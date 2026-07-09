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Christian Pulisic GFXGOAL
Ryan Tolmich

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Christian Pulisic tidak lagi dipandang sebagai "anak emas" timnas AS setelah penampilannya yang mengecewakan di Piala Dunia, dan cara dia menghadapi hal itu pada akhirnya akan menentukan warisannya

Analysis
USA
C. Pulisic
FEATURES
USA vs Belgium
Belgium
World Cup

Semua orang seolah-olah ingin menjatuhkan pemain sayap itu minggu ini, dan setelah bertahun-tahun penuh kegembiraan, reputasinya kini, setidaknya, menjadi bahan perdebatan

Ada semacam kepastian tak terelakkan pada saat Christian Pulisic tertatih-tatih meninggalkan lapangan. Pada saat itu, pertandingan jelas sudah berakhir. Belgia unggul 3-1 dan, setelah sebentar mendapatkan momentum, Tim Nasional Pria AS benar-benar tak punya jalan untuk bangkit. Keluarnya mereka dari Piala Dunia hampir dipastikan.

Namun, itu bukanlah satu-satunya hal yang tak terelakkan. Saat Pulisic duduk di bangku cadangan, memegangi kepalanya, dan jelas-jelas diliputi penderitaan fisik dan mental, bintang terbesar USMNT itu menyaksikan warisannya berubah. Segalanya tidak akan pernah sama lagi bagi Pulisic, dan pembicaraan tentang dirinya tidak akan pernah seperti dulu lagi. Selama bertahun-tahun, setiap narasi seputar Pulisic berpusat pada harapan. Saat ia tertatih-tatih meninggalkan lapangan, berakhirnya pembicaraan tersebut, sekali lagi, tak terelakkan.

Beberapa jam setelah kekalahan USMNT dari Belgia, Pulisic menjadi sasaran utama kekecewaan. Dia lemah, kata para pengamat, baik secara mental maupun fisik. Yang lain mengungkapkan kekecewaan atas penampilannya dan responsnya terhadap hal tersebut. Lalu ada pula suara-suara yang sebelumnya tak pernah berkomentar tentang Pulisic, kini berani mengomentari seluruh kariernya, semata-mata berdasarkan satu malam yang sangat, sangat, sangat buruk.

Kenyataan pahitnya adalah, dalam skema besar, hampir tidak masalah apakah mereka benar atau tidak. Persepsi adalah kenyataan, dan persepsi terhadap Pulisic telah berubah drastis. Ia bukan lagi sekadar simbol harapan, wajah era baru, atau “LeBron James-nya sepak bola”. Kini ia harus menghadapi tingkat kritik dan pengawasan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Adil atau tidak, banyak pihak di luar sana kini memandangnya dengan sudut pandang yang jauh lebih keras: sebagai sebuah kekecewaan.

Benar atau salah, fase berikutnya dalam kariernya akan ditentukan oleh bagaimana ia merespons persepsi-persepsi baru ini dan bagaimana ia menghadapi peralihan dari "anak emas" USMNT menjadi sesuatu yang jauh lebih rumit. Pulisic selalu menjadi pemain yang sulit untuk didefinisikan sepenuhnya, sehingga, sangat tepat, pembahasan mengenai posisinya dalam olahraga ini kini sama rumitnya.

Hal ini memang membutuhkan nuansa yang, secara umum, belum ada dalam diskusi-diskusi tersebut. Ini adalah masa yang penuh emosi baik bagi Pulisic maupun semua orang yang mengikutinya, dan emosi-emosi tersebut telah mendominasi beberapa hari setelah USMNT tersingkir dari Piala Dunia.

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Piala Dunia yang mengecewakan

    Penampilan Pulisic di Piala Dunia cukup mengecewakan. Anda tak perlu menunggu komentar pakar atau penulis untuk mengetahuinya, karena sang pemain sendiri yang mengatakannya.

    "Ini mengecewakan," katanya setelah pertandingan. "Saya tidak benar-benar memiliki momen-momen yang saya harapkan untuk membantu tim kami benar-benar mendorong dan melewati langkah berikutnya, yaitu mengalahkan tim yang sangat bagus, jadi tentu saja saya kecewa pada diri sendiri, tetapi saya akan berusaha tetap positif."

    "Kami ingin bisa bersaing dengan beberapa tim terbaik di dunia," tambahnya, "dan kami masih harus menaklukkan langkah berikutnya, tapi kami sudah dekat."

    Musim panas ini dimulai dengan baik. Setelah mengalami krisis gol sejak awal 2026, Pulisic mencetak gol melawan Senegal dalam laga prapertandingan untuk membangun momentum. Kemudian, dalam 45 menit melawan Paraguay pada laga pembuka Piala Dunia, Pulisic tampil fantastis, memberikan satu assist sekaligus berperan krusial dalam gol lainnya.

    Lalu cedera itu terjadi. Setelah menerima tendangan di betis yang sudah cedera, Pulisic terpaksa ditarik keluar pada babak pertama pertandingan melawan Paraguay. Setelah absen dalam kemenangan atas Australia, ia tampil sebentar melawan Turki di laga penutup fase grup. Ia bermain penuh 90 menit melawan Bosnia dan Herzegovina, menghabiskan sebagian besar babak kedua sendirian di lini depan setelah timnas AS bermain dengan 10 orang.

    Ia memasuki laga melawan Belgia tanpa mencetak gol di Piala Dunia musim panas ini dan hanya memiliki satu assist. Namun, dalam laga tersebut, ia justru menampilkan salah satu penampilan terburuknya. Pulisic terkenal kehilangan bola sebanyak 11 kali, terbanyak di antara semua pemain di lapangan. Seberapa keras pun ia berusaha menciptakan peluang, sepertinya tak ada yang berhasil.

    Lalu, akhirnya, saat segalanya runtuh di sekelilingnya, Pulisic terpaksa keluar lapangan karena cedera. Para pakar di media sosial menghakiminya karena seolah-olah telah meninggalkan timnya, dan meskipun hal itu tidak didasarkan pada kenyataan fisik, narasi tersebut akan terus berlanjut.

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  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Perdebatan seputar cedera

    Tak sedikit suara yang mengkritik Pulisic atas keputusannya mundur karena cedera. Sebagian dari kritik tersebut berfokus pada riwayat cedera sebelumnya. Dengan absennya dalam laga melawan Belgia, Pulisic terpaksa absen dalam tiga dari tujuh pertandingan Piala Dunia yang telah ia mainkan, sementara ia juga absen dalam satu pertandingan lain akibat salah satu cedera tersebut.

    Namun, sebagian perdebatan juga berfokus pada mentalitas. Di sinilah mantan bintang USMNT, Landon Donovan, ikut angkat bicara.

    "Ada laporan yang menyebutkan bahwa dia meminta untuk diganti. Saya tidak bisa mengonfirmasi hal itu, jadi saya tidak tahu apakah itu benar," kata Donovan bersama Tim Howard dalam podcastUnfiltered Soccer. "Tapi kenyataannya, dia keluar dari pertandingan sistem gugur Piala Dunia di kandang sendiri dengan kakinya masih utuh. Aku bilang ini kepadamu, Tim, dan kamu tahu karena kamu pernah bermain bersamaku, kamu pasti harus menyeretku keluar lapangan, dan aku pasti akan meninju wajah dokter itu sambil berkata, 'Kamu tidak akan mengeluarkan aku dari lapangan, berikan apa pun yang perlu kamu berikan padaku, dan aku akan tetap di lapangan'."

    Donovan menambahkan: “Aku tidak percaya dia tidak tetap bermain. Nah, kalau besok kita bangun dan ternyata kakinya patah... terserah, tidak masalah sama sekali.”

    Pulisic tidak patah kaki, tetapi pada akhirnya, cedera itu serius. Pada hari Kamis, Federasi Sepak Bola AS mengonfirmasi bahwa pemain sayap tersebut mengalami mikrofraktur dan memar tulang pada tibia/fibula. Pulisic terlihat menggunakan kruk pada hari Kamis dan akan dipastikan absen selama sisa Piala Dunia jika AS terus melaju.

  • FBL-WC-2026-MATCH59-TUR-USAAFP

    Komentar 'istirahat'

    Meski begitu, sebagian besar kritik tersebut tidak sepenuhnya berfokus pada cedera itu sendiri, melainkan pada cara Pulisic menanganinya. Setelah pertandingan, Pulisic dilaporkan mengatakan bahwa ia kini memiliki "waktu untuk beristirahat", yang memicu kemarahan baik di media sosial maupun di kalangan mantan pemain.

    “Kamu bisa istirahat setelah karier bermainmu berakhir,” tulis mantan bintang USWNT Carli Lloyd di X. “Titik.”

    Secara realistis, meskipun pesan Pulisic memiliki dasar yang kuat, dari sudut pandang humas, itu bukanlah waktu yang tepat untuk menyampaikan pesan tersebut. Emosi sedang memuncak dan ada rasa frustrasi atas cara USMNT tersingkir dari Piala Dunia. Bagi para penggemar yang merasakan emosi tersebut, mendengar bintang tim mengatakan bahwa ia siap untuk beristirahat terasa seperti pukulan telak.

    Klip tersebut juga agak diambil di luar konteks. Pulisic sendiri juga emosional setelah pertandingan, terutama terkait cederanya.

    "Sungguh menyebalkan," katanya kepada para wartawan. "Turnamen ini, dengan cedera sebelumnya dan kemudian cedera lain sekarang, ya, sungguh menyebalkan. Itu berat. Sulit bagi saya untuk menghadapinya."

    Namun, fakta bahwa sebelumnya pernah ada kontroversi tidak membantu posisi Pulisic. Setelah melewatkan Piala Emas musim panas lalu untuk beristirahat demi Piala Dunia ini, Pulisic justru tampil kurang memuaskan. Yang memperburuk keadaan adalah bahwa istirahat tersebut nyaris tidak membantu kondisi fisik Pulisic, karena ia absen dalam empat dari lima pertandingan tim akibat masalah cedera.

    Pada akhirnya, hampir semua hal berbalik merugikan Pulisic, yang kini harus menghadapi narasi yang terus berubah di sekelilingnya.

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  • USA Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Diskusi tentang kepribadian

    Salah satu aspek dari perdebatan seputar Pulisic yang selalu tetap berlaku adalah bahwa ia tidak memiliki kepribadian yang sejalan dengan kemampuannya. Meskipun kehadirannya sangat menonjol di lapangan, hal itu tidak terlihat di luar lapangan. Sebagai pribadi, Pulisic adalah sosok yang pendiam dan pemalu. Ia tidak mencari perhatian dan, sejujurnya, tidak terlalu menyukainya. Ia menyukai aspek kompetitif dari sepak bola profesional dan melakukan apa pun yang bisa dilakukannya untuk menerima ketenaran yang menyertainya.

    Ketika kepribadian Anda seperti itu, Anda jarang mendapat manfaat dari asumsi positif. Di masa-masa sulit, sikap pendiam bisa dianggap sebagai sikap acuh tak acuh. Setelah kekalahan, sifat pemalu terkesan sebagai ketidakpedulian. Di saat-saat sulit, dunia ingin melihat seorang pemain menunjukkan kemarahan dan amarah, dan Pulisic tidak pernah benar-benar melakukannya. Sebaliknya, ia melakukan apa yang selalu dilakukannya: ia tetap menyendiri.

    Apakah itu sebuah kelemahan? Tidak, itu adalah ciri kepribadian, tetapi bukan begitu cara dunia memandangnya. Pulisic juga bukanlah pemain pertama yang mendapat kritik semacam ini. Selama bertahun-tahun, Lionel Messi mendengar kritik serupa dari warga Argentina karena ketidakmampuannya tampil sesuai harapan mereka, dan meskipun Pulisic tentu saja bukan Messi—seperti yang terbukti musim panas ini—ia memang memiliki sikap publik yang serupa.

    Namun, sekali lagi, kenyataannya adalah bahwa sikap tersebut membuatnya rentan terhadap kritik, terutama dari para legenda USMNT generasi lama yang dulu vokal saat masih menjadi pemain dan kini bahkan lebih vokal lagi sebagai pakar sepak bola.

    "Ini adalah kesempatan untuk membantu dan mengubah hidupmu selamanya," kata Donovan. "Salah satu masalah terbesar, saya berbicara dengan orang-orang di U.S. Soccer, saya berbicara dengan para sponsornya, saya berbicara dengan rekan-rekan setimnya, saya berbicara dengan staf dan para pelatih, dan orang-orang sudah muak dengan cara penanganan berbagai hal di sekelilingnya."

    Donovan kemudian menegaskan bahwa, menurut pandangannya, masalah ini melampaui sosok Pulisic sendiri dan merambah ke lingkaran di sekitarnya.

    "Dan ini bukan semata-mata tentang dirinya, melainkan agen-agennya, keluarganya, orang-orang yang menguntitnya, serta orang-orang yang memengaruhi [dirinya]," katanya. "Orang-orang sudah muak dengan hal ini. Mereka memperlakukan orang lain dengan buruk. Mereka melakukan segala sesuatunya dengan buruk. Jawabannya selalu 'tidak' setiap kali Anda bertanya, 'Bisakah kita melakukan wawancara?' Selalu saja, 'Tidak, Anda tidak boleh mendekatinya.' Dia tidak menyapa para komentator yang selalu meliput semua pertandingan saat mereka lewat. Semua orang lain datang menghampiri, berjabat tangan, dan berkata, ‘Halo.’

    "Ada kesan tertentu tentang dirinya bahwa kamu tidak bisa mendekatinya. Dan sejujurnya, saya rasa itu bukan karena dirinya. Saya rasa itu karena orang-orang di sekitarnya. Mereka harus berhenti, dan dia harus bersikap tegas serta berbicara dengan mereka dan berkata, ‘Dengar, teman-teman, ini tidak membantu saya.’”

    Semua ini kini menjadi bahan kritik, yang merupakan kenyataan yang harus dihadapi Pulisic dan orang-orang di sekitarnya mulai sekarang.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Tahap berikutnya

    Sejak kedatangannya satu dekade lalu, Pulisic telah menjadi bintang muda sepak bola Amerika. Bisa dikatakan bahwa, setelah Piala Dunia ini, hal itu tidak lagi berlaku. Media nasional—bukan hanya media sepak bola—menyerangnya terkait penampilannya di Piala Dunia ini, dan ia tidak lagi mendapat perlakuan yang menguntungkan.

    Tidak ada yang luput dari kritik. Permainannya telah dikritik secara wajar. Karakternya pun menjadi sasaran serangan. Meskipun hal itu mungkin adil atau tidak, itu bukanlah bagian yang penting; yang penting adalah bahwa hal itu sedang terjadi. Selama bertahun-tahun, Pulisic berada di jalur untuk menjadi pemain terbaik yang pernah dimiliki USMNT; kini narasinya berubah menjadi bahwa dia mengecewakan. Ini adalah perubahan yang mengejutkan bagi seseorang yang, selama 10 tahun, menjadi sumber inspirasi sekaligus terinspirasi.

    Kenyataannya, kisah Pulisic belum bisa ditutup saat ini. Di usianya yang baru 27 tahun, masih ada bab-bab yang harus ditulis. Ini kemungkinan akan menjadi bab terburuk, tentu saja, dan pada akhirnya bisa menjadi bab yang menentukan. Hanya Pulisic yang bisa memastikan hal itu tidak terjadi. Hanya dia yang bisa mengubah narasi tersebut.

    Bagaimana caranya? Tentu saja, ini rumit. Dia akan kembali ke Milan setelah masa istirahat itu dan berusaha melanjutkan perjalanannya yang inovatif di Eropa. Timnas AS akan kembali beraksi pada bulan September sambil mempersiapkan diri untuk apa pun yang akan datang. Hal yang menarik tentang sepak bola adalah bahwa permainan ini terus berlanjut, bahkan setelah kegagalan mengecewakan di Piala Dunia.

    Itulah mengapa akhir perjalanan Pulisic belum tentu tak terelakkan. Memang terlihat lebih suram daripada sebelumnya, ya, dan memang seharusnya begitu. Ini akan menjadi tantangan berat untuk bangkit kembali. Akan sangat, sangat sulit untuk memenangkan kembali hati publik yang begitu keras menentangnya minggu ini. Piala Dunia ini akan menjadi noda pada warisannya, dan itu tidak akan hilang, tetapi yang bisa dilakukan Pulisic hanyalah terus membangun warisan itu dengan bangkit kembali dan memenangkan hati semua orang lagi dengan cara apa pun yang dia bisa.

    “Saya ingin berada di posisi ini, jadi saya tidak akan menukarnya dengan apa pun di dunia ini,” katanya kepada GOAL sebelum Piala Dunia. “Sejujurnya, ini adalah suatu kehormatan. Saya berusaha menikmati momen ini dan melakukan yang terbaik yang saya bisa. Semoga orang-orang menyadari hal itu.”

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