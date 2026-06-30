Christian Pulisic sudah pasti masuk, tapi siapa yang akan menemaninya? Menentukan susunan starting XI Timnas AS untuk pertandingan babak 32 besar Piala Dunia melawan Bosnia dan Herzegovina

Pertandingan terakhir Tim Nasional Pria AS berfokus pada rotasi dan penghematan tenaga. Pertandingan kali ini? Ini soal pertarungan serius. Babak gugur di Piala Dunia—inilah tujuan akhir dari semua persiapan. Di sinilah semuanya menjadi nyata.

Babak 32 Besar menghadirkan pertandingan melawan Bosnia dan Herzegovina, yang finis di posisi ketiga di grup mereka. Sementara itu, USMNT finis di posisi pertama di grup mereka, sehingga mendapat kesempatan untuk beristirahat, melakukan rotasi, dan menjaga kondisi saat menghadapi Turki di pertandingan terakhir fase grup. Ada beberapa kekhawatiran kecil terkait cedera di kamp pelatihan karena Auston Trusty, Cristian Roldan, dan Mark McKenzie sedang mengalami masalah kesehatan, tetapi tidak ada pemain yang diskors dan tidak ada masalah kebugaran yang serius. Secara umum, AS sudah siap menghadapi ujian berikutnya, dan ini adalah ujian terpenting mereka sejauh ini.

Jadi, dengan mempertimbangkan hal tersebut, bagaimana USMNT mempersiapkan diri untuk Babak 32 Besar? Pemain mana yang bisa menjadi penentu? GOAL mengulasnya…