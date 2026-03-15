Ciccio Graziani tentang Leao setelah laga Lazio vs Milan: "Dia bermain sesuka hatinya, dia mengabaikan strategi kami"

Saat menganalisis pertandingan di studio Rai untuk acara La Domenica Sportiva, Ciccio Graziani mengomentari perilaku Leao sebagai berikut: "Selalu saja seperti ini… Dia seolah-olah mempermainkan harapan kita: kita terus berpikir bahwa dia memiliki potensi untuk menjadi pemain hebat, tapi dia harus konsisten dalam penampilannya yang bagus, membantu rekan-rekannya, dan harus meminta bola kepada rekan-rekannya. Kadang-kadang saya pernah marah pada rekan setim yang tidak memberikan bola kepada saya karena saya sedang dijaga ketat, tapi dia, jika tidak diberi bola, seolah-olah tidak memintanya; dia bermain sesuai keinginannya, dan bersemangat saat dia mau. Kadang-kadang kita bertanya-tanya apakah dia ada di lapangan atau tidak, ada yang bercanda mengatakan dia keluar untuk minum kopi."