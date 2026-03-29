Cole Palmer Manchester United 2025-26
Donny Afroni

Diterjemahkan oleh

Cole Palmer merasa kecewa di Chelsea setelah kepergian Nicolas Jackson, sementara tawaran transfer senilai £150 juta dari Manchester United sudah di atas meja

Cole Palmer dikabarkan 'semakin kecewa' dengan kehidupannya di Chelsea dan dilaporkan siap mempertimbangkan kepindahan besar-besaran pada bursa transfer musim panas ini dari Stamford Bridge. Pemain timnas Inggris ini menarik minat serius dari beberapa klub raksasa Eropa dan menjadi target utama Manchester United, yang sejak lama digadang-gadang sebagai tujuan Palmer.

    Rasa frustrasi semakin memuncak bagi bintang Chelsea

    Pemain berusia 23 tahun itu merasa frustrasi akibat perubahan taktik Chelsea baru-baru ini di bawah asuhan pelatih kepala Liam Rosenior, menurut The Sun. Palmer dilaporkan merasa penyesuaian struktural ini telah menghalangi ruang geraknya di lapangan untuk memengaruhi jalannya pertandingan seperti yang ia lakukan pada musim debutnya di London Barat. Yang semakin menambah ketidakpuasannya adalah hengkangnya Nicolas Jackson, yang bergabung dengan Bayern Munich dengan status pinjaman selama satu musim pada bulan September, karena gaya bermain mereka sangat cocok di lapangan. Dengan kepergian Jackson dan kedatangan Joao Pedro serta Liam Delap ke Chelsea, kerja sama di sepertiga akhir lapangan kesulitan untuk meniru performa terbaik musim lalu.

    • Iklan

  • Man Utd dan klub-klub raksasa Eropa waspada

    Situasi ini telah membuat Manchester United waspada, bersama dengan Real Madrid dan Bayern Munich. Meskipun secara internal Chelsea menganggap status Palmer sebagai 'tak tersentuh' dan kontraknya masih berlaku hingga 2033, nilai pasar sebesar £150 juta ($200 juta) telah disebut-sebut untuk penyerang berbakat tersebut. Palmer, yang sejak kecil merupakan penggemar United, dikabarkan tidak merasa nyaman di London. Ketertarikan United diperkuat oleh kehadiran direktur sepak bola Jason Wilcox, yang sebelumnya memimpin akademi di Manchester City selama masa kejayaan Palmer. Wilcox adalah pengagum berat sang pemain, yang sebelumnya pernah menyatakan keyakinannya bahwa "salah satu lulusan akademi City bisa saja meraih Ballon d’Or." Dengan Wilcox dan kepala eksekutif Omar Berrada yang memimpin perekrutan, koneksi City di Old Trafford kini lebih kuat dari sebelumnya.

  • Masa-masa sulit di Stamford Bridge

    Ini merupakan musim yang sulit bagi Palmer. Rasa frustrasinya meluap baru-baru ini saat timnya kalah telak 3-0 dari Everton, di mana ia terlihat meluapkan kemarahannya kepada rekan setimnya, Pedro Neto, karena menghalangi peluang emasnya untuk mencetak gol. Terlepas dari ledakan emosi tersebut, pihak internal klub menegaskan bahwa sang pemain belum 'menyerah', meskipun penampilannya kurang bersemangat seperti biasanya. Performa Chelsea secara keseluruhan juga menjadi faktor utama yang memengaruhi mental sang pemain. The Blues saat ini berada di peringkat keenam Liga Premier dan menghadapi perjuangan berat untuk mengamankan tiket Liga Champions musim depan. Setelah tersingkir secara memalukan dengan agregat 8-2 dari kompetisi Eropa di tangan Paris Saint-Germain, prospek satu tahun lagi tanpa kompetisi elit kontinental akan membuat klub semakin sulit meyakinkan Palmer untuk tetap bertahan.

    Rencana perekrutan Manchester United

    Meskipun kabarnya area prioritas United pada bursa transfer musim panas ini adalah lini tengah dan sisi kiri lapangan, kesempatan untuk mendatangkan pemain sekelas Palmer mungkin terlalu bagus untuk dilewatkan. Setan Merah sebelumnya pernah berusaha merekrut Delap sebelum ia memilih Chelsea, dan mereka bertekad untuk tidak kembali kehilangan talenta terbaik dalam negeri di bawah kepemimpinan Sir Jim Ratcliffe.

