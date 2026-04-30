Cody Gakpo Luis Diaz
Mark Doyle



Cody Gakpo berada di bawah tekanan besar untuk membuktikan bahwa ia bisa menjadi pemain sayap yang dibutuhkan Liverpool, setelah penampilan gemilang Luis Diaz dalam seni menggiring bola bersama Bayern Munich

Kemenangan menegangkan Paris Saint-Germain 5-4 atas Bayern Munich pada hari Selasa sungguh memukau. Pertandingan itu menjadi pertunjukan 'Sepak Bola Indah' yang tepat waktu dan mendebarkan, sebuah laga yang memikat antara dua tim yang sepenuhnya berkomitmen untuk memainkan sepak bola yang berani dan mengalir bebas. Namun, bagi para pendukung Liverpool, hal itu juga menjadi pengingat yang menyakitkan akan apa yang seharusnya bisa terjadi.

Ingatlah, The Reds sempat dikaitkan dengan Khvicha Kvaratskhelia dan Michael Olise sebelum keduanya pindah ke Parc des Princes dan Allianz Arena. Adapun Luis Diaz, ia masih berstatus pemain Liverpool pada musim lalu, menjadi salah satu pilar utama dalam gelar juara Liga Premier mereka sebelum akhirnya diizinkan bergabung dengan Bayern pada bulan Juli dengan nilai transfer €75 juta.

Saat itu, angka tersebut tampak seperti nilai yang pantas untuk Diaz - tetapi tidak lagi. Dan bukan hanya karena pemain Kolombia itu sedang bersinar di panggung terbesar sepak bola klub.

Alasan mengapa penampilan memukau Diaz begitu menyakitkan bagi Anfield adalah karena hal itu menciptakan kontras yang sangat mencolok dengan performa buruk yang ditunjukkan oleh penggantinya yang direncanakan, Cody Gakpo, hampir setiap pekan untuk Liverpool.


    Mengapa Diaz pergi

    Arne Slot sejak awal sudah menegaskan bahwa kepergian Diaz merupakan keputusan bisnis — dan sejak itu beredar rumor bahwa sang pelatih sebenarnya menentang keputusan tersebut, yang tentu saja terdengar masuk akal. Pelatih asal Belanda itu sangat menghargai pemain sayap serba bisa itu, baik sebagai pemain maupun sebagai pribadi.

    "Dia selalu hadir di setiap sesi latihan dan memberikan segalanya, dengan senyuman di wajahnya," kata Slot musim panas lalu. Namun, ia juga menyiratkan bahwa tangannya terikat; bahwa pengorbanan harus dilakukan setelah pengeluaran besar-besaran sebesar £450 juta ($600 juta) untuk pemain seperti Alexander Isak, Hugo Ekitike, dan Florian Wirtz.

    "Inilah juga jati diri kami sebagai klub," kata mantan pelatih Feyenoord itu. "Kami melakukan transfer besar, kami telah melakukannya dalam beberapa tahun terakhir. Namun, klub ini juga perlu mengembalikan dana untuk menyelesaikan transfer-transfer yang sudah kami lakukan."

    Jangan dilupakan pula bahwa Diaz ingin hengkang. Ia sangat menikmati waktunya di Merseyside, dan bahkan memuji Slot atas perannya dalam musim paling produktif dalam kariernya (hingga saat itu) berkat "pelatihan yang spektakuler", namun tetap merasa bahwa ia telah mencapai akhir dari sebuah "siklus" dengan "perasaan tugas yang telah diselesaikan".

    Oleh karena itu, menjual Diaz masuk akal bagi semua pihak yang terlibat, sehingga kesalahan Liverpool bukanlah menjualnya, melainkan gagal mendatangkan pengganti langsung, seorang pemain yang serba bisa dan dinamis dalam menggiring bola.

    • Iklan
    Kembali ke sayap

    Harapan di Anfield jelas adalah bahwa Gakpo akan membantu mengisi kekosongan yang ditinggalkan Diaz — dan tentu saja ada alasan untuk optimis dalam hal itu. Slot melakukan banyak langkah cerdas selama tahun pertamanya sebagai manajer, namun menempatkan Gakpo hampir secara eksklusif di sayap kiri tak diragukan lagi merupakan salah satunya.

    "Ketika manajer baru datang, saya berbicara dengannya dan dia berkata, 'Kamu harus fokus pada posisi sayap kiri - ini adalah posisimu saat masuk sebagai pemain pengganti atau saat menjadi starter,'" jelas Gakpo. "Karena dia berkata, 'Persaingan di sini sangat ketat, jadi kamu harus menunjukkan kemampuanmu.' Namun, dia menambahkan, 'Itu akan menjadi posisimu.'

    "Bagi saya, rasanya sedikit seperti diri saya yang dulu, seperti yang saya lakukan di PSV juga. Saya merasa sangat nyaman di posisi ini. Saya berusaha menunjukkan yang terbaik kepada semua orang, apa yang saya mampu lakukan. Saya rasa sekarang saya lebih sering terlibat dalam situasi satu lawan satu dengan posisi menghadap lawan, di mana saya bisa benar-benar masuk ke dalam dan memberikan umpan silang, menembak, atau keluar dan memberikan umpan silang - yang menurut saya lebih sesuai dengan gaya permainan saya, dan di situlah saya rasa saya bisa sangat berbahaya dan membantu tim secara maksimal."

    Kontributor utama

    Gakpo jelas berperan penting dalam keberhasilan Liverpool meraih gelar ke-20. Karena pemain internasional Belanda ini jauh lebih nyaman bermain di sayap, ia pun jauh lebih efektif. Akibatnya, meski posisinya dipindahkan lebih jauh dari gawang, ia justru berhasil mencetak lebih banyak gol.

    Gakpo mencetak 18 gol di semua kompetisi tahun lalu - rekor terbaiknya sejak masa-masa di PSV - dan sejumlah besar golnya sangat krusial, seperti gol penyama kedudukan yang vital dalam kemenangan comeback atas Brighton, serta gol pembuka dalam kemenangan 2-0 atas Manchester City di Anfield, yang memicu rentetan tujuh gol dalam 10 pertandingan Liga Premier.

    Hal ini terkadang terlewatkan, tetapi cedera yang dialami Gakpo pada bulan Februari memainkan peran penting dalam minggu terburuk Liverpool di musim 2024-25, karena hal itu membatasi keterlibatannya baik dalam kekalahan Liga Champions melawan Paris Saint-Germain maupun kekalahan di final Carabao Cup oleh Newcastle.

    Tidak lagi menjadi favorit penggemar

    Gakpo juga mengawali musim ini dengan baik, dengan mencetak satu gol dalam kemenangan pada laga pembuka melawan Bournemouth dan memberikan dua assist dalam kemenangan 3-2 di kandang Newcastle. Namun, gol-golnya mulai mengering pada tahun 2026.

    Dia hanya mencetak satu gol di semua kompetisi sejak Januari dan menjadi sasaran kritik para penggemar, karena kecenderungannya untuk terus-menerus memotong ke dalam ke kaki kanannya yang menjadi andalan - dan biasanya tidak membuahkan hasil.

    Namun, ada argumen yang menyatakan bahwa Gakpo sedang dijadikan kambing hitam secara tidak adil—karena dia sama sekali bukan satu-satunya pemain yang kesulitan di tim Slot yang sedang bermasalah. Pada dasarnya, para bek tidak hanya menemukan cara untuk menghadapi Gakpo musim ini; mereka juga menemukan cara untuk menghadapi Liverpool secara umum.

    Lawan-lawan The Reds telah menyusun rencana yang cukup sederhana namun efektif, yaitu dengan bermain bertahan dan mengandalkan umpan-umpan panjang untuk melewati tekanan lawan. Seperti yang diakui Slot sendiri, ia dan staf pelatihnya belum menemukan solusi untuk masalah yang terus berlanjut ini.


    Dulu Salah, sekarang Gakpo?

    Salah satu dampak dari kurangnya ide-ide kreatif Liverpool adalah Gakpo dan Mohamed Salah, yang performanya menurun drastis musim ini, terus-menerus masuk ke area yang padat dan akhirnya kehilangan bola atau mencoba tendangan sembarangan dengan tingkat keberhasilan yang sangat rendah.

    Kekhawatiran alami bagi Gakpo saat ini adalah ia akan menjadi pemain yang tidak dibutuhkan lagi di Anfield - sama seperti Salah, yang kepergiannya pada musim panas telah dipastikan. Setelah kontribusi gemilang Olise dalam laga klasik sepanjang masa di Parc des Princes pada pertengahan pekan, mantan sayap Liverpool Jermaine Pennant bahkan menyerukan agar Liverpool merekrut pemain Prancis itu "dengan segala cara, berapa pun harganya ditambah Gakpo".

    Tentu saja, tampaknya kecil kemungkinan Bayern akan mempertimbangkan untuk menjual Olise dengan harga kurang dari €150 juta (£130 juta/$175 juta), tetapi prospek kepergian Gakpo tidak lagi mustahil - meskipun ia baru saja menandatangani kontrak baru pada Agustus lalu.


    'Sulit baginya untuk menguasai situasi satu lawan satu'

    Perpanjangan kontrak Gakpo selama dua setengah tahun mencerminkan posisi pentingnya di mata Slot, namun sang pelatih mengakui bahwa gaya bermain rekan senegaranya yang sering kali monoton menjadi masalah musim ini.

    "Menurut saya, Cody kesulitan mendominasi duel satu lawan satu," kata Slot kepada wartawan setelah hasil imbang 1-1 yang sangat mengecewakan melawan Sunderland pada bulan Desember. "Jika Anda ingin memiliki peluang melawan tim yang bermain bertahan, cara mencetak golnya cukup sederhana: Anda membutuhkan momen ajaib dari seorang pemain atau Anda membutuhkan tendangan bebas. Saya merasa di babak pertama Cody kesulitan menemukan momen itu, karena sulit baginya untuk mendominasi situasi satu lawan satu atau mengirim umpan silang."

    Karena alasan itulah, desakan agar Slot mencoret Gakpo dan memainkan Rio Ngumoha sebagai starter semakin meningkat. Ngumoha baru berusia 17 tahun, namun memiliki bakat untuk mengalahkan bek yang tidak dimiliki oleh rivalnya di sayap kiri - itulah mengapa Diaz begitu dirindukan.

    Mantan bintang Porto itu adalah pemain paling terampil di klub - dan jauh di atas yang lain. Dia menyelesaikan 79 dribel di semua kompetisi musim lalu; hampir dua kali lipat jumlah Gakpo (43), yang kecenderungannya untuk melakukan hal yang sama berulang kali sambil mengharapkan hasil yang berbeda membuat beberapa pendukung gila.

    Dalam konteks itu, beberapa pertandingan terakhir musim yang sangat mengecewakan ini terasa sangat penting bagi Gakpo, dimulai dengan lawatan ke Old Trafford pada Minggu. Ia mengingatkan kembali akan kualitasnya yang masih mumpuni melalui assist-assistnya untuk Salah, melawan Fulham dan Everton, sementara ia juga memiliki rekor bagus melawan Manchester United - empat gol dalam enam penampilan di Premier League, termasuk satu gol di masing-masing dua laga terakhirnya.

    Namun, yang mungkin lebih ingin dilihat oleh para penggemar daripada golnya adalah bukti evolusi - atau, setidaknya, potensi untuk berkembang - karena akan sulit bagi pendukung Liverpool mana pun untuk meninggalkan pertunjukan kelas dunia dalam seni menggiring bola di Paris dengan berpikir bahwa Gakpo tetap merupakan pemain sayap yang tepat bagi The Reds.

