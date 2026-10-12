Clarence Seedorf kembali ke kursi pelatih! Ikon Real Madrid dan AC Milan itu mendapat tugas mengejutkan untuk menyelamatkan Corinthians dari degradasi

Batista yakin rekam jejak gemilang sosok berkaliber internasional itu akan membangkitkan kembali semangat skuad yang saat ini terpuruk di peringkat ke-16 klasemen. Melanjutkan keterangannya kepada wartawan seusai pertandingan, pelatih sementara itu menambahkan: "Saya yakin ini perekrutan yang luar biasa. Dia pemimpin yang hebat dan memiliki rekam jejak internasional. Jadi, segala hal yang bisa diberikan Seedorf kepada Corinthians sejalan dengan kebesaran dan prestise klub. Saya yakin dia akan bekerja dengan sangat baik pada putaran-putaran terakhir kejuaraan."