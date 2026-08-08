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'Cocok sempurna!' - Man Utd didesak membajak bintang Newcastle ketimbang Arsenal, Myles Lewis-Skelly
Bardsley mendesak United membidik Hall
Bardsley menyarankan mantan klubnya untuk memperkuat skuad mereka dengan merekrut bek Newcastle, Hall. Berbicara dalam wawancara dengan Casinolyze, Bardsley menegaskan bahwa kedalaman skuad sangat penting karena United kembali ke kompetisi Eropa. Mantan pemain internasional Skotlandia itu menyoroti bek kiri sebagai area utama yang perlu diperhatikan meski Luke Shaw menunjukkan performa pramusim yang menjanjikan.
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Hall adalah 'sosok yang sangat cocok'
Bardsley meyakini rekam jejak cedera Shaw yang mengkhawatirkan berarti Manchester United tidak bisa mengandalkannya untuk menjalani musim berat di berbagai kompetisi. Ia menunjuk Hall sebagai solusi ideal untuk memperkuat opsi pertahanan Carrick. Mantan pemain Manchester United itu percaya bek serbabisa tersebut memiliki kualitas yang tepat untuk sukses di Old Trafford.
"Masih ada waktu di bursa transfer, tetapi mereka butuh setidaknya satu gelandang lagi, seseorang yang lebih berorientasi bertahan, dan satu bek kiri lagi," jelasnya.
"Luke Shaw terlihat tajam di pramusim, tetapi dengan riwayat cederanya Anda selalu khawatir. Saya tidak berpikir Anda selalu bisa mengandalkannya selama satu musim penuh, terutama ketika United kembali ke Liga Champions, karena banyaknya pertandingan yang harus mereka mainkan.
"Lewis Hall dari Newcastle United akan jadi sosok yang sempurna. Tinggal persoalan bagaimana membawanya keluar dari Newcastle United pada musim panas ini ketika mereka sudah menjual begitu banyak pemain dan kehilangan Eddie Howe. Dia adalah pemain yang sudah terbukti di Premier League dan usianya juga sangat bagus. Saya pikir cara bermainnya sangat cocok dengan Manchester United."
Hall lebih dipilih ketimbang Lewis-Skelly
Saat mengevaluasi target potensial untuk posisi bek kiri, Bardsley membuat pilihan tegas antara Hall dan pemenang Premier League, Lewis-Skelly. Ia menegaskan Hall jauh lebih cocok untuk menjawab kebutuhan defensif Manchester United dalam waktu dekat.
"Saya lebih memilih Lewis Hall ketimbang Myles Lewis-Skelly jika melihat apa yang dibutuhkan Manchester United pada musim panas ini," kata Bardsley. "Hall lebih cocok bermain sebagai bek kiri. Saya pikir jika Anda melihat Lewis-Skelly, dia adalah pemain yang jauh lebih baik ketika dimainkan di lini tengah, dan saya rasa United tidak membutuhkan pemain muda lain yang masuk ke area tengah lapangan. Mereka membutuhkan gelandang bertahan yang sudah terbukti dan punya pengalaman untuk datang dan menguasai posisi itu.
"Dengar, dia pemain berkualitas. Tidak ada keraguan soal itu. Dia memenangkan Premier League musim lalu dan menjadi starter di final Liga Champions sebagai gelandang. Tetapi bagi saya, jika harus memilih di antara mereka berdua, saya akan memilih Lewis Hall setiap saat."
- Getty
Apa berikutnya untuk Manchester United?
Masih harus dilihat apakah Manchester United akan mengajukan tawaran resmi untuk Hall atau Lewis-Skelly. Newcastle United dikabarkan baru-baru ini telah menegaskan bahwa mereka tidak berniat menjual bek kiri mereka pada musim panas ini. Sementara itu, Arsenal juga tampaknya enggan berpisah dengan salah satu prospek terbaik mereka. Jika United gagal mengamankan salah satu dari kedua pemain tersebut, mereka kemungkinan akan menjajaki opsi lain, dengan Fulham's Antonee Robinson sudah dikaitkan dengan kepindahan ke Old Trafford.
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