Cole Palmer akan 'sangat tergoda' untuk pindah ke Man Utd, namun legenda Inggris itu berpendapat bahwa penyerang Chelsea itu bahkan tak akan masuk dalam susunan pemain inti

Dalam wawancara eksklusif dengan Ozoon, Waddle menyampaikan pandangannya mengenai situasi sang pemain saat ini di London dan bagaimana daya tarik Old Trafford mungkin membuatnya tergoda.

“Palmer jelas seorang pemain berbakat, dan saya adalah penggemar beratnya. Saya tahu dia mengalami pasang surut dan belum konsisten sejak pindah ke Chelsea. Entah itu masalah di luar lapangan atau ketidakbahagiaan di London, kita tidak tahu, hanya dia yang bisa menjawabnya. Chelsea memiliki skuad yang sangat besar, jadi dia bergantian antara istirahat, bermain, istirahat, dan masuk sebagai pengganti. Dia mungkin ingin bermain di setiap pertandingan, seperti yang diinginkan para pemain. Jika dia berasal dari Manchester dan konon penggemar United, saya yakin dia akan sangat tergoda,” jelas Waddle.

Meskipun kualitas Palmer tak terbantahkan, Waddle khawatir soal persaingan posisi jika dia pindah kembali ke wilayah barat laut. Dengan pemain seperti Bruno Fernandes, Bryan Mbeumo, dan Matheus Cunha yang semua bermain di posisi serang, mantan sayap Inggris itu tidak yakin Palmer akan langsung menjadi starter di depan para pemain reguler saat ini.

Dia menambahkan: “Namun, dengan Matheus Cunha dan Bruno Fernandes, Anda hanya bisa memainkan begitu banyak pemain kreatif. Apakah dia akan masuk tim? Di kebanyakan tim, Anda akan menjawab ya, tapi Fernandes dan Cunha sedang dalam performa bagus saat ini. Ya, Cunha bisa bermain lebih ke depan, di sayap kiri, atau di sayap kanan, tapi dia suka bergerak bebas. Jadi, di mana Anda akan menempatkan Palmer? Tapi seperti yang saya katakan sebelumnya, United harus membersihkan skuad. Ada beberapa pemain senior yang kemungkinan akan mereka lepaskan."