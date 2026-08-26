AFP
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'Ciao, maestro' - Frank Rijkaard kirim pesan emosional untuk mendukung Xavi Hernández sebagai manajer baru Belanda
Sebuah pesan kejutan dari Rijkaard
Xavi Hernandez mendapat kejutan emosional lainnya dalam presentasinya sebagai pelatih Belanda ketika mantan bos Barcelona, Frank Rijkaard, muncul dalam pesan video spesial. Rijkaard, yang meraih kesuksesan luar biasa bersama sang gelandang di Camp Nou, dengan cepat menyatakan dukungan penuhnya atas penunjukan mantan pemainnya tersebut. Ikon Belanda itu menegaskan bahwa ia tidak pernah meragukan potensi Xavi untuk bertransisi dengan mulus ke level elite kepelatihan.
- Cordon Press/Diario AS
Pujian dari maestro Belanda
Rijkaard memuji kecerdasan sepak bola luar biasa milik pria Spanyol itu dan statusnya sebagai pemain kelas dunia selama kebersamaan mereka, setelah membimbingnya dalam 224 penampilan.
"Halo, Xavi. Kabar fantastis dan kejutan yang luar biasa! Anda adalah pemain hebat, salah satu yang terbaik di dunia, dan saya selalu berpikir Anda juga bisa menjadi pelatih hebat. Saya tidak meragukan bakat Anda, dan saya mendoakan yang terbaik untuk Anda dengan sepenuh hati dalam babak baru karier Anda ini. Semoga beruntung. Ciao, maestro."
Mengembalikan filosofi Barcelona
Terlihat sangat tersentuh oleh penghormatan tersebut, Xavi mengenang era keemasan mereka bersama, dengan menyoroti bagaimana Rijkaard berhasil menghidupkan kembali identitas tradisional klub dan mempersembahkan Liga Champions UEFA 2006 serta dua gelar liga Spanyol.
"Terima kasih banyak. Frank Rijkaard adalah sosok yang luar biasa sebagai pelatih. Dia juga memberi saya banyak kepercayaan diri. Anda tahu, saya mengalami cedera dalam salah satu periodenya di Barcelona, tetapi saya memiliki kenangan yang sangat indah tentang Frank Rijkaard. Kami memenangkan banyak gelar bersamanya di tim. Saya rasa dia mengembalikan filosofi kami ke Barcelona. Pada tahun-tahun sebelum dia datang, kami sedikit kehilangan filosofi itu, dan dia mengembalikan kepercayaan itu ke dalam tim. Jadi saya memiliki kenangan yang sangat luar biasa tentang Frank, terutama sebagai pribadi. Sebagai pribadi, dia memiliki hati yang besar. Terima kasih banyak."
- AFP
Menatap era Oranje yang akan datang
Di luar kecerdasan taktisnya, Xavi memberikan pujian khusus untuk kualitas pribadi Rijkaard yang luar biasa serta kehangatannya di balik layar. Berbekal pelajaran yang terus membekas tentang manajemen pemain dan kepemimpinan dari mentor seperti Rijkaard, Xavi kini bersiap menerapkan cetak biru kemenangan itu di panggung internasional bersama Belanda.
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