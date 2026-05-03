Cole Palmer harus tampil lebih baik untuk Chelsea atau berisiko kehilangan tempatnya di skuad Piala Dunia akibat performa gemilang Morgan Gibbs-White dari Nottingham Forest

Perjuangan Palmer musim ini sudah banyak diberitakan. Terutama akibat cedera pangkal paha kronis yang melemahkan, pubalgia, yang membuatnya tak mampu melakukan gerakan eksplosif khasnya dan berlari dengan ritme biasanya, bahkan memengaruhi kemampuannya untuk menembak dengan baik, pemain andalan Chelsea ini sering terlihat seperti bayangan dirinya yang dulu musim ini. Banyak penampilannya yang kehilangan dampak yang mampu mengubah jalannya pertandingan, yang membuatnya melambung menjadi bintang besar dalam dua tahun pertamanya bersama klub, karena ia sering kali tidak terlihat.

Dengan melihat ke belakang, ia hampir pasti terlalu sering dimainkan oleh mantan pelatih kepala Enzo Maresca pada paruh pertama musim ini, padahal seharusnya ia menghabiskan waktu yang lebih lama di bangku cadangan—tak diragukan lagi sebagai refleksi pentingnya ia bagi perjuangan The Blues, dan tak diragukan pula bahwa penampilan tim secara keseluruhan telah terganggu akibatnya, mengingat mereka kini tengah berjuang keras untuk lolos ke kompetisi Eropa.

Sepertinya ia mulai kembali ke performa terbaiknya saat mencetak hat-trick melawan Wolves pada Februari, namun bersama banyak rekan setimnya, ia tampaknya mengalami krisis kepercayaan diri dalam beberapa pekan berikutnya di tengah performa buruk yang berujung pada pemecatan Liam Rosenior. Perlu dicatat bahwa, meskipun absen dalam sebagian besar musim ini, ia tetap mencetak dua digit gol di semua kompetisi, termasuk sembilan gol di Liga Premier (meskipun lima di antaranya berasal dari tendangan penalti) di mana ia hanya bermain setara dengan 17 pertandingan (1.606 menit).