Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
FC Barcelona v Real Madrid CF - Liga F Moeve 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Diterjemahkan oleh

Claudia Pina cetak empat gol saat Barcelona yang brilian mempermalukan Real Madrid di El Clasico

C. Pina
Barcelona
Barcelona vs Real Madrid Femenino
Real Madrid Femenino
Liga F

Barcelona melanjutkan dominasi total mereka atas Real Madrid dengan kemenangan spektakuler tujuh gol dalam El Clasico hari Minggu di Camp Nou. Claudia Pina menjadi bintang pertandingan dengan mencetak empat gol yang menghancurkan, yang benar-benar membuat tim tamu kewalahan dan memastikan raksasa Catalan itu mempertahankan start sempurna mereka pada kampanye liga baru dengan cara yang luar biasa.

  • Pina memulai penghancuran di babak pertama

    Barcelona tidak membuang waktu untuk menegaskan dominasi mereka pada hari Minggu, dengan Claudia Pina membuka skor hanya empat menit setelah pertandingan dimulai. Pina menunjukkan kemampuan luar biasa dengan melewati sejumlah bek sebelum menceploskan bola melewati kiper Merle Frohms.

    Meski Real Madrid mencoba memberikan tekanan sejak awal, Barcelona dengan mudah melewati lini mereka. Pina kembali mencetak gol sesaat sebelum laga memasuki menit ke-30, memaksimalkan bola muntah dari upaya Ewa Pajor, sebelum menuntaskan hat-trick sensasional untuk menjadikannya tiga gol dalam 32 menit.

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - Liga F Moeve 2026/27Getty Images Sport

    Barcelona melanjutkan penampilan menyerang mereka yang tanpa henti

    Pesta gol terus berlanjut ketika Caroline Graham Hansen ikut mencatatkan namanya di papan skor sebelum jeda, menuntaskan sebuah pergerakan menyerang yang apik untuk membuatnya menjadi empat. Tepat sebelum akhir babak pertama, Pina mencetak gol keempatnya pada sore itu.

    Setelah jeda, Graham Hansen beralih menjadi pemberi assist, menyambut umpan terobosan brilian dari Patri Guijarro lalu tanpa egois menyodorkan bola untuk Pajor. Ia dengan mudah menceploskannya ke gawang pada menit ke-55, menambah jumlah gol menjadi enam bagi tuan rumah yang tanpa ampun.

  • Kekalahan telak di depan kerumunan besar

    Real Madrid sama sekali tak punya jawaban atas superioritas taktik dari rival sengit mereka. Bermain di hadapan 40.533 penonton di Spotify Camp Nou, tim tamu kolaps dalam bertahan. Pukulan terakhir datang pada momen-momen akhir pertandingan ketika Sydney Schertenleib melepaskan tembakan spektakuler dari tepi kotak penalti.

    Schertenleib menjebol pojok atas gawang pada menit ke-88, menutup kemenangan 7-0 yang tak terlupakan dan menyoroti jurang kualitas yang sangat besar antara kedua tim dalam duel LaLiga ini.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • FC Barcelona v Real Madrid CF - Liga F Moeve 2026/27Getty Images Sport

    Apa yang akan terjadi selanjutnya untuk Barcelona dan Real Madrid?

    Menyusul kemenangan monumental ini, Barcelona berada di puncak klasemen dengan raihan sempurna 18 poin dari enam pertandingan, dan selanjutnya akan menghadapi Real Sociedad pada 18 Oktober. Sementara itu, Real Madrid yang berada di peringkat ketiga, yang menelan kekalahan pertama mereka sehingga tetap mengoleksi 13 poin setelah empat kemenangan dan satu hasil imbang, harus segera bangkit sebelum menghadapi Espanyol pada 17 Oktober.

Liga F
Real Madrid Femenino crest
Real Madrid Femenino
RMA
Espanyol crest
Espanyol
ESP
Liga F
Real Sociedad crest
Real Sociedad
RSD
Barcelona crest
Barcelona
BAR