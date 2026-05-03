Cole Palmer harus tampil lebih baik untuk Chelsea atau berisiko kehilangan tempatnya di skuad Piala Dunia akibat performa gemilang Morgan Gibbs-White dari Nottingham Forest

Palmer dan Gibbs-White akan saling berhadapan di Stamford Bridge dalam kondisi yang sangat kontras; terhambat cedera, Palmer masih berjuang keras untuk menunjukkan performa kelas dunia yang kita semua tahu mampu ia tunjukkan, sementara Gibbs-White sedang dalam performa terbaiknya karena gol-golnya mengantarkan Forest menuju zona aman di Liga Premier.
Gibbs-White masih dianggap sebagai kandidat luar dalam upaya merebut tempat di skuad Inggris untuk tur ke Amerika Utara musim panas ini, namun penampilannya semakin sulit diabaikan dan Palmer akan menjadi salah satu pemain yang membuatnya berkeringat dingin saat waktu terus berjalan menuju pengumuman skuad Tuchel.
Manajer The Three Lions pasti akan mengamati dengan cermat apa yang terjadi di Stamford Bridge dan persaingan antara dua dari banyak opsi yang dimilikinya untuk posisi No. 10. Siapa pun yang keluar sebagai pemenang bisa saja memengaruhi keputusannya.