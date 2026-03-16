Cole Palmer akan 'sangat tergoda' untuk pindah ke Man Utd, namun legenda Inggris itu berpendapat bahwa penyerang Chelsea itu bahkan tak akan masuk dalam susunan pemain inti
Waddle mengomentari penarikan diri Man Utd
Legenda Tottenham dan Newcastle, Waddle, meyakini bahwa Palmer akan sulit menolak tawaran pindah ke Old Trafford, terutama mengingat riwayatnya yang dilaporkan sebagai pendukung klub tersebut. Saat membahas masa depan sang pemain, Waddle mencatat bahwa daya tarik untuk kembali ke akar-akarnya di Manchester dapat memainkan peran penting dalam keputusan apa pun yang diambil pada musim panas nanti.
Dalam wawancara eksklusif dengan Ozoon, Waddle menyampaikan pandangannya mengenai situasi sang pemain saat ini di London dan bagaimana daya tarik Old Trafford mungkin membuatnya tergoda.
“Palmer jelas seorang pemain berbakat, dan saya adalah penggemar beratnya. Saya tahu dia mengalami pasang surut dan belum konsisten sejak pindah ke Chelsea. Entah itu masalah di luar lapangan atau ketidakbahagiaan di London, kita tidak tahu, hanya dia yang bisa menjawabnya. Chelsea memiliki skuad yang sangat besar, jadi dia bergantian antara istirahat, bermain, istirahat, dan masuk sebagai pengganti. Dia mungkin ingin bermain di setiap pertandingan, seperti yang diinginkan para pemain. Jika dia berasal dari Manchester dan konon penggemar United, saya yakin dia akan sangat tergoda,” jelas Waddle.
Meskipun kualitas Palmer tak terbantahkan, Waddle khawatir soal persaingan posisi jika dia pindah kembali ke wilayah barat laut. Dengan pemain seperti Bruno Fernandes, Bryan Mbeumo, dan Matheus Cunha yang semua bermain di posisi serang, mantan sayap Inggris itu tidak yakin Palmer akan langsung menjadi starter di depan para pemain reguler saat ini.
Dia menambahkan: “Namun, dengan Matheus Cunha dan Bruno Fernandes, Anda hanya bisa memainkan begitu banyak pemain kreatif. Apakah dia akan masuk tim? Di kebanyakan tim, Anda akan menjawab ya, tapi Fernandes dan Cunha sedang dalam performa bagus saat ini. Ya, Cunha bisa bermain lebih ke depan, di sayap kiri, atau di sayap kanan, tapi dia suka bergerak bebas. Jadi, di mana Anda akan menempatkan Palmer? Tapi seperti yang saya katakan sebelumnya, United harus membersihkan skuad. Ada beberapa pemain senior yang kemungkinan akan mereka lepaskan."
Bridge memperingatkan Palmer agar tidak mengambil langkah tersebut
Waddle bukanlah satu-satunya mantan pemain profesional yang ikut berkomentar mengenai spekulasi ini. Mantan bek kiri Inggris, Manchester City, dan Chelsea, Wayne Bridge, berpendapat bahwa meskipun Setan Merah jelas akan menyambut Palmer dengan tangan terbuka, transfer tersebut akan menjadi bencana bagi The Blues.
Berbicara kepada 10bet, Bridge memberikan peringatan tegas kepada penyerang muda tersebut. Dia berkata: "Hal ini mungkin masuk akal bagi Cole Palmer karena dia adalah penggemar Man United. Namun secara pribadi, saya tidak mengenalnya, jadi saya tidak tahu apa yang dia pikirkan.
"Mungkin masuk akal bagi Manchester United – setiap klub pasti ingin merekrut Cole Palmer – tapi tidak masuk akal bagi Chelsea. Sebagai mantan pemain Chelsea, saya akan sangat kecewa jika dia pindah ke sana. Saya akan bicara dengannya dan berkata, 'Dengar, ingat apa yang terjadi pada Mason Mount, ayo, jangan pergi ke mana-mana.' Dia adalah pemain kunci di Chelsea. Chelsea ingin membangun tim di sekitar Cole Palmer."
Harga yang memecahkan rekor
Setiap upaya untuk mendatangkan Pemain Muda Terbaik PFA 2024 itu tidak akan murah. Chelsea berada dalam posisi tawar yang kuat mengingat kontrak Palmer masih berlaku hingga 2033, dan mereka kemungkinan akan meminta jumlah yang sangat besar bahkan hanya untuk mempertimbangkan penjualan. Dikabarkan bahwa United harus merogoh kocek dalam-dalam untuk mendapatkan target mereka, karena menurut para pakar, dibutuhkan rekor transfer Inggris sebesar £150 juta lebih untuk meyakinkan The Blues melepas penyerang paling berpengaruh mereka.
