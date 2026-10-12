Marco Canoniero
Diterjemahkan oleh
Clarence Seedorf kembali ke kursi pelatih! Ikon Real Madrid dan AC Milan itu mendapat tugas mengejutkan untuk menyelamatkan Corinthians dari degradasi
Mantan gelandang menerima misi untuk bertahan
Raksasa Brasil itu resmi mengontrak juru taktik berusia 50 tahun tersebut hingga akhir tahun depan untuk mengakhiri krisis setelah tujuh kekalahan beruntun di liga. Ikon lini tengah itu datang untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Fernando Diniz, yang dipecat pada pertengahan pekan meski menangani skuad bertabur nama besar seperti Memphis Depay. Hanya beberapa jam kemudian, mereka menelan kekalahan kedelapan secara beruntun setelah takluk 4-1 dari Palmeiras, yang semakin memperparah situasi mereka.
- Orange Pictures
Pelatih sementara mendukung penunjukan sosok ternama
Kekalahan telak dalam derbi itu menjadi laga perpisahan bagi pelatih sementara William Batista sebelum ia menyerahkan kendali tim kepada pelatih baru. Berbicara kepada wartawan seusai laga tandang melawan Palmeiras, Batista menyambut kedatangan penggantinya dengan antusias: "Seedorf seharusnya tiba di klub pekan ini dan saya yakin kehadirannya akan penting bagi Corinthians. Ia adalah pelatih yang dikenal di seluruh dunia, memiliki keahlian dan reputasi yang dibutuhkan klub saat ini."
Pelatih sementara puji rekam jejak di sepak bola dunia
Batista yakin rekam jejak gemilang sosok berkaliber internasional itu akan membangkitkan kembali semangat skuad yang saat ini terpuruk di peringkat ke-16 klasemen. Melanjutkan keterangannya kepada wartawan seusai pertandingan, pelatih sementara itu menambahkan: "Saya yakin ini perekrutan yang luar biasa. Dia pemimpin yang hebat dan memiliki rekam jejak internasional. Jadi, segala hal yang bisa diberikan Seedorf kepada Corinthians sejalan dengan kebesaran dan prestise klub. Saya yakin dia akan bekerja dengan sangat baik pada putaran-putaran terakhir kejuaraan."
- DeFodi Images
Laga-laga krusial menentukan status di kasta tertinggi
Tugas berat kini menanti sosok yang pernah menjuarai Liga Champions bersama Ajax, Real Madrid, dan AC Milan itu. Ia harus segera membalikkan nasib tim pada fase akhir musim. Berikutnya, timnya akan menjamu Vitoria pada 19 Oktober, sebelum bertandang ke markas Vasco da Gama dalam laga krusial lima hari kemudian. Rangkaian pertandingan berat itu ditutup dengan laga kandang melawan Mirassol, ketika setiap poin akan menentukan peluang mereka untuk bertahan.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami