Claudia Pina cetak empat gol saat Barcelona yang brilian mempermalukan Real Madrid di El Clasico

Barcelona tidak membuang waktu untuk menegaskan dominasi mereka pada hari Minggu, dengan Claudia Pina membuka skor hanya empat menit setelah pertandingan dimulai. Pina menunjukkan kemampuan luar biasa dengan melewati sejumlah bek sebelum menceploskan bola melewati kiper Merle Frohms.

Meski Real Madrid mencoba memberikan tekanan sejak awal, Barcelona dengan mudah melewati lini mereka. Pina kembali mencetak gol sesaat sebelum laga memasuki menit ke-30, memaksimalkan bola muntah dari upaya Ewa Pajor, sebelum menuntaskan hat-trick sensasional untuk menjadikannya tiga gol dalam 32 menit.