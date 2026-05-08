Awalnya, perpanjangan kontrak Konrad Laimer di FC Bayern München dianggap sekadar formalitas belaka — namun hingga saat ini, belum ada kabar bahwa hal tersebut telah disepakati. Justru sebaliknya: jika mempercayai laporan terkini, perbedaan pandangan kedua belah pihak terkait gaji kini semakin lebar dari sebelumnya.
"Coba bayar satu euro!" Toni Kroos ikut campur dalam negosiasi kontrak bintang Bayern München
Kini, justru Toni Kroos—seorang mantan pemain juara Bundesliga yang paling sering menjuarai liga—yang angkat bicara. Ia meninggalkan klub tersebut menuju Real Madrid setelah Piala Dunia 2014, dengan sisa kontrak satu tahun, dengan harga yang sangat murah sekitar 30 juta euro—mungkin juga karena Bayern terlalu pelit dalam menawarkan gaji saat negosiasi kontrak baru bagi pemain yang kelak menjadi legenda Los Blancos itu.
Sebuah kesalahan yang menurut Kroos tidak boleh diulangi Bayern pada Laimer, karena "dia penting bagi tim. Dia telah membuktikan pentingnya dirinya," kata Kroos dalam podcast Einfach mal Luppen. "Hal itu tidak boleh diremehkan pada pemain yang tidak mencetak 40 gol, bahkan untuk membayar mereka satu euro pun!"
"Dia bukan Maradona" Hoeneß tetap bersikap tegas terhadap Laimer
Kontrak pemain asal Austria itu di Munich masih berlaku hingga 2027; saat ini, sang pemain dan klub sedang bernegosiasi mengenai perpanjangan kerja sama. Menurut Sky, Laimer dilaporkan meminta gaji sebesar 15 juta euro per tahun. Hingga saat ini, pemain berusia 28 tahun itu memperoleh sekitar sepuluh juta euro per musim, termasuk bonus.
Mengingat perpanjangan kontrak yang mahal dengan pemain seperti Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Dayot Upamecano, dan Alphonso Davies, klub asal Munich ini kabarnya ingin menggunakan contoh Laimer untuk menegaskan bahwa mereka tidak akan lagi memenuhi setiap permintaan bintang-bintang mereka hanya untuk mempertahankan mereka di klub.
"Jika kita membaca apa yang dilaporkan tentang gajinya dan tuntutannya, kita harus menempatkan hal itu dalam konteks: Konny adalah pemain yang sangat saya hargai. Dia sangat penting bagi tim, begitu pula bagi citra klub di mata publik. Dia bekerja sangat keras untuk tim. Tapi dia bukan Maradona," kata bos klub Uli Hoeneß baru-baru ini kepada DAZN.
Dia menambahkan: "Gaji yang dia terima saat ini hanya bisa ditawarkan oleh sangat sedikit klub di Eropa. Saya tidak tahu apa yang secara konkret ditawarkan oleh Max (Eberl, Catatan Redaksi) dan Christoph (Freund, Catatan Redaksi) kepadanya, tapi pasti bukan apa yang diminta oleh penasihatnya di awal."
Apakah Laimer akan hengkang dari Bayern tanpa biaya transfer? "Kami tidak akan rugi banyak!"
Jika Laimer tidak memperpanjang kontraknya, belakangan ini sudah beredar spekulasi bahwa pemain berusia 28 tahun itu akan hengkang pada akhir musim. Bagaimanapun, musim panas ini akan menjadi kesempatan terakhir bagi Bayern untuk mendapatkan biaya transfer yang memadai untuk Laimer, sebelum kontraknya berakhir setahun kemudian.
Sementara itu, Max Eberl menekankan bahwa ada "dua sudut pandang" dan "kita harus mencari cara untuk menjembatani keduanya pada suatu saat dan dengan cara apa pun." Ketika ditanya apakah klub akan terpaksa menjualnya jika perpanjangan kontrak tidak terwujud, agar tidak harus melepasnya secara gratis pada 2027, Eberl menjawab dengan tenang: "Dia datang tanpa biaya transfer, jadi kami tidak akan kehilangan banyak."
Setelah kontraknya di RB Leipzig berakhir, Laimer bergabung ke Munich pada 2023 tanpa biaya transfer. Dengan konsistensi dan fleksibilitasnya, pemain timnas Austria ini berhasil memainkan peran penting di klub juara Jerman tersebut, dan musim ini pun ia termasuk di antara pemain kunci utama. Kehilangan Laimer akan sangat merugikan Bayern, apalagi mereka harus mencari pengganti yang mungkin mahal untuk mengisi posisinya di skuad.