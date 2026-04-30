Cody Gakpo berada di bawah tekanan besar untuk membuktikan bahwa ia bisa menjadi pemain sayap yang dibutuhkan Liverpool, setelah penampilan gemilang Luis Diaz dalam seni menggiring bola bersama Bayern Munich

Harapan di Anfield jelas adalah bahwa Gakpo akan membantu mengisi kekosongan yang ditinggalkan Diaz — dan tentu saja ada alasan untuk optimis dalam hal itu. Slot melakukan banyak langkah cerdas selama tahun pertamanya sebagai manajer, namun menempatkan Gakpo hampir secara eksklusif di sayap kiri tak diragukan lagi merupakan salah satunya.

"Ketika manajer baru datang, saya berbicara dengannya dan dia berkata, 'Kamu harus fokus pada posisi sayap kiri - ini adalah posisimu saat masuk sebagai pemain pengganti atau saat menjadi starter,'" jelas Gakpo. "Karena dia berkata, 'Persaingan di sini sangat ketat, jadi kamu harus menunjukkan kemampuanmu.' Namun, dia menambahkan, 'Itu akan menjadi posisimu.'

"Bagi saya, rasanya sedikit seperti diri saya yang dulu, seperti yang saya lakukan di PSV juga. Saya merasa sangat nyaman di posisi ini. Saya berusaha menunjukkan yang terbaik kepada semua orang, apa yang saya mampu lakukan. Saya rasa sekarang saya lebih sering terlibat dalam situasi satu lawan satu dengan posisi menghadap lawan, di mana saya bisa benar-benar masuk ke dalam dan memberikan umpan silang, menembak, atau keluar dan memberikan umpan silang - yang menurut saya lebih sesuai dengan gaya permainan saya, dan di situlah saya rasa saya bisa sangat berbahaya dan membantu tim secara maksimal."