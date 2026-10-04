Getty Images Sport
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Claudia Pina cetak empat gol saat Barcelona yang brilian mempermalukan Real Madrid di El Clasico
Pina memulai penghancuran di babak pertama
Barcelona tidak membuang waktu untuk menegaskan dominasi mereka pada hari Minggu, dengan Claudia Pina membuka skor hanya empat menit setelah pertandingan dimulai. Pina menunjukkan kemampuan luar biasa dengan melewati sejumlah bek sebelum menceploskan bola melewati kiper Merle Frohms.
Meski Real Madrid mencoba memberikan tekanan sejak awal, Barcelona dengan mudah melewati lini mereka. Pina kembali mencetak gol sesaat sebelum laga memasuki menit ke-30, memaksimalkan bola muntah dari upaya Ewa Pajor, sebelum menuntaskan hat-trick sensasional untuk menjadikannya tiga gol dalam 32 menit.
- Getty Images Sport
Barcelona melanjutkan penampilan menyerang mereka yang tanpa henti
Pesta gol terus berlanjut ketika Caroline Graham Hansen ikut mencatatkan namanya di papan skor sebelum jeda, menuntaskan sebuah pergerakan menyerang yang apik untuk membuatnya menjadi empat. Tepat sebelum akhir babak pertama, Pina mencetak gol keempatnya pada sore itu.
Setelah jeda, Graham Hansen beralih menjadi pemberi assist, menyambut umpan terobosan brilian dari Patri Guijarro lalu tanpa egois menyodorkan bola untuk Pajor. Ia dengan mudah menceploskannya ke gawang pada menit ke-55, menambah jumlah gol menjadi enam bagi tuan rumah yang tanpa ampun.
Kekalahan telak di depan kerumunan besar
Real Madrid sama sekali tak punya jawaban atas superioritas taktik dari rival sengit mereka. Bermain di hadapan 40.533 penonton di Spotify Camp Nou, tim tamu kolaps dalam bertahan. Pukulan terakhir datang pada momen-momen akhir pertandingan ketika Sydney Schertenleib melepaskan tembakan spektakuler dari tepi kotak penalti.
Schertenleib menjebol pojok atas gawang pada menit ke-88, menutup kemenangan 7-0 yang tak terlupakan dan menyoroti jurang kualitas yang sangat besar antara kedua tim dalam duel LaLiga ini.
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya untuk Barcelona dan Real Madrid?
Menyusul kemenangan monumental ini, Barcelona berada di puncak klasemen dengan raihan sempurna 18 poin dari enam pertandingan, dan selanjutnya akan menghadapi Real Sociedad pada 18 Oktober. Sementara itu, Real Madrid yang berada di peringkat ketiga, yang menelan kekalahan pertama mereka sehingga tetap mengoleksi 13 poin setelah empat kemenangan dan satu hasil imbang, harus segera bangkit sebelum menghadapi Espanyol pada 17 Oktober.
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