Terlihat sangat tersentuh oleh penghormatan tersebut, Xavi mengenang era keemasan mereka bersama, dengan menyoroti bagaimana Rijkaard berhasil menghidupkan kembali identitas tradisional klub dan mempersembahkan Liga Champions UEFA 2006 serta dua gelar liga Spanyol.

"Terima kasih banyak. Frank Rijkaard adalah sosok yang luar biasa sebagai pelatih. Dia juga memberi saya banyak kepercayaan diri. Anda tahu, saya mengalami cedera dalam salah satu periodenya di Barcelona, tetapi saya memiliki kenangan yang sangat indah tentang Frank Rijkaard. Kami memenangkan banyak gelar bersamanya di tim. Saya rasa dia mengembalikan filosofi kami ke Barcelona. Pada tahun-tahun sebelum dia datang, kami sedikit kehilangan filosofi itu, dan dia mengembalikan kepercayaan itu ke dalam tim. Jadi saya memiliki kenangan yang sangat luar biasa tentang Frank, terutama sebagai pribadi. Sebagai pribadi, dia memiliki hati yang besar. Terima kasih banyak."