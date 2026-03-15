Ciptakan Sejarah Di Bundesliga, Kevin Diks Hanya Pikirkan Borussia Moenchengladbach Terhindar Dari Degradasi

Meski momen bersejarah merupakan catatan tambahan yang menggembirakan bagi Diks, dia tetap fokus sepenuhnya untuk mengamankan keselamatan tim. Kemenangan melawan rival langsung St Pauli merupakan langkah penting dallam upaya mereka menjauhi zona merah.

“Pada akhirnya, kepercayaan diri sangat penting dalam perjuangan menghindari degradasi. Ada banyak tekanan dalam pertandingan ini. Kami menerima tekanan tersebut, kami memulai dengan baik, meski tanpa menciptakan banyak peluang emas. Kami hanyalah tim yang lebih efektif, itu harus diakui,” kata Diks.

“Saya pikir, jika mempertimbangkan semuanya, itu tetap pantas, meskipun bukan permainan terbaik kami. Tapi sekali lagi: dalam pertarungan menghindari degradasi Bundesliga, tiga poin adalah hal yang paling penting.”