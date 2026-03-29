Cole Palmer merasa kecewa di Chelsea setelah kepergian Nicolas Jackson, sementara tawaran transfer senilai £150 juta dari Manchester United sudah di atas meja

Ini merupakan musim yang sulit bagi Palmer. Rasa frustrasinya meluap baru-baru ini saat timnya kalah telak 3-0 dari Everton, di mana ia terlihat meluapkan kemarahannya kepada rekan setimnya, Pedro Neto, karena menghalangi peluang emasnya untuk mencetak gol. Terlepas dari ledakan emosi tersebut, pihak internal klub menegaskan bahwa sang pemain belum 'menyerah', meskipun penampilannya kurang bersemangat seperti biasanya. Performa Chelsea secara keseluruhan juga menjadi faktor utama yang memengaruhi mental sang pemain. The Blues saat ini berada di peringkat keenam Liga Premier dan menghadapi perjuangan berat untuk mengamankan tiket Liga Champions musim depan. Setelah tersingkir secara memalukan dengan agregat 8-2 dari kompetisi Eropa di tangan Paris Saint-Germain, prospek satu tahun lagi tanpa kompetisi elit kontinental akan membuat klub semakin sulit meyakinkan Palmer untuk tetap bertahan.