Claude Makelele mengungkap permohonan transfer Michael Olise kepada Presiden Real Madrid, Florentino Perez, sambil membandingkan bintang Bayern Munich dan Prancis itu dengan Lionel Messi

Makelele menjelaskan alasan mengapa ia begitu mengagumi Olise, dengan menyoroti kreativitas sang pemain sayap serta kemampuannya untuk mengubah jalannya pertandingan. Ia mengatakan telah menyampaikan pendapat tersebut secara langsung kepada Perez.

"Michael Olise ke Real Madrid? Saya akan mendukungnya. Saya sempat berbicara dengan Presiden Florentino Perez dan saya mengatakan kepadanya bahwa jika ada dana yang bisa dibelanjakan hanya untuk satu pemain, maka itu adalah dia," jelas Makelele.

"Olise menghidupkan kembali sensasi menonton sepak bola, kenangan yang kita rasakan saat masih kecil: bakat, kebebasan, kualitas, dan efektivitas. Saat dia tidak berada di lapangan, ketidakhadirannya sangat terasa."

Mantan gelandang Chelsea itu kemudian membandingkan pengaruh Olise dalam pertandingan dengan pengaruh Messi. Dia berkata: "Saat dia dalam performa terbaiknya, Anda bisa merasakan bahwa, kapan saja, seperti Messi, dia bisa melakukan sesuatu yang tak terduga. Lihat saja [Ousmane] Dembele, [Kylian] Mbappe, [Bradley] Barcola: mereka tahu dia mampu menempatkan bola di ruang yang bahkan tidak terlihat oleh pemain lain. Itulah sepak bola modern yang kita cintai, sepak bola yang membuat para penggemar bermimpi. Bahkan para komentator pun kagum dengan tekniknya. Dia luar biasa."