AFP
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Cody Gakpo bersinar dalam 'kebebasan yang berbeda' bersama timnas Belanda setelah pemain sayap Liverpool itu menampilkan permainan gemilang saat melawan Swedia
Gakpo yang tampil apik mulai menemukan ritme permainannya di turnamen ini
Para pendukung Liverpool sudah tak asing lagi dengan pemandangan Gakpo yang menusuk ke dalam dari sayap kiri, namun hasil akhir di Anfield sering kali kurang memiliki ketepatan mematikan yang ia tunjukkan di level internasional. Saat melawan Swedia, ia tampil tanpa ampun, mencetak gol ke sudut bawah gawang dengan tendangan tajam yang menunjukkan kepercayaan dirinya terhadap sistem yang diterapkan Ronald Koeman. Dengan 23 gol dalam 52 penampilan untuk timnas, Gakpo saat ini mempertahankan tingkat produktivitas gol untuk negaranya yang jauh melampaui performa klubnya belakangan ini.
Meskipun ia menjadi bagian penting dalam tim Arne Slot yang menjuarai gelar Liga Premier pada musim 2024-25, ketajamannya sesekali menghilang saat bermain di Merseyside. Musim lalu, ia hanya mencetak sembilan gol dari 52 penampilan, kontras tajam dengan efisiensinya di Piala Dunia. Tampaknya fenomena "Gakpo Piala Dunia" memang nyata, karena mantan pemain PSV ini terus menyimpan penampilan-penampilan yang membuatnya dinobatkan sebagai Man of the Match untuk panggung paling bergengsi di dunia.
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'Kebebasan' taktis di balik kebangkitan tim Belanda
Ketika ditanya mengapa ia tampak tampil lebih baik bersama tim nasional, Gakpo mengisyaratkan adanya rasa frustrasi taktis di level klub. "Ini sedikit berbeda," akunya saat ditanya mengenai penampilannya yang gemilang di level internasional. "Cara saya bermain di sini, di mana pelatih ingin saya berada, serta kebebasan yang saya miliki di klub," katanya, sebelum menghentikan ucapannya di tengah kalimat seolah-olah waspada agar tidak memicu kontroversi di AXA Training Centre. "Intinya seperti itu."
Penyerang asal Belanda ini tampil gemilang di lini depan yang dinamis dan tampak jauh lebih seimbang dibandingkan saat timnya kesulitan meraih hasil imbang melawan Jepang. Bersama Brian Brobbey dari Sunderland, Gakpo mendapat keuntungan dari sosok yang menjadi titik fokus yang mengalihkan perhatian para pemain bertahan dan menciptakan ruang bagi serangan-serangannya yang khas ke dalam kotak penalti. "Kebebasan yang berbeda" ini memungkinkannya tidak hanya mencetak dua gol, tetapi juga memberikan satu assist, sehingga total gol turnamen ini mencapai angka 100 gol tercepat sejak 1958.
Brobbey menuai pujian yang luar biasa
Meskipun Gakpo menjadi sorotan utama, Koeman dengan cepat menyoroti peran penting Brobbey. Penyerang bertubuh kekar itu diturunkan sebagai starter dan membalas kepercayaan manajernya dengan mencetak dua gol di babak pertama. "Gol pertama itu memiliki semua yang Anda inginkan, kami tahu bahwa Brian pandai dalam hal itu," kata Koeman. "Semuanya dimulai dari Bart Verbruggen, yang memberikan umpan yang sangat baik kepadanya. Kemudian kami memiliki kecepatan yang tinggi dan Brian kembali berada di depan gawang. Anda tidak bisa membuat gol yang lebih sempurna dari itu, mulai dari kiper."
Gakpo mengamini pujian manajernya, sambil menyoroti bagaimana kekuatan fisik Brobbey mengubah serangan tim Belanda setelah ia mencetak dua gol dalam waktu 17 menit untuk mengantarkan kemenangan telak. "Kami sudah tahu kualitasnya sejak lama, dia sangat kuat—sangat, sangat kuat," kata Gakpo sambil tertawa. "Kemampuannya menahan bola dan masuk ke kotak penalti pada waktu yang tepat sungguh luar biasa. Kami memanfaatkan kualitasnya dengan sangat baik dan saya sangat senang untuknya karena dia mencetak dua gol."
Koeman menuntut lebih meski timnya tampil gemilang
Meskipun skornya sangat telak, Koeman tetap sulit dipuaskan saat Belanda berupaya membuktikan diri sebagai pesaing serius dalam perebutan trofi. Pelatih tersebut mencatat bahwa ada beberapa periode di mana penyesuaian taktis Swedia menimbulkan masalah bagi timnya. "Hasil yang luar biasa, tapi ada cukup banyak momen di mana kami berpikir: itu bisa lebih baik," kata Koeman. "Meskipun menang 5-1, Anda bisa melihat momen-momen di mana jika mereka mulai bermain dengan cara yang berbeda, kami membutuhkan waktu terlalu lama untuk menyadarinya."
Kemenangan ini memberikan dorongan yang sangat dibutuhkan bagi Oranje, yang sebelumnya mendapat kritikan setelah hasil imbang di laga pembuka. Koeman mengakui perubahan suasana tersebut, dengan menyatakan: "Tentu saja, Anda ingin memenangkan setiap pertandingan. Anda juga ingin memulai turnamen dengan kemenangan, itu memberi ketenangan. Mungkin pergantian pemain kali ini lebih baik daripada di pertandingan sebelumnya. Jadi ada tekanan lebih besar untuk memenangkan pertandingan ini, kami tahu ini adalah pertandingan yang harus dimenangkan. Tapi saya tidak merasakan ketegangan."