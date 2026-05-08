"Coba bayar satu euro!" Toni Kroos ikut campur dalam negosiasi kontrak bintang Bayern München

Kontrak pemain asal Austria itu di Munich masih berlaku hingga 2027; saat ini, sang pemain dan klub sedang bernegosiasi mengenai perpanjangan kerja sama. Menurut Sky, Laimer dilaporkan meminta gaji sebesar 15 juta euro per tahun. Hingga saat ini, pemain berusia 28 tahun itu memperoleh sekitar sepuluh juta euro per musim, termasuk bonus.

Mengingat perpanjangan kontrak yang mahal dengan pemain seperti Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Dayot Upamecano, dan Alphonso Davies, klub asal Munich ini kabarnya ingin menggunakan contoh Laimer untuk menegaskan bahwa mereka tidak akan lagi memenuhi setiap permintaan bintang-bintang mereka hanya untuk mempertahankan mereka di klub.

"Jika kita membaca apa yang dilaporkan tentang gajinya dan tuntutannya, kita harus menempatkan hal itu dalam konteks: Konny adalah pemain yang sangat saya hargai. Dia sangat penting bagi tim, begitu pula bagi citra klub di mata publik. Dia bekerja sangat keras untuk tim. Tapi dia bukan Maradona," kata bos klub Uli Hoeneß baru-baru ini kepada DAZN.

Dia menambahkan: "Gaji yang dia terima saat ini hanya bisa ditawarkan oleh sangat sedikit klub di Eropa. Saya tidak tahu apa yang secara konkret ditawarkan oleh Max (Eberl, Catatan Redaksi) dan Christoph (Freund, Catatan Redaksi) kepadanya, tapi pasti bukan apa yang diminta oleh penasihatnya di awal."