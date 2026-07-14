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Claude Makelele mengungkap permohonan transfer Michael Olise kepada Presiden Real Madrid, Florentino Perez, sambil membandingkan bintang Bayern Munich dan Prancis itu dengan Lionel Messi
Makelele mendukung upaya Real Madrid untuk mendatangkan Olise
Makelele mengungkapkan bahwa ia mendorong Perez untuk merekrut Olise, dengan menegaskan bahwa pemain sayap Bayern dan timnas Prancis itu layak menjadi investasi besar. Dalam wawancara dengan Marca sebagai duta ComeOn menjelang semifinal Piala Dunia, mantan gelandang Madrid itu memuji kreativitas dan sifat tak terduga Olise, serta berpendapat bahwa pemain berusia 24 tahun itu memiliki bakat istimewa yang mampu memikat para pendukung dan rekan setimnya.
- Getty Images Sport
Makelele menjelaskan mengapa Olise begitu menonjol
Makelele menjelaskan alasan mengapa ia begitu mengagumi Olise, dengan menyoroti kreativitas sang pemain sayap serta kemampuannya untuk mengubah jalannya pertandingan. Ia mengatakan telah menyampaikan pendapat tersebut secara langsung kepada Perez.
"Michael Olise ke Real Madrid? Saya akan mendukungnya. Saya sempat berbicara dengan Presiden Florentino Perez dan saya mengatakan kepadanya bahwa jika ada dana yang bisa dibelanjakan hanya untuk satu pemain, maka itu adalah dia," jelas Makelele.
"Olise menghidupkan kembali sensasi menonton sepak bola, kenangan yang kita rasakan saat masih kecil: bakat, kebebasan, kualitas, dan efektivitas. Saat dia tidak berada di lapangan, ketidakhadirannya sangat terasa."
Mantan gelandang Chelsea itu kemudian membandingkan pengaruh Olise dalam pertandingan dengan pengaruh Messi. Dia berkata: "Saat dia dalam performa terbaiknya, Anda bisa merasakan bahwa, kapan saja, seperti Messi, dia bisa melakukan sesuatu yang tak terduga. Lihat saja [Ousmane] Dembele, [Kylian] Mbappe, [Bradley] Barcola: mereka tahu dia mampu menempatkan bola di ruang yang bahkan tidak terlihat oleh pemain lain. Itulah sepak bola modern yang kita cintai, sepak bola yang membuat para penggemar bermimpi. Bahkan para komentator pun kagum dengan tekniknya. Dia luar biasa."
Jangan bandingkan dengan Bellingham
Meskipun mengagumi Olise, Makelele menolak perbandingan dengan Jude Bellingham, dan menegaskan bahwa kedua pemain tersebut seharusnya dinilai berdasarkan prestasi masing-masing, bukan dengan membandingkan satu sama lain.
"Jude Bellingham atau Michael Olise? Biarkan mereka membuktikan diri sendiri. Apa yang mereka lakukan sungguh luar biasa. Saya tidak membuat perbandingan," kata Makelele. "Itulah filosofi saya: jangan pernah membandingkan para legenda. Anda tidak bisa membandingkan Pele dengan generasi-generasi setelahnya, dan dengan [Diego] Maradona, perbandingan itu takkan pernah berakhir.
“[Zinedine] Zidane telah meninggalkan jejak di dunia sepak bola dan itu akan abadi, terlepas dari generasi-generasi yang datang setelahnya. Biarkan masing-masing pemain muda ini membangun karier mereka dengan cara mereka sendiri dan mencatatkan nama mereka sendiri dalam sejarah olahraga ini.”
- Getty Images Sport
Olise tetap fokus pada Piala Dunia
Olise saat ini sedang membela tim nasional Prancis di Piala Dunia 2026. Les Bleus sedang bersiap menghadapi Spanyol di babak semifinal di Dallas Stadium, dan bintang Bayern tersebut diharapkan dapat membantu negaranya melaju ke final.
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