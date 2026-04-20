Claudio Ranieri mengungkap alasan 'tak terbayangkan' mengapa ia dipecat oleh Leicester City hanya sembilan bulan setelah keberhasilan merebut gelar juara Liga Premier dengan odds 1.000 banding 1
Dari juara menjadi tim yang terancam degradasi
Leicester dengan cepat terjerumus ke dalam pertarungan menghindari degradasi setelah euforia perayaan gelar juara mereda, karena skuad tersebut kesulitan menyeimbangkan jadwal pertandingan domestik dan Eropa. Ranieri membawa timnya melaju ke babak gugur Liga Champions, namun pada akhir Februari mereka hanya unggul satu poin dari zona degradasi Liga Premier setelah mengalami lima kekalahan beruntun, dan dewan direksi memutuskan untuk melakukan pergantian pelatih. Craig Shakespeare dipromosikan dari asisten Ranieri menjadi pelatih kepala sementara setelah pemecatan sang pelatih asal Italia, dan ia berhasil menyelamatkan tim dari degradasi, sekaligus mengantarkan kemenangan comeback atas Sevilla di babak 16 besar Liga Champions.
Ketegangan di balik layar
Banyak penggemar Leicester yang masih merasa bahwa Ranieri dipecat terlalu cepat setelah semua yang telah ia lakukan untuk klub, dan kini ia mengungkapkan bahwa ada alasan lain di balik keputusan tersebut selain sekadar hasil pertandingan. Dalam wawancara dengan Four Four Two, mantan manajer Chelsea dan Roma itu mengatakan: "Jujur saja, itu menyakitkan. Sembilan bulan sebelumnya, kami telah memenangkan Liga Premier bersama-sama, tapi sekarang saya dipecat? Mengapa? Belakangan, putra ketua klub mengatakan kepada saya bahwa masalahnya adalah saya tidak akur dengan beberapa anggota staf asal Inggris. Luar biasa.
"Sudah sejak musim sebelumnya, saat kami berada di puncak klasemen, salah satu staf telah berbicara buruk tentang saya kepada para pemain. Saya memanggilnya ke kantor saya dan menanyakan alasannya – dia bahkan tidak bisa memberi jawaban. Saat itu saya terlalu fokus pada perebutan gelar, jadi saya hanya memberitahu manajer umum bahwa di akhir musim, kami akan memecatnya. Pada akhirnya kami memenangkan gelar – ada begitu banyak kegembiraan, begitu banyak perayaan, sehingga saya memutuskan untuk tidak melakukan apa-apa. Itu adalah kesalahan. Tahun berikutnya, dia terus berbicara negatif tentang saya kepada para pemain."
'Dampak fisik dan mental'
Saat merefleksikan apa yang salah bagi Leicester di lapangan, Ranieri berkata: "Saya sudah memperingatkan semua orang bahwa kami tidak bisa mengulangi apa yang telah kami lakukan. Itu mustahil. Bermain di liga dan Liga Champions secara bersamaan sangat melelahkan jika Anda tidak terbiasa. Energi fisik dan mental yang dibutuhkan sangat besar. Di liga, terutama saat melawan tim-tim besar, performa kami tetap bagus. Baik menang maupun kalah, para pemain bermain dengan baik. Namun, kompetisi Eropa berdampak buruk dan kami harus membayar harganya di liga, biasanya saat melawan tim-tim yang kurang bergengsi."
Dia menambahkan mengenai pemecatannya: "Dipecat adalah bagian dari karier seorang manajer dan saya menerimanya. Saya menerimanya dengan berat hati, tetapi tidak jauh lebih buruk daripada pemecatan lain yang pernah saya alami, karena kepuasan atas apa yang telah kami raih jauh melebihi kekecewaan apa pun. Sepak bola memang seperti itu."
Leicester kini berada dalam krisis
Ranieri kemudian melatih Nantes, Fulham, dan Watford sebelum mengakhiri karier kepelatihannya dengan masa tugas ketiganya di Roma, tempat ia kini menjabat sebagai penasihat senior. Sementara itu, Leicester bangkit kembali dan meraih kesuksesan lebih besar pada tahun-tahun setelah kepergian Ranieri, dengan Brendan Rodgers membawa tim tersebut meraih gelar Piala FA serta finis di peringkat kelima Liga Premier dua musim berturut-turut.
Namun, The Foxes kini menghadapi masa-masa yang jauh lebih sulit. Mereka terdegradasi dari Premier League musim lalu dan kini tampaknya tak terhindarkan akan jatuh ke League One, setelah tergelincir ke peringkat ke-23 di klasemen Championship dengan hanya tiga pertandingan tersisa di musim ini. Leicester tertinggal delapan poin dari zona aman dan belum pernah menang dalam enam pertandingan terakhir mereka, sementara mereka juga gagal dalam banding terhadap pengurangan enam poin akibat pelanggaran aturan keuangan Liga Sepak Bola Inggris.