Christopher Nkunku diperkenalkan sebagai pemain RB Leipzig: "Saya dalam kondisi sangat baik. Siap membantu tim, di sini mereka menaruh kepercayaan kepada saya"

Kata-kata pertama Christopher Nkunku sebagai pemain baru Leipzig, yang tiba di Jerman dengan status pinjaman senilai 4 juta dengan opsi tebus 28 juta di Leipzig: "Ketika saya mengetahui kesempatan untuk bergabung dengan Leipzig, saya langsung ingin menerimanya. Saya sangat senang bisa kembali ke sini. Saya dalam kondisi sangat baik dan ingin membantu tim secepat mungkin, saya tak sabar untuk kembali bermain di depan para suporter kami di Red Bull Arena".