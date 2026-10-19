Cocok sempurna! Barcola puji taktik permainan langsung Iraola, pemain sayap itu berjanji membalas kepercayaan sang pelatih

Winger Liverpool Bradley Barcola memuji pelatih kepala Andoni Iraola karena menerapkan gaya permainan yang memaksimalkan keunggulan alaminya. Mantan penyerang PSG itu cepat menyesuaikan diri dengan lini serang berintensitas tinggi racikan pelatih asal Basque tersebut di Anfield.

Filosofi Iraola mengutamakan transisi cepat, permainan di sisi sayap dengan kecepatan tinggi, dan tekanan disiplin saat tidak menguasai bola.

Barcola mengungkapkan bahwa pembicaraan awal dengan Iraola meyakinkannya bahwa Liverpool adalah tujuan yang sempurna dari segi taktik.