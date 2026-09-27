Kemunduran ini menjadi pukulan lain bagi Liverpool, yang sudah kehilangan Alexander Isak. Isak meninggalkan kamp Swedia pada Sabtu malam karena cedera paha.

Selain itu, Jeremie Frimpong tidak dimasukkan dalam skuad untuk pertandingan terbaru, meski masih belum jelas apakah itu terkait masalah kebugaran. Gakpo baru-baru ini menepis spekulasi mengenai transfer ke Tottenham atau Manchester City untuk fokus pada klubnya saat ini. Iraola kini akan menanti dengan cemas hasil pemeriksaan medis penuh terhadap Gakpo, dengan harapan masalah tersebut tidak parah.