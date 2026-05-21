Cole Palmer dan Phil Foden tampaknya akan kehilangan tempat di skuad Inggris untuk Piala Dunia setelah bocornya daftar pemain yang dipanggil Thomas Tuchel
Foden dan Palmer tampaknya akan dicoret
Meskipun memiliki bakat yang tak terbantahkan, Foden mengalami musim yang kurang konsisten bersama Manchester City di bawah asuhan Pep Guardiola, dengan hanya tampil sebagai starter dalam 22 pertandingan Liga Premier dan mencetak tujuh gol.
The Athletic melaporkan bahwa Palmer juga masuk dalam daftar pemain yang terancam dicoret, meskipun ia telah tampil dalam 33 pertandingan untuk Chelsea musim ini, mencetak 10 gol, dan memberikan tiga assist. Berbeda dengan pencoretan-pencoretan yang mencolok ini, mantan striker Brentford Ivan Toney, yang kini bermain untuk klub Arab Saudi Al-Ahli, diprediksi akan masuk dalam skuad Piala Dunia Tuchel, meskipun ia hanya bermain kurang dari lima menit dalam pertandingan internasional di bawah asuhan pelatih asal Jerman tersebut.
Perombakan lini belakang membuat Shaw dan Tomori tidak masuk skuad
Posisi bek kiri telah menjadi perdebatan selama berbulan-bulan, namun tampaknya Shaw bukanlah solusi bagi masalah Tuchel. Meskipun namanya masuk dalam daftar 55 pemain sementara dan ada desakan publik yang kuat agar ia dimasukkan, bek sayap United ini diperkirakan akan dicoret, dengan kabar tersebut muncul setelah Maguire mengonfirmasi bahwa ia tidak lolos seleksi akhir. Namun, Dan Burn dari Newcastle United dan pemain muda Manchester City, Nico O’Reilly, berpeluang dipanggil.
Bintang AC Milan, Fikayo Tomori, adalah korban terkenal lainnya dari perombakan lini pertahanan yang dilakukan Tuchel. Meskipun penampilannya konsisten di Serie A, Tomori diperkirakan akan tersingkir bersama Maguire. Dua nama yang tersingkir ini telah membuka jalan bagi John Stones untuk merebut kembali posisinya di jantung pertahanan. Meskipun Stones harus menghadapi musim terakhir yang terganggu oleh cedera di City, Tuchel tetap sangat mengagumi kemampuan teknis dan pengalamannya di level tertinggi.
Para bintang Arsenal dan Henderson tetap mempertahankan posisinya
Meskipun beberapa pemain senior akan hengkang, Levi Colwill dari Chelsea masih menaruh harapan untuk mendapat tempat di skuad setelah pulih dari cedera lutut jangka panjang. Namun, situasi bagi para pemain Arsenal jauh lebih pasti. The Athletic menyatakan bahwa Noni Madueke diperkirakan akan lolos seleksi akhir, bergabung dengan rekan setimnya di The Gunners, Bukayo Saka dan Declan Rice, dalam apa yang menjadi inti tim nasional yang kuat dari London utara. Gelandang United, Kobbie Mainoo, juga dipastikan akan terbang ke Amerika Utara.
Dalam langkah yang mengutamakan kepemimpinan dan kesinambungan, gelandang Brentford Jordan Henderson diperkirakan akan mempertahankan posisinya di skuad. Henderson telah menjadi andalan di bawah kepemimpinan Tuchel, dan pelatih asal Jerman itu jelas menghargai pengaruh sang veteran di ruang ganti. Dengan turnamen yang dimulai pada 11 Juni, Tuchel mengandalkan kombinasi antara para pemain andalan dan penyerang yang sedang dalam performa terbaik untuk melewati babak penyisihan grup yang sulit.
Perjalanan menuju Piala Dunia dimulai
Persiapan Inggris akan dimulai secara serius melalui laga persahabatan pemanasan melawan Selandia Baru dan Kosta Rika, yang akan menjadi kesempatan terakhir bagi 26 pemain terpilih untuk membangun kekompakan sebelum kompetisi dimulai. The Three Lions dijadwalkan akan memulai kampanye Piala Dunia mereka melawan Kroasia pada 17 Juni, sebuah pertandingan yang akan langsung menguji keabsahan pilihan-pilihan berani Tuchel dalam menyusun skuad. Setelah laga pembuka, Inggris akan menghadapi Ghana dan Panama untuk menutup babak penyisihan grup.