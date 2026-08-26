Kata-kata pertama Christopher Nkunku sebagai pemain baru Leipzig, yang tiba di Jerman dengan status pinjaman senilai 4 juta dengan opsi tebus 28 juta di Leipzig: "Ketika saya mengetahui kesempatan untuk bergabung dengan Leipzig, saya langsung ingin menerimanya. Saya sangat senang bisa kembali ke sini. Saya dalam kondisi sangat baik dan ingin membantu tim secepat mungkin, saya tak sabar untuk kembali bermain di depan para suporter kami di Red Bull Arena".
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Christopher Nkunku diperkenalkan sebagai pemain RB Leipzig: "Saya dalam kondisi sangat baik. Siap membantu tim, di sini mereka menaruh kepercayaan kepada saya"
"Saya merasakan kepercayaan itu"
"Ikatan saya dengan klub ini sangat spesial. Bahkan setelah meninggalkan klub, saya tetap mengikuti dari dekat apa yang terjadi di sini. Sekarang saya siap membuka babak baru dalam pengalaman saya di Lipsia. Selama pembicaraan, saya merasakan betapa orang-orang di jajaran pimpinan masih sangat menghargai saya dan betapa besar kepercayaan yang mereka berikan kepada saya. Itulah sebabnya Lipsia adalah tempat yang tepat bagi saya untuk memberikan yang terbaik".
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