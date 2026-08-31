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Cole Palmer, Morgan Rogers & Joao Pedro: Apakah Chelsea memiliki lini serang terbaik di Premier League? Legenda Chelsea Ruud Gullit menjawab pertanyaan itu
Palmer sedang dikaitkan dengan transfer ke Manchester United
Palmer, sang nomor 10 talismanik, yang mencetak 25 gol pada musim debutnya di Stamford Bridge dan telah memenangi Conference League serta Piala Dunia Antarklub FIFA bersama Chelsea, menjalani musim 2025-26 yang sulit sehingga membuatnya gagal mendapatkan tempat dalam skuad Piala Dunia Inggris.
Sempat muncul pembicaraan soal kepindahannya pada satu tahap, dengan pemain asal Manchester itu kabarnya mempertimbangkan untuk kembali ke akar asalnya di Manchester United, tetapi ia terikat kontrak jangka panjang dan kini kembali tersenyum setelah ditemani di ibu kota oleh sahabat dekat sekaligus sesama lulusan akademi Manchester City, Rogers.
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Palmer & Rogers mengantre di belakang Pedro
Dua sosok kreatif dimasukkan Xabi Alonso ke dalam starting XI yang sama, saat mereka ditempatkan tepat di belakang penyerang Brasil Pedro, sosok lain yang juga punya pembuktian setelah diabaikan untuk tugas Piala Dunia.
Chelsea tampil tajam di awal kampanye 2026-27, dengan mencetak sembilan gol dalam tiga pertandingan di Premier League dan Carabao Cup, dan oleh banyak pihak dijagokan menjadi penantang terdekat juara bertahan Arsenal.
Apakah Chelsea memiliki lini serang terbaik di Premier League?
Palmer, Rogers, dan Pedro akan memainkan peran penting dalam perburuan trofi apa pun, dengan mantan pemain dan manajer Chelsea, Gullit, yang berbicara mewakili SportsCasting.com, mengatakan kepada GOAL saat ditanya apakah Chelsea telah merangkai trisula paling mematikan di Premier League: “Jawaban singkatnya adalah ya. Anda bisa melihat potensi Chelsea, tetapi ini lebih tentang filosofi kolektif Alonso.
“Mereka bermain dengan tiga bek saat melawan Fulham, tetapi saya bisa melihat lini tengah yang sangat kuat dengan Cole Palmer memiliki semacam kebebasan tanpa Enzo Fernandez, yang untuk saat ini sedikit menjadi keputusan kontroversial. Saya benar-benar percaya Chelsea memiliki tim yang kuat, tim yang sangat kuat.
“Saya masih punya sedikit keraguan soal mendatangkan [Danny] Welbeck dan [Jordan] Henderson dalam hal jenis mentoring yang mereka inginkan dalam sistem itu. Saya ingat pernah mengeluh di media bahwa mereka seharusnya mendatangkan pemain berpengalaman, tetapi saya menginginkan seseorang sebagai pemain pilihan utama, bukan seseorang yang akan berada dalam grup dan bermain sesekali, hanya untuk menjaga semangat tetap tinggi dan mengangkat tim ketika mereka melalui rangkaian hasil buruk.
“Jadi ya, saya percaya ada skuad yang kuat, sangat kuat. Palmer akan menginginkan pembalasan. Dia tidak ambil bagian di Piala Dunia. Inggris tampil baik di sana; mereka mencapai semifinal. Tetapi semua orang bisa melihat bukti bahwa jika dia berada di sana dengan disiplin yang tepat, dia bisa tampil bagus.
“Dia telah menunjukkan bahwa dia siap untuk tantangan baru itu secara langsung. Tahun lalu kami melihat pembicaraan tentang dirinya pergi ke Manchester United, dan ada banyak diskusi seputar apakah dia akan bertahan. Dia bertahan, jadi ini adalah musim yang bagus baginya.
“Tidak ada kompetisi lain musim ini, tidak ada kompetisi Eropa, tidak ada yang lain, jadi dia harus tampil. Paling tidak, kami ingin melihat dia berkomitmen, dan jika masih ada kekecewaan yang tersisa karena gagal tampil di Piala Dunia, saya berharap Chelsea mendapat manfaat begitu mereka juga menyelesaikan masalah mereka dengan para pemain.”
- Getty
Jadwal Chelsea 2026-27: Lawatan ke Arsenal jadi yang berikutnya
Masalah terbesar yang harus diselesaikan Chelsea berkaitan dengan lini pertahanan mereka, dengan tim asuhan Alonso sudah kebobolan lima kali dalam dua pertandingan pembuka Premier League. Kiper juara Piala Dunia Emi Martinez telah didatangkan untuk membantu proses tersebut.
Jika kebocoran di lini belakang bisa diatasi, maka Palmer, Rogers, dan Pedro seharusnya mampu memberi ancaman yang cukup di ujung lapangan lainnya untuk membuat Chelsea terus meraih poin-poin berharga. Mereka akan kembali beraksi pada hari Minggu, setelah bursa transfer yang kembali sibuk resmi ditutup, saat bertandang ke Emirates Stadium untuk menghadapi juara bertahan Arsenal dalam laga yang berat.
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