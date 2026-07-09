Christian Pulisic tidak lagi dipandang sebagai "anak emas" timnas AS setelah penampilannya yang mengecewakan di Piala Dunia, dan cara dia menghadapi hal itu pada akhirnya akan menentukan warisannya

Ada semacam kepastian tak terelakkan pada saat Christian Pulisic tertatih-tatih meninggalkan lapangan. Pada saat itu, pertandingan jelas sudah berakhir. Belgia unggul 3-1 dan, setelah sebentar mendapatkan momentum, Tim Nasional Pria AS benar-benar tak punya jalan untuk bangkit. Keluarnya mereka dari Piala Dunia hampir dipastikan.

Namun, itu bukanlah satu-satunya hal yang tak terelakkan. Saat Pulisic duduk di bangku cadangan, memegangi kepalanya, dan jelas-jelas diliputi penderitaan fisik dan mental, bintang terbesar USMNT itu menyaksikan warisannya berubah. Segalanya tidak akan pernah sama lagi bagi Pulisic, dan pembicaraan tentang dirinya tidak akan pernah seperti dulu lagi. Selama bertahun-tahun, setiap narasi seputar Pulisic berpusat pada harapan. Saat ia tertatih-tatih meninggalkan lapangan, berakhirnya pembicaraan tersebut, sekali lagi, tak terelakkan.

Beberapa jam setelah kekalahan USMNT dari Belgia, Pulisic menjadi sasaran utama kekecewaan. Dia lemah, kata para pengamat, baik secara mental maupun fisik. Yang lain mengungkapkan kekecewaan atas penampilannya dan responsnya terhadap hal tersebut. Lalu ada pula suara-suara yang sebelumnya tak pernah berkomentar tentang Pulisic, kini berani mengomentari seluruh kariernya, semata-mata berdasarkan satu malam yang sangat, sangat, sangat buruk.

Kenyataan pahitnya adalah, dalam skema besar, hampir tidak masalah apakah mereka benar atau tidak. Persepsi adalah kenyataan, dan persepsi terhadap Pulisic telah berubah drastis. Ia bukan lagi sekadar simbol harapan, wajah era baru, atau “LeBron James-nya sepak bola”. Kini ia harus menghadapi tingkat kritik dan pengawasan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Adil atau tidak, banyak pihak di luar sana kini memandangnya dengan sudut pandang yang jauh lebih keras: sebagai sebuah kekecewaan.

Benar atau salah, fase berikutnya dalam kariernya akan ditentukan oleh bagaimana ia merespons persepsi-persepsi baru ini dan bagaimana ia menghadapi peralihan dari "anak emas" USMNT menjadi sesuatu yang jauh lebih rumit. Pulisic selalu menjadi pemain yang sulit untuk didefinisikan sepenuhnya, sehingga, sangat tepat, pembahasan mengenai posisinya dalam olahraga ini kini sama rumitnya.

Hal ini memang membutuhkan nuansa yang, secara umum, belum ada dalam diskusi-diskusi tersebut. Ini adalah masa yang penuh emosi baik bagi Pulisic maupun semua orang yang mengikutinya, dan emosi-emosi tersebut telah mendominasi beberapa hari setelah USMNT tersingkir dari Piala Dunia.