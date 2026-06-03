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Cole Palmer bergabung dengan Wayne Lineker di Ibiza setelah bintang Chelsea itu melupakan kekecewaan akibat tidak masuk skuad Timnas Inggris untuk Piala Dunia
Pertemuan kembali di Ibiza saat persiapan Inggris dimulai
Sementara rekan-rekan setimnya di tim nasional sedang mendarat di Florida untuk memulai persiapan Piala Dunia, Palmer terlihat sedang menikmati sinar matahari di Laut Mediterania. Penyerang berusia 24 tahun itu kembali ke Ibiza untuk mencari ketenangan setelah kekecewaan karena tidak dipanggil ke skuad nasional untuk turnamen musim panas ini.
Palmer terlihat bersama pemilik O Beach Ibiza, Lineker, dengan keduanya berpose untuk media sosial di klub pantai terkenal tersebut. Tempat ini sudah tidak asing lagi bagi penyerang Chelsea tersebut, yang juga mengunjungi tempat milik pengusaha berusia 63 tahun itu musim panas lalu setelah berpartisipasi dalam Piala Dunia Antarklub. Namun, kali ini, latar belakang liburannya adalah karena tidak dipanggil ke tim nasional, bukan perayaan pasca-musim.
- Getty Images Sport
Keputusan sulit Tuchel terkait bintang Chelsea
Keputusan untuk tidak membawa Palmer ke Amerika Serikat merupakan salah satu keputusan paling krusial yang diambil Tuchel. Meskipun tampil gemilang pada musim pertamanya di Stamford Bridge, mantan pemain Manchester City ini kesulitan mempertahankan performa apiknya sepanjang musim lalu. Musim yang terganggu oleh cedera ringan dan masalah konsistensi akhirnya membuatnya kehilangan tempat di skuad yang berangkat ke Amerika Serikat.
Pada musim 2024-25, Palmer berhasil mencetak 15 gol di Liga Premier. Jumlah ini lima gol lebih sedikit daripada yang ia raih pada tahun debut Enzo Maresca sebagai manajer The Blues. Tampaknya masalah-masalah di lapangan tersebut cukup bagi Tuchel untuk mencari alternatif lain saat ia menyusun skuadnya untuk turnamen terbesar dalam dunia sepak bola.
Cuaca panas di Inggris vs Kehidupan di pulau
Perbedaan antara lingkungan Palmer dan skuad Three Lions tak bisa lebih mencolok lagi. Sementara sang penyerang difoto sedang duduk di sofa kuning cerah dengan sebotol vodka di atas meja, para pemain Inggris tengah menjalani sesi latihan intensif di bawah suhu 32 derajat Celcius di Miami. Tim asuhan Tuchel tak membuang waktu untuk menyesuaikan diri dengan kelembapan di Belgrove Resort and Spa, Palm Beach.
Inggris akan menghadapi Selandia Baru di Tampa Bay pada Sabtu ini dalam pertandingan pemanasan pertama mereka, diikuti dengan pertandingan persahabatan terakhir melawan Kosta Rika pada 10 Juni. Dari sana, mereka akan menuju markas mereka di Kansas City untuk mempersiapkan diri menghadapi babak penyisihan grup yang mencakup pertandingan melawan Kroasia, Ghana, dan Panama. Sementara itu, Palmer diperkirakan akan menikmati liburan panjang pertamanya dari sorotan publik sejak kepindahannya yang menjadi sorotan dari Manchester.
- Getty Images Sport
Sebuah penyegaran yang sangat dibutuhkan bagi Palmer
Sejak pindah ke London Barat pada tahun 2023, Palmer nyaris tak punya waktu untuk beristirahat, karena telah menjadi andalan baik bagi Chelsea maupun timnas Inggris yang sebelumnya dilatih oleh Sir Gareth Southgate. Beban fisik dan mental selama 12 bulan terakhir tampaknya telah memberikan dampak yang cukup berat, sehingga masa istirahat paksa ini berpotensi bermanfaat bagi karier klubnya dalam jangka panjang.
Bagi Palmer, fokusnya kini beralih ke pramusim penuh bersama Chelsea, di mana ia berharap dapat kembali menemukan performa yang membuatnya menjadi perbincangan di Liga Premier dan kembali masuk ke dalam rencana Tuchel untuk masa depan.