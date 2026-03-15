Gol dari Gustav Isaksen menghambat laju Milan menuju puncak klasemen. Rossoneri kalah 0-1 di Olimpico melawan Lazio, gol penentu dari pemain Denmark itu pada menit ke-26 babak pertama menjauhkan tim asuhan Allegri dari Inter: kemarin Nerazzurri bermain imbang 1-1 melawan Atalanta, namun kekalahan Milan membuat mereka tetap unggul satu poin, dengan tim asuhan Chivu kini unggul 8 poin atas Rossoneri. Milan kalah setelah dua kemenangan beruntun melawan Cremonese dan tepatnya dalam derby melawan Inter; pertandingan berikutnya akan digelar di San Siro melawan Torino, sementara Inter akan bertanding di Firenze melawan tim asuhan Vanoli. Yang menjadi perbincangan pasca pertandingan adalah sikap Leao saat diganti pada menit ke-67: Allegri memanggilnya kembali ke bangku cadangan untuk memasukkan Fullkrug, sang pemain asal Portugal itu tampak tidak setuju dengan keputusan pelatih.
Ciccio Graziani tentang Leao setelah laga Lazio vs Milan: "Dia bermain sesuka hatinya, dia mengabaikan strategi kami"
Saat menganalisis pertandingan di studio Rai untuk acara La Domenica Sportiva, Ciccio Graziani mengomentari perilaku Leao sebagai berikut: "Selalu saja seperti ini… Dia seolah-olah mempermainkan harapan kita: kita terus berpikir bahwa dia memiliki potensi untuk menjadi pemain hebat, tapi dia harus konsisten dalam penampilannya yang bagus, membantu rekan-rekannya, dan harus meminta bola kepada rekan-rekannya. Kadang-kadang saya pernah marah pada rekan setim yang tidak memberikan bola kepada saya karena saya sedang dijaga ketat, tapi dia, jika tidak diberi bola, seolah-olah tidak memintanya; dia bermain sesuai keinginannya, dan bersemangat saat dia mau. Kadang-kadang kita bertanya-tanya apakah dia ada di lapangan atau tidak, ada yang bercanda mengatakan dia keluar untuk minum kopi."