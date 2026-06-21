Para pendukung Liverpool sudah tak asing lagi dengan pemandangan Gakpo yang menusuk ke dalam dari sayap kiri, namun hasil akhir di Anfield sering kali kurang memiliki ketepatan mematikan yang ia tunjukkan di level internasional. Saat melawan Swedia, ia tampil tanpa ampun, mencetak gol ke sudut bawah gawang dengan tendangan tajam yang menunjukkan kepercayaan dirinya terhadap sistem yang diterapkan Ronald Koeman. Dengan 23 gol dalam 52 penampilan untuk timnas, Gakpo saat ini mempertahankan tingkat produktivitas gol untuk negaranya yang jauh melampaui performa klubnya belakangan ini.

Meskipun ia menjadi bagian penting dalam tim Arne Slot yang menjuarai gelar Liga Premier pada musim 2024-25, ketajamannya sesekali menghilang saat bermain di Merseyside. Musim lalu, ia hanya mencetak sembilan gol dari 52 penampilan, kontras tajam dengan efisiensinya di Piala Dunia. Tampaknya fenomena "Gakpo Piala Dunia" memang nyata, karena mantan pemain PSV ini terus menyimpan penampilan-penampilan yang membuatnya dinobatkan sebagai Man of the Match untuk panggung paling bergengsi di dunia.