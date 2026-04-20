Claudio Ranieri mengungkap alasan 'tak terbayangkan' mengapa ia dipecat oleh Leicester City hanya sembilan bulan setelah keberhasilan merebut gelar juara Liga Premier dengan odds 1.000 banding 1

Banyak penggemar Leicester yang masih merasa bahwa Ranieri dipecat terlalu cepat setelah semua yang telah ia lakukan untuk klub, dan kini ia mengungkapkan bahwa ada alasan lain di balik keputusan tersebut selain sekadar hasil pertandingan. Dalam wawancara dengan Four Four Two, mantan manajer Chelsea dan Roma itu mengatakan: "Jujur saja, itu menyakitkan. Sembilan bulan sebelumnya, kami telah memenangkan Liga Premier bersama-sama, tapi sekarang saya dipecat? Mengapa? Belakangan, putra ketua klub mengatakan kepada saya bahwa masalahnya adalah saya tidak akur dengan beberapa anggota staf asal Inggris. Luar biasa.

"Sudah sejak musim sebelumnya, saat kami berada di puncak klasemen, salah satu staf telah berbicara buruk tentang saya kepada para pemain. Saya memanggilnya ke kantor saya dan menanyakan alasannya – dia bahkan tidak bisa memberi jawaban. Saat itu saya terlalu fokus pada perebutan gelar, jadi saya hanya memberitahu manajer umum bahwa di akhir musim, kami akan memecatnya. Pada akhirnya kami memenangkan gelar – ada begitu banyak kegembiraan, begitu banyak perayaan, sehingga saya memutuskan untuk tidak melakukan apa-apa. Itu adalah kesalahan. Tahun berikutnya, dia terus berbicara negatif tentang saya kepada para pemain."