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Cole Palmer, Erling Haaland, dan Kylian Mbappé tampil bersama Kim Kardashian dalam film terbaru Nike menjelang Piala Dunia
Nike meluncurkan kampanye "Rip the Script" yang dipenuhi bintang-bintang
Nike telah meluncurkan film terbarunya berjudul "Rip the Script" menjelang Piala Dunia 2026, yang menampilkan deretan ikon sepak bola dan tokoh budaya ternama. Mbappe, Haaland, Vinicius, dan Palmer turut ambil bagian dalam kampanye ini, bersama para legenda seperti Cristiano Ronaldo, Eric Cantona, Ronaldinho, Zlatan Ibrahimovic, dan Didier Drogba.
Film ini berfokus pada sisi kreatif sepak bola, menjauh dari struktur yang kaku dan merangkul permainan yang instingtif. Selebriti global termasuk Kim Kardashian, Travis Scott, LeBron James, dan Channing Tatum juga tampil saat Nike memadukan sepak bola dengan budaya populer yang lebih luas. Kampanye ini melampaui film itu sendiri, dengan menggabungkan seragam federasi baru, koleksi sepatu bola terbaru, dan inisiatif akar rumput yang dirancang untuk mendorong gaya sepak bola ekspresif yang sama seperti yang dipromosikan di seluruh iklan.
Nike menjelaskan visi di balik kampanye tersebut
Wakil Presiden dan Direktur Kreatif Global Brand Voice Nike, Helena Thornton, mengatakan bahwa kampanye ini dibangun berdasarkan keyakinan bahwa momen-momen paling berkesan dalam sepak bola terjadi ketika para pemain mempercayai insting mereka.
Dia menjelaskan di situs web resmi Nike: "Kami tahu momen-momen ajaib dalam sepak bola terjadi ketika para pemain mempercayai insting mereka. Itulah jenis sepak bola yang kami sukai: segar, instingtif, tak terduga, dan kreatif."
Thornton juga menekankan bahwa kampanye ini dirancang untuk melibatkan audiens modern di berbagai platform. Dia menambahkan: "Kami membuat film ini untuk menjangkau komunitas sepak bola tepat di tempat mereka berada, tidak hanya di layar, tetapi di dunia mereka dan tertanam dalam subkultur mereka.
"Kami tidak ingin mengikuti buku pedoman pemasaran tradisional. Kami ingin memberi mereka sesuatu yang layak dibicarakan, layak dipotong, layak dipakai, layak ditampilkan. Sebuah cerita yang tidak hanya mereka tonton - tetapi yang bisa mereka jadikan milik mereka sendiri. Itulah ide di balik dunia Nike Football kami."
Kampanye ini memadukan budaya sepak bola dengan inovasi produk
Meskipun film tersebut menjadi sorotan utama kampanye ini, Nike juga memanfaatkan peluncuran ini untuk memperkenalkan produk sepak bola terbarunya. Koleksi federasi terbaru merek ini dilengkapi dengan teknologi pendingin Aero-FIT, sementara model-model terbaru Mercurial, Phantom, dan Tiempo dirancang untuk mendukung kecepatan, kontrol, dan ketepatan di lapangan.
Nike juga berinvestasi dalam sepak bola akar rumput melalui program "Toma el Juego", yang telah menyelenggarakan lebih dari 100 turnamen di seluruh dunia. Inisiatif ini bertujuan untuk menciptakan jalur dari sepak bola jalanan menuju sepak bola profesional, dengan pemain muda Mateo tampil dalam film tersebut sebagai perwakilan generasi berikutnya.
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Nike bersiap menyambut ajang Piala Dunia secara global
Nike akan terus meluncurkan kampanye ini melalui ruang ritel yang diperbarui dan pengalaman imersif bagi para penggemar di kota-kota utama. Kota-kota seperti New York dan Los Angeles akan menjadi tuan rumah lingkungan khusus sepak bola. Piala Dunia akan dimulai pada 11 Juni, dengan pertandingan pembuka Grup A antara Meksiko dan Afrika Selatan di Mexico City.