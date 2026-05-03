Krishan Davis

Cole Palmer harus tampil lebih baik untuk Chelsea atau berisiko kehilangan tempatnya di skuad Piala Dunia akibat performa gemilang Morgan Gibbs-White dari Nottingham Forest

Masih kesulitan menemukan ritme permainannya dan terus berjuang mengatasi masalah kebugaran di akhir musim yang diwarnai cedera, Cole Palmer akan berhadapan langsung pada Senin nanti dengan pemain yang menjadi ancaman serius bagi impiannya di Piala Dunia, yakni Morgan Gibbs-White. Pemain andalan Chelsea dan bintang Nottingham Forest yang sedang naik daun ini menjadi bagian dari persaingan sengit untuk memperebutkan jersey nomor 10 di skuad Inggris asuhan Thomas Tuchel.

Palmer dan Gibbs-White akan saling berhadapan di Stamford Bridge dalam kondisi yang sangat kontras; terhambat cedera, Palmer masih berjuang keras untuk menunjukkan performa kelas dunia yang kita semua tahu mampu ia tunjukkan, sementara Gibbs-White sedang dalam performa terbaiknya karena gol-golnya mengantarkan Forest menuju zona aman di Liga Premier.

Gibbs-White masih dianggap sebagai kandidat luar dalam upaya merebut tempat di skuad Inggris untuk tur ke Amerika Utara musim panas ini, namun penampilannya semakin sulit diabaikan dan Palmer akan menjadi salah satu pemain yang membuatnya berkeringat dingin saat waktu terus berjalan menuju pengumuman skuad Tuchel.

Manajer The Three Lions pasti akan mengamati dengan cermat apa yang terjadi di Stamford Bridge dan persaingan antara dua dari banyak opsi yang dimilikinya untuk posisi No. 10. Siapa pun yang keluar sebagai pemenang bisa saja memengaruhi keputusannya.

    Perjuangan untuk mencapai performa dan kebugaran

    Perjuangan Palmer musim ini sudah banyak diberitakan. Terutama akibat cedera pangkal paha kronis yang melemahkan, pubalgia, yang membuatnya tak mampu melakukan gerakan eksplosif khasnya dan berlari dengan ritme biasanya, bahkan memengaruhi kemampuannya untuk menembak dengan baik, pemain andalan Chelsea ini sering terlihat seperti bayangan dirinya yang dulu musim ini. Banyak penampilannya yang kehilangan dampak yang mampu mengubah jalannya pertandingan, yang membuatnya melambung menjadi bintang besar dalam dua tahun pertamanya bersama klub, karena ia sering kali tidak terlihat.

    Dengan melihat ke belakang, ia hampir pasti terlalu sering dimainkan oleh mantan pelatih kepala Enzo Maresca pada paruh pertama musim ini, padahal seharusnya ia menghabiskan waktu yang lebih lama di bangku cadangan—tak diragukan lagi sebagai refleksi pentingnya ia bagi perjuangan The Blues, dan tak diragukan pula bahwa penampilan tim secara keseluruhan telah terganggu akibatnya, mengingat mereka kini tengah berjuang keras untuk lolos ke kompetisi Eropa.

    Sepertinya ia mulai kembali ke performa terbaiknya saat mencetak hat-trick melawan Wolves pada Februari, namun bersama banyak rekan setimnya, ia tampaknya mengalami krisis kepercayaan diri dalam beberapa pekan berikutnya di tengah performa buruk yang berujung pada pemecatan Liam Rosenior. Perlu dicatat bahwa, meskipun absen dalam sebagian besar musim ini, ia tetap mencetak dua digit gol di semua kompetisi, termasuk sembilan gol di Liga Premier (meskipun lima di antaranya berasal dari tendangan penalti) di mana ia hanya bermain setara dengan 17 pertandingan (1.606 menit).

    Masalah yang terus-menerus

    Musim semi sudah tiba saat Palmer merasa kondisinya secara fisik sudah kembali mendekati performa puncaknya, setelah sebelumnya mengalami patah jari kaki akibat kecelakaan tak terduga pada musim dingin. "Saya merasa baik-baik saja, seolah-olah sudah melewati masa sulit," katanya pada awal April. "Saya akhirnya bisa menendang bola lagi dan melakukan segalanya sekarang, jadi tinggal fokus untuk terus maju dan tampil maksimal."

    Namun, penyerang tersebut kembali absen pada akhir bulan itu karena masalah otot paha belakang yang memaksanya absen dalam laga krusial melawan Brighton, yang berujung pada kekalahan 3-0 yang mengakhiri masa jabatan singkat Rosenior. Palmer sering kali menjadi pemain kunci Chelsea dalam laga-laga besar, namun ia hanya cukup fit untuk tampil selama 20 menit sebagai pemain pengganti dalam kemenangan semifinal Piala FA melawan Leeds akhir pekan lalu.

    Jadi, setelah berjuang melawan masalah kebugaran sejak awal musim 2025-26, pemain berusia 23 tahun ini masih belum sepenuhnya terbebas dari masalah cedera menjelang pengumuman skuad Piala Dunia oleh Tuchel, dan saat ini, tempatnya di pesawat masih jauh dari jaminan.

    Peringatan Tuchel

    Waktunya mungkin tidak bisa lebih buruk lagi bagi Palmer, yang telah diberi peringatan terkait kebugarannya oleh pelatih timnas Inggris selama jeda internasional bulan Maret. Hal itu disebabkan oleh minimnya kesempatan bermain yang ia dapatkan sejak pelatih asal Jerman itu mulai bekerja secara serius lebih dari setahun yang lalu.

    Palmer baru mencatatkan lima penampilan sejak gol krusialnya di final Euro 2024 - momen yang diharapkan menjadi titik balik dalam karier internasionalnya - akibat serangkaian masalah fisik yang datang pada waktu yang tidak tepat, sehingga ia hanya tampil sekali di bawah asuhan Tuchel sebelum Maret, yakni dalam pertandingan selama 65 menit melawan tim lemah Andorra. Masalah cedera pangkal paha yang terus-menerus itu membuatnya absen dari tiga pemusatan latihan Inggris pada paruh pertama musim ini, sehingga ia melewatkan enam pertandingan pada momen krusial dalam siklus Piala Dunia.

    Dalam absennya Palmer, Morgan Rogers khususnya tampil mengesankan, dengan spekulasi bahwa gelandang serang Aston Villa itu bahkan bisa menggeser Jude Bellingham dari Real Madrid - yang juga mengalami masalah kebugaran - dari susunan pemain utama.

    "Jujur saja, dia harus membuktikannya karena kami memiliki lebih banyak bukti tanpa dia daripada dengan dia, jadi tekanan ada padanya," kata Tuchel tentang Palmer selama jendela internasional terakhir. "Dia mengalami musim yang sulit, tetapi dia juga mengalami masa sulit bersama tim nasional. Dia hanya sekali tersedia bagi kami, dan ketika dia tersedia, kami memutuskan untuk tetap menggunakan skuad yang sama, jadi ada persaingan ketat untuk posisi terbaiknya, nomor 10."

    Pemain Forest sedang dalam performa terbaiknya

    Masalah besar lainnya bagi Palmer adalah bahwa lawan mainnya dalam laga hari libur bank Senin melawan Forest sedang dalam performa terbaiknya dan tampaknya siap memanfaatkan setiap peluang untuk merebut tempat di pesawat menuju Amerika Utara.

    Gibbs-White sedang dalam performa terbaiknya tepat pada saat yang tepat menjelang Piala Dunia, memberikan tekanan besar pada para pemain nomor 10 yang saat ini diyakini berada di atasnya dalam pertimbangan manajer.

    Bintang Forest ini menjadi pencetak gol terbanyak bersama di Premier League pada 2026 dengan 10 gol, bersinar dalam peran yang lebih bebas dan menyerang di bawah asuhan Vitor Pereira, di mana kontribusinya sangat penting bagi upaya Garibaldi untuk bertahan di liga. Tujuh dari gol tersebut dicetak sejak awal Maret, dan ia juga mencetak gol penentu kemenangan dalam laga perempat final Liga Europa melawan raksasa Portugal, Porto.

    Gelandang ini mengakhiri rentetan penampilannya yang gemilang dengan hat-trick yang luar biasa dalam kemenangan telak atas Burnley pada bulan April, sebelum menambahkan satu gol dan satu assist dalam kemenangan telak atas Sunderland pada pertandingan terakhir.

    "Dia memahami permainan. Dia memiliki semangat," kata Pereira baru-baru ini. "Ketika tim kesulitan dalam pertandingan, banyak pemain mungkin lebih memilih untuk menghindar, mereka tidak ingin bola. Tapi Morgan ingin bola, dia ingin tanggung jawab. Dia ingin mencetak gol, dia ingin memberikan assist."

    Performa-nya terasa seperti bantahan langsung atas pengabaian yang diterimanya dari Tuchel, namun tak diragukan lagi dia kini kembali masuk dalam pertimbangan untuk dipanggil ke skuad Piala Dunia berkat aksi heroiknya di City Ground.

    Tidak ada jaminan

    Sebelum dicoret beberapa bulan lalu, Gibbs-White telah dipanggil oleh Tuchel sebanyak tiga kali sebelumnya, meskipun ia belum pernah menjadi starter di bawah asuhan pelatih asal Jerman itu — ia hanya bermain selama 65 menit dalam empat penampilannya. Penampilannya yang terakhir terjadi pada Oktober 2025, karena ia juga tidak dipanggil untuk pemusatan latihan bulan November.

    Hal itu menyusul laporan musim panas lalu bahwa Tuchel dan stafnya tidak sepenuhnya yakin dengan pemain berusia 26 tahun tersebut. Temperamennya, kemampuannya dalam menguasai bola, dan kesesuaiannya dengan cuaca panas terik yang diperkirakan akan menyambut skuad di Amerika Serikat diyakini sebagai alasan di balik sikap tersebut.

    Gelandang tersebut konon terlalu frustrasi saat keadaan tidak menguntungkannya, terlalu sering kehilangan bola, dan kemampuannya untuk kembali ke pertahanan dalam kondisi panas terik juga dipertanyakan.

    Gibbs-White berharap performa gemilangnya sejak awal tahun ini telah membuat poin-poin tersebut tidak relevan lagi. Namun, menurut BBC, "harapan" yang ada adalah bahwa masih dibutuhkan "sesuatu yang istimewa", atau sejumlah cedera, untuk membuka pintu bagi bintang Forest tersebut.

    Tanda-tanda yang jelas

    Kinerja yang kurang memuaskan dari para pemain nomor 10 lainnya di skuad pasti akan masuk dalam daftar faktor yang bisa menguntungkan Gibbs-White, mengingat performa apiknya saat ini, dan Palmer harus meningkatkan permainannya di pekan-pekan terakhir musim ini agar tidak menjadi kambing hitam.

    Bagaimanapun juga, jelas bahwa Tuchel telah berupaya membangun hubungan kerja yang kuat dengan pemain andalan Chelsea tersebut, dalam upaya untuk memaksimalkan potensi pemain kunci menjelang Piala Dunia yang semakin dekat. Ia sering terlihat berbincang dengan Palmer dan melingkarkan lengannya di bahu Palmer saat latihan timnas Inggris.

    Ketika ditanya tentang hal itu pada bulan Maret, manajer Timnas Inggris itu menjawab: "Ketika saya memeluknya, itu berarti dia sedang tersenyum; jika tidak, dia tidak akan mendapat pelukan. Dia dalam suasana hati yang baik, terbuka, dan berkomunikasi serta menunjukkan kualitasnya. Dia sangat terlibat, dan ini adalah langkah-langkah penting untuk menunjukkan performa agar terlibat dalam tim dan memiliki koneksi di dalam tim."

    Implikasinya adalah Palmer mungkin sudah dijamin mendapat tempat di pesawat, terlepas dari kondisi permainannya saat ini. Tuchel telah mengakui di masa lalu bahwa ia sangat menyadari kemampuan unik pemain berusia 23 tahun itu.

    "Ketika dia dalam kondisi prima dan memiliki ritme serta alur permainan, dia bisa menentukan hasil pertandingan di level klub dan, tentu saja, di level internasional," katanya. "Kami tahu itu."

    Waktu semakin habis

    Meskipun demikian, jika masih ada keraguan mengenai masuknya Palmer ke dalam skuad Piala Dunia, sekaranglah saatnya untuk membuktikan mengapa ia layak mendapatkan tempat itu. Menunjukkan performa yang lebih baik daripada Gibbs-White pada hari Senin akan menjadi langkah awal untuk membuktikannya. Namun, pada kenyataannya, kedua pemain tersebut kemungkinan besar akan masuk dalam rencana Tuchel pada musim panas nanti.

    Phil Foden yang sedang dalam performa buruk tampaknya berada dalam bahaya serius untuk terlewatkan, karena ia terus kesulitan menemukan performa dan kepercayaan diri di level klub bersama Manchester City. Jika manajer mampu mengatasi keraguannya terhadap Gibbs-White, maka pemain Forest ini tampak seperti pengganti yang sempurna sebagai gelandang serang No.10 yang telah bersinar di ruang kiri.

    Babak terbaru dalam persaingan untuk menjadi No.10 Inggris di Amerika Utara menjanjikan akan sangat menarik, karena pemain seperti Palmer, Gibbs-White, Eberechi Eze, Bellingham, dan Morgan Rogers mengajukan permohonan terakhir mereka kepada pelatih asal Jerman tersebut menjelang akhir musim.

    Sudah saatnya pemain Chelsea itu menemukan kembali performa terbaiknya untuk memastikan tempatnya.

