Ciptakan Sejarah Di Bundesliga, Kevin Diks Hanya Pikirkan Borussia Moenchengladbach Terhindar Dari Degradasi
Diks Menjabat Kapten Saat Melawan St Pauli
Pertandingan antara Borussia Moenchengladbach dan St Pauli pada akhir pekan kemarin menjadi momen bersejarah bagi Kevin Diks. Dia menjadi pemain Indonesia pertama yang mengemban jabatan sebagai kapten tim di Bundesliga Jerman. Momen tersebut terjadi pada menit ke-87 ketika Nico Elvedi harus meninggalkan lapangan karena kram betis, dan menyerahkan ban kapten kepada Diks. Sejarah makin manis bagi Diks, karena Gladbach memenangi pertandingan dengan skor 2-0.
Pemain Ketiga Gladbach Yang Menjadi Kapten
Diks adalah pemain Gladbach ketiga musim ini yang memegang kehormatan tersebut. Sebelumnya, Tim Kleindienst dan talenta binaan akademi Rocco Reitz telah mengenakan ban kapten. Reitz absen dalam pertandingan melawan St Pauli, karena sanksi kartu merah yang dia dapat dari laga kontra Bayern Munich. Saat Gladbach masih ditangani Gerardo Seoane, Diks sudah masuk ke dalam Dewan Tim untuk masuk nominasi sebagai pemilik ban kapten. Kepercayaan itu tetap dilanjutkan penerusnya, Eugen Polanski.
Diks Menekankan Pentingnya Kepercayaan Diri
Meski momen bersejarah merupakan catatan tambahan yang menggembirakan bagi Diks, dia tetap fokus sepenuhnya untuk mengamankan keselamatan tim. Kemenangan melawan rival langsung St Pauli merupakan langkah penting dallam upaya mereka menjauhi zona merah.
“Pada akhirnya, kepercayaan diri sangat penting dalam perjuangan menghindari degradasi. Ada banyak tekanan dalam pertandingan ini. Kami menerima tekanan tersebut, kami memulai dengan baik, meski tanpa menciptakan banyak peluang emas. Kami hanyalah tim yang lebih efektif, itu harus diakui,” kata Diks.
“Saya pikir, jika mempertimbangkan semuanya, itu tetap pantas, meskipun bukan permainan terbaik kami. Tapi sekali lagi: dalam pertarungan menghindari degradasi Bundesliga, tiga poin adalah hal yang paling penting.”
Apa selanjutnya buat Diks & Gladbach?
Gladbach masih memiliki satu pertandingan sebelum jeda internasional. Mereka akan bertandang ke Stadion RheinEnergie, Sabtu (21/3), untuk menghadapi Koln. Selepas itu Bundesliga akan diliburkan selama hampir dua pekan. Diks selanjutnya terbang ke Jakarta untuk bergabung dengan timnas Indonesia menghadapi pertandingan FIFA Series.
