Sementara rekan-rekan setimnya di tim nasional sedang mendarat di Florida untuk memulai persiapan Piala Dunia, Palmer terlihat sedang menikmati sinar matahari di Laut Mediterania. Penyerang berusia 24 tahun itu kembali ke Ibiza untuk mencari ketenangan setelah kekecewaan karena tidak dipanggil ke skuad nasional untuk turnamen musim panas ini.

Palmer terlihat bersama pemilik O Beach Ibiza, Lineker, dengan keduanya berpose untuk media sosial di klub pantai terkenal tersebut. Tempat ini sudah tidak asing lagi bagi penyerang Chelsea tersebut, yang juga mengunjungi tempat milik pengusaha berusia 63 tahun itu musim panas lalu setelah berpartisipasi dalam Piala Dunia Antarklub. Namun, kali ini, latar belakang liburannya adalah karena tidak dipanggil ke tim nasional, bukan perayaan pasca-musim.











