chelsea mendapat manfaat begitu mereka juga menyelesaikan masalah mereka dengan para pemain.”