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imago-sport-1082795953.jpgMarco Canoniero
Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

Clarence Seedorf kembali ke kursi pelatih! Ikon Real Madrid dan AC Milan itu mendapat tugas mengejutkan untuk menyelamatkan Corinthians dari degradasi

Corinthians
C. Seedorf
Palmeiras vs Corinthians
Palmeiras
Serie A

Klub raksasa Brasil, Corinthians, mengambil langkah mengejutkan dalam upayanya menghindari degradasi dengan menunjuk Clarence Seedorf sebagai pelatih kepala baru. Pria asal Belanda itu datang saat Corinthians tengah dilanda krisis berat. Klub tersebut berusaha keras menjauh dari zona degradasi setelah mengalami rentetan performa buruk yang mengkhawatirkan dan menjadi mimpi buruk dalam sejarah mereka.

  • Mantan gelandang menerima misi untuk bertahan

    Raksasa Brasil itu resmi mengontrak juru taktik berusia 50 tahun tersebut hingga akhir tahun depan untuk mengakhiri krisis setelah tujuh kekalahan beruntun di liga. Ikon lini tengah itu datang untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Fernando Diniz, yang dipecat pada pertengahan pekan meski menangani skuad bertabur nama besar seperti Memphis Depay. Hanya beberapa jam kemudian, mereka menelan kekalahan kedelapan secara beruntun setelah takluk 4-1 dari Palmeiras, yang semakin memperparah situasi mereka.


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    Pelatih sementara mendukung penunjukan sosok ternama

    Kekalahan telak dalam derbi itu menjadi laga perpisahan bagi pelatih sementara William Batista sebelum ia menyerahkan kendali tim kepada pelatih baru. Berbicara kepada wartawan seusai laga tandang melawan Palmeiras, Batista menyambut kedatangan penggantinya dengan antusias: "Seedorf seharusnya tiba di klub pekan ini dan saya yakin kehadirannya akan penting bagi Corinthians. Ia adalah pelatih yang dikenal di seluruh dunia, memiliki keahlian dan reputasi yang dibutuhkan klub saat ini."

  • Pelatih sementara puji rekam jejak di sepak bola dunia

    Batista yakin rekam jejak gemilang sosok berkaliber internasional itu akan membangkitkan kembali semangat skuad yang saat ini terpuruk di peringkat ke-16 klasemen. Melanjutkan keterangannya kepada wartawan seusai pertandingan, pelatih sementara itu menambahkan: "Saya yakin ini perekrutan yang luar biasa. Dia pemimpin yang hebat dan memiliki rekam jejak internasional. Jadi, segala hal yang bisa diberikan Seedorf kepada Corinthians sejalan dengan kebesaran dan prestise klub. Saya yakin dia akan bekerja dengan sangat baik pada putaran-putaran terakhir kejuaraan."

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    Laga-laga krusial menentukan status di kasta tertinggi

    Tugas berat kini menanti sosok yang pernah menjuarai Liga Champions bersama Ajax, Real Madrid, dan AC Milan itu. Ia harus segera membalikkan nasib tim pada fase akhir musim. Berikutnya, timnya akan menjamu Vitoria pada 19 Oktober, sebelum bertandang ke markas Vasco da Gama dalam laga krusial lima hari kemudian. Rangkaian pertandingan berat itu ditutup dengan laga kandang melawan Mirassol, ketika setiap poin akan menentukan peluang mereka untuk bertahan.

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