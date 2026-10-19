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Cocok sempurna! Barcola puji taktik permainan langsung Iraola, pemain sayap itu berjanji membalas kepercayaan sang pelatih
Barcola bersinar dalam sistem taktik permainan langsung Iraola
Winger Liverpool Bradley Barcola memuji pelatih kepala Andoni Iraola karena menerapkan gaya permainan yang memaksimalkan keunggulan alaminya. Mantan penyerang PSG itu cepat menyesuaikan diri dengan lini serang berintensitas tinggi racikan pelatih asal Basque tersebut di Anfield.
Filosofi Iraola mengutamakan transisi cepat, permainan di sisi sayap dengan kecepatan tinggi, dan tekanan disiplin saat tidak menguasai bola.
Barcola mengungkapkan bahwa pembicaraan awal dengan Iraola meyakinkannya bahwa Liverpool adalah tujuan yang sempurna dari segi taktik.
- Mark Pain
Pemain sayap paparkan tuntutan Iraola saat bertahan dan menyerang
Barcola menjelaskan kepada Sky Sports peran dan tanggung jawab spesifik yang diberikan kepadanya oleh manajer Liverpool. “Ketika saya berbicara dengannya sebelum datang, kami membahas soal bermain di sisi sayap dan melakukan apa yang saya kuasai, yaitu bermain dengan kecepatan tinggi,” ungkap Barcola.
“Dia tahu saya sering menyerang, tetapi saya juga sering bertahan.”
“Dia mengatakan bahwa itulah yang dia butuhkan dari saya ketika saya datang, jadi hubungan kami berjalan sangat baik.”
Pria asal Prancis ingin membalas kepercayaan pelatih
Pemain berusia 24 tahun itu menyatakan keyakinan penuh terhadap kerangka taktik Iraola dan berjanji memberikan kontribusi nyata secara konsisten di lapangan. "Saya rasa gaya bermain saya cocok dengannya," kata Barcola.
"Dia menyukai permainan yang langsung, dan itu juga yang saya sukai."
"Selanjutnya, saya harus menjadi pembeda di lapangan, dan saya berharap bisa membalas kepercayaannya."
- Getty Images Sport
Filosofi permainan sayap Iraola membawa Liverpool maju
Barcola menyatu dengan mulus dalam skema taktik Iraola, memberikan Liverpool daya ancam besar di sektor sayap.
Dengan pelatih dan pemain memiliki pemahaman yang sama soal tuntutan taktik, pemain sayap itu bertekad mempertahankan performa tinggi di semua kompetisi.
Liverpool akan berupaya memanfaatkan kecepatan dan etos kerja Barcola dalam perburuan trofi mereka.
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