Cole Palmer, Erling Haaland, dan Kylian Mbappé tampil bersama Kim Kardashian dalam film terbaru Nike menjelang Piala Dunia

Wakil Presiden dan Direktur Kreatif Global Brand Voice Nike, Helena Thornton, mengatakan bahwa kampanye ini dibangun berdasarkan keyakinan bahwa momen-momen paling berkesan dalam sepak bola terjadi ketika para pemain mempercayai insting mereka.

Dia menjelaskan di situs web resmi Nike: "Kami tahu momen-momen ajaib dalam sepak bola terjadi ketika para pemain mempercayai insting mereka. Itulah jenis sepak bola yang kami sukai: segar, instingtif, tak terduga, dan kreatif."

Thornton juga menekankan bahwa kampanye ini dirancang untuk melibatkan audiens modern di berbagai platform. Dia menambahkan: "Kami membuat film ini untuk menjangkau komunitas sepak bola tepat di tempat mereka berada, tidak hanya di layar, tetapi di dunia mereka dan tertanam dalam subkultur mereka.

"Kami tidak ingin mengikuti buku pedoman pemasaran tradisional. Kami ingin memberi mereka sesuatu yang layak dibicarakan, layak dipotong, layak dipakai, layak ditampilkan. Sebuah cerita yang tidak hanya mereka tonton - tetapi yang bisa mereka jadikan milik mereka sendiri. Itulah ide di balik dunia Nike Football kami."