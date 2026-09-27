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Cody Gakpo terpaksa ditarik keluar karena cedera pergelangan kaki saat membela Belanda, menambah derita Liverpool pada jeda internasional
Gakpo ditarik keluar lebih awal saat melawan Serbia
Gakpo menjadi starter dalam pertandingan di Beograd, tetapi harus meninggalkan lapangan saat laga masih imbang setelah baru berjalan 17 menit. Pemain internasional Belanda itu menerima tekel keras dari Sasa Lukic pada menit ke-12. Meski Gakpo sempat mencoba melanjutkan permainan, lima menit kemudian ia memberi isyarat ke bangku cadangan bahwa dirinya tidak bisa terus bermain. Ia terjatuh untuk menerima perawatan dan kemudian digantikan oleh Ruben van Bommel. Gakpo terlihat memegangi pergelangan kakinya sebelum staf medis menanganinya, memicu kekhawatiran besar bagi Liverpool.
- Getty Images Sport
Liverpool menghadapi krisis cedera yang kian memburuk
Kemunduran ini menjadi pukulan lain bagi Liverpool, yang sudah kehilangan Alexander Isak. Isak meninggalkan kamp Swedia pada Sabtu malam karena cedera paha.
Selain itu, Jeremie Frimpong tidak dimasukkan dalam skuad untuk pertandingan terbaru, meski masih belum jelas apakah itu terkait masalah kebugaran. Gakpo baru-baru ini menepis spekulasi mengenai transfer ke Tottenham atau Manchester City untuk fokus pada klubnya saat ini. Iraola kini akan menanti dengan cemas hasil pemeriksaan medis penuh terhadap Gakpo, dengan harapan masalah tersebut tidak parah.
Gakpo merefleksikan musim panas yang sulit
Sebelum cedera itu, Gakpo memberikan wawancara kepada The Telegraph, di mana ia membahas kesulitan yang belakangan dialaminya dan komitmennya kepada Liverpool. Merefleksikan keputusannya untuk bertahan, Gakpo mengakui: "Itu adalah musim panas yang sulit bagi saya, keluarga saya, dan segala hal di sekitar sepakbola dan kehidupan. Ceritanya sangat panjang. Musim panas itu sangat berat dalam segala hal. Saya hanya membiarkan semuanya berjalan dan melihat bagaimana itu datang, dan hasilnya seperti ini, yang sekarang ya seperti adanya. Kami harus melakukan hal-hal yang bisa kami kendalikan sebaik mungkin. Itu satu-satunya hal yang bisa saya lakukan dan sisanya di luar kendali kami. Jika saya tidak punya kendali atas situasinya, saya tidak akan khawatir. Saya hanya melakukan pekerjaan saya."
- Getty Images Sport
Apa langkah Liverpool selanjutnya?
Liverpool berharap cedera Gakpo hanya menjadi masalah kecil saat mereka bersiap menghadapi jadwal berat segera setelah jeda internasional. Klub itu akan menghadapi laga-laga penting Premier League melawan Manchester City dan Brentford, serta pertandingan Eropa kontra LASK. Manajer Belanda Xavi diperkirakan akan memberikan pembaruan lengkap mengenai kondisi Gakpo setelah peluit panjang berbunyi.
Apa selanjutnya untuk Liverpool
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