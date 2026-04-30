Cody Gakpo berada di bawah tekanan besar untuk membuktikan bahwa ia bisa menjadi pemain sayap yang dibutuhkan Liverpool, setelah penampilan gemilang Luis Diaz dalam seni menggiring bola bersama Bayern Munich

Perpanjangan kontrak Gakpo selama dua setengah tahun mencerminkan posisi pentingnya di mata Slot, namun sang pelatih mengakui bahwa gaya bermain rekan senegaranya yang sering kali monoton menjadi masalah musim ini.
"Menurut saya, Cody kesulitan mendominasi duel satu lawan satu," kata Slot kepada wartawan setelah hasil imbang 1-1 yang sangat mengecewakan melawan Sunderland pada bulan Desember. "Jika Anda ingin memiliki peluang melawan tim yang bermain bertahan, cara mencetak golnya cukup sederhana: Anda membutuhkan momen ajaib dari seorang pemain atau Anda membutuhkan tendangan bebas. Saya merasa di babak pertama Cody kesulitan menemukan momen itu, karena sulit baginya untuk mendominasi situasi satu lawan satu atau mengirim umpan silang."
Karena alasan itulah, desakan agar Slot mencoret Gakpo dan memainkan Rio Ngumoha sebagai starter semakin meningkat. Ngumoha baru berusia 17 tahun, namun memiliki bakat untuk mengalahkan bek yang tidak dimiliki oleh rivalnya di sayap kiri - itulah mengapa Diaz begitu dirindukan.
Mantan bintang Porto itu adalah pemain paling terampil di klub - dan jauh di atas yang lain. Dia menyelesaikan 79 dribel di semua kompetisi musim lalu; hampir dua kali lipat jumlah Gakpo (43), yang kecenderungannya untuk melakukan hal yang sama berulang kali sambil mengharapkan hasil yang berbeda membuat beberapa pendukung gila.
Dalam konteks itu, beberapa pertandingan terakhir musim yang sangat mengecewakan ini terasa sangat penting bagi Gakpo, dimulai dengan lawatan ke Old Trafford pada Minggu. Ia mengingatkan kembali akan kualitasnya yang masih mumpuni melalui assist-assistnya untuk Salah, melawan Fulham dan Everton, sementara ia juga memiliki rekor bagus melawan Manchester United - empat gol dalam enam penampilan di Premier League, termasuk satu gol di masing-masing dua laga terakhirnya.
Namun, yang mungkin lebih ingin dilihat oleh para penggemar daripada golnya adalah bukti evolusi - atau, setidaknya, potensi untuk berkembang - karena akan sulit bagi pendukung Liverpool mana pun untuk meninggalkan pertunjukan kelas dunia dalam seni menggiring bola di Paris dengan berpikir bahwa Gakpo tetap merupakan pemain sayap yang tepat bagi The Reds.