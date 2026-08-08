'Cocok sempurna!' - Man Utd didesak membajak bintang Newcastle ketimbang Arsenal, Myles Lewis-Skelly

Bardsley meyakini rekam jejak cedera Shaw yang mengkhawatirkan berarti Manchester United tidak bisa mengandalkannya untuk menjalani musim berat di berbagai kompetisi. Ia menunjuk Hall sebagai solusi ideal untuk memperkuat opsi pertahanan Carrick. Mantan pemain Manchester United itu percaya bek serbabisa tersebut memiliki kualitas yang tepat untuk sukses di Old Trafford.

"Masih ada waktu di bursa transfer, tetapi mereka butuh setidaknya satu gelandang lagi, seseorang yang lebih berorientasi bertahan, dan satu bek kiri lagi," jelasnya.

"Luke Shaw terlihat tajam di pramusim, tetapi dengan riwayat cederanya Anda selalu khawatir. Saya tidak berpikir Anda selalu bisa mengandalkannya selama satu musim penuh, terutama ketika United kembali ke Liga Champions, karena banyaknya pertandingan yang harus mereka mainkan.

"Lewis Hall dari Newcastle United akan jadi sosok yang sempurna. Tinggal persoalan bagaimana membawanya keluar dari Newcastle United pada musim panas ini ketika mereka sudah menjual begitu banyak pemain dan kehilangan Eddie Howe. Dia adalah pemain yang sudah terbukti di Premier League dan usianya juga sangat bagus. Saya pikir cara bermainnya sangat cocok dengan Manchester United."