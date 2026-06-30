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USMNT Starting XI GFXGOAL
Ryan Tolmich

Diterjemahkan oleh

Christian Pulisic sudah pasti masuk, tapi siapa yang akan menemaninya? Menentukan susunan starting XI Timnas AS untuk pertandingan babak 32 besar Piala Dunia melawan Bosnia dan Herzegovina

Analysis
USA
World Cup
FEATURES
USA vs Bosnia and Herzegovina
Bosnia and Herzegovina

Setelah melakukan beberapa perubahan susunan pemain untuk menutup fase grup turnamen ini, kini tak ada lagi ruang untuk kesalahan. Berikut ini adalah susunan pemain inti yang menurut GOAL sebaiknya diturunkan.

Pertandingan terakhir Tim Nasional Pria AS berfokus pada rotasi dan penghematan tenaga. Pertandingan kali ini? Ini soal pertarungan serius. Babak gugur di Piala Dunia—inilah tujuan akhir dari semua persiapan. Di sinilah semuanya menjadi nyata.

Babak 32 Besar menghadirkan pertandingan melawan Bosnia dan Herzegovina, yang finis di posisi ketiga di grup mereka. Sementara itu, USMNT finis di posisi pertama di grup mereka, sehingga mendapat kesempatan untuk beristirahat, melakukan rotasi, dan menjaga kondisi saat menghadapi Turki di pertandingan terakhir fase grup. Ada beberapa kekhawatiran kecil terkait cedera di kamp pelatihan karena Auston Trusty, Cristian Roldan, dan Mark McKenzie sedang mengalami masalah kesehatan, tetapi tidak ada pemain yang diskors dan tidak ada masalah kebugaran yang serius. Secara umum, AS sudah siap menghadapi ujian berikutnya, dan ini adalah ujian terpenting mereka sejauh ini.

Jadi, dengan mempertimbangkan hal tersebut, bagaimana USMNT mempersiapkan diri untuk Babak 32 Besar? Pemain mana yang bisa menjadi penentu? GOAL mengulasnya…

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    GK: Matt Freese

    Matt Turner diturunkan sebagai starter saat melawan Turki dan, sejujurnya, penampilannya lebih baik daripada yang diakui kebanyakan orang. Namun, penampilannya itu masih jauh dari cukup untuk menggantikan Freese, karena Freese tampaknya masih menjadi kiper utama. 

    Sejauh ini, Freese belum banyak diuji. Mungkinkah hal itu berubah dalam pertandingan ini?

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  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    LB: Antonee Robinson

    Dari semua pilihan yang sangat jelas di skuad XI, pilihan ini mungkin yang paling jelas.

    Robinson telah menjadi pemain inti di posisi ini selama bertahun-tahun, dan terutama mengingat penampilannya musim panas ini, tampaknya tidak ada perubahan yang akan terjadi. Saat dalam kondisi fit, dia pasti menjadi starter, dan itu saja. 

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CB: Tim Ream

    Katakanlah apa pun yang Anda mau soal usia atau kecepatan, tapi ada juga hal yang patut diperhatikan mengenai ketenangan yang dibawa oleh pemain veteran berusia 38 tahun ini. Ketenangan itu tidak terlihat saat melawan Turki, dan hal itu sangat jelas terlihat. Jika Ream diturunkan, wajar jika kita bertanya-tanya apakah AS akan kebobolan salah satu dari ketiga gol tersebut.

    Mungkin ada beberapa momen di mana penyerang lawan lolos dan membuat situasi menjadi tidak nyaman, tetapi kecerdasan dan kemampuan Ream dalam mengolah bola membuat hal itu menjadi pertukaran yang sepadan. 

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CB: Chris Richards

    Salah satu alasan Anda melakukan pergantian pemain yang disebutkan di atas adalah karena Anda percaya Richards mampu memberikan perlindungan. Sejauh ini, dia tampil luar biasa dalam hal itu. 

    Dia juga tampil luar biasa saat menguasai bola, yang telah menambah dimensi baru dalam proses pembangunan serangan USMNT. Hal itu bisa kembali membantu saat menghadapi tim Bosnia yang tampaknya kurang dominan dalam penguasaan bola. 

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    RB: Alex Freeman

    Pemain termuda USMNT ini telah tampil melampaui usianya dalam turnamen ini. Dia memang tidak luput dari kesalahan dan memang turut berperan dalam gol penentu kemenangan Turki, tetapi secara umum penampilannya luar biasa berkat perpaduan bakat fisik dan pemahaman permainan yang terus meningkat. 

    Ia juga memainkan peran yang unik, yang tampaknya sangat cocok untuknya sepanjang pertandingan musim panas ini. Tim AS berharap hal ini tetap berlanjut dan ia terus berkembang menjadi bek kelas atas.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CM: Tyler Adams

    Tidak ada pemain di tim ini, atau dalam skuad secara keseluruhan, yang mirip dengan Adams. Kalian sudah melihatnya secara langsung saat melawan Turki, ketika USMNT kesulitan tanpa pemain yang mampu merebut bola di lini tengah. Sebastian Berhalter tampil luar biasa di lini serang, tetapi sisi pertahanannya sedikit lebih sulit karena pada dasarnya dia bukanlah seorang gelandang bertahan (No. 6).

    Itulah peran Adams, dan dia telah melakukannya dengan cukup baik musim panas ini, yang memungkinkan rekan-rekannya di sekitarnya untuk bersinar. 

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CM: Weston McKennie

    Satu-satunya pemain yang masih bertahan dari pertandingan sebelumnya. Kenyataannya, ia hanya diturunkan dalam pertandingan itu karena timnas AS benar-benar kekurangan pemain di lini tengah, dan ia mungkin bermain lebih lama daripada yang diharapkan timnas AS.

    Namun, seperti gelandang lainnya, McKennie tampil luar biasa di turnamen ini, dan kerja samanya dengan Sergino Dest di sisi kanan bisa menjadi kunci. Dia benar-benar telah meningkatkan permainannya ke level yang berbeda musim panas ini, yang juga membawa USMNT ke level yang berbeda, berkat pengaruhnya dalam pertandingan baik saat menyerang maupun bertahan.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CM: Malik Tillman

    Angka-angka dasarnya sungguh luar biasa. Itu karena Tillman juga tampil luar biasa. 

    Bermain lebih sebagai pemain nomor 8, Tillman tampil luar biasa, terutama dalam hal-hal kecil. Sepertinya ini akan menjadi pertandingan di mana hal-hal kecil tersebut akan sangat berpengaruh. Saat menghadapi tim Bosnia yang kemungkinan akan bermain bertahan, kreativitas Tillman akan menjadi kunci. Begitu pula dengan tekanannya saat AS berusaha merebut kembali bola dengan cepat.

  • Christian Pulisic USMNT 2026 World Cup ParaguayGetty

    LW: Christian Pulisic

    Dia sudah kembali!

    Pemain sayap ini tampil bagus saat melawan Turki, sehingga meredakan banyak kekhawatiran mengenai kebugarannya. Dia menciptakan beberapa peluang dalam pertandingan itu dan, jika dia dalam kondisi prima, dia mungkin sudah mencetak satu gol. 

    Dengan beberapa hari pemulihan lagi, Pulisic seharusnya sudah mendekati 100 persen, yang sangat penting bagi tim ini. 

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    RW: Sergino Dest

    Pemain USMNT yang lincah dalam menggiring bola ini benar-benar membuat barisan pertahanan lawan kewalahan. Ia menunjukkan hal itu dalam kedua pertandingan yang ia mainkan sebagai starter, dan USMNT membutuhkan kontribusinya lagi di laga ini. 

    Selain itu, sebagai bek sayap, ia juga memberikan kontribusi dalam pertahanan. Hal itu bisa membantu saat lawan melakukan serangan ke depan, terutama tim Bosnia yang sangat cepat ini.

  • Folarin Balogun USMNT 2026Getty/GOAL

    ST: Folarin Balogun

    Dia telah menjadi pemain penentu sejauh ini di musim panas ini, sehingga dia tetap mempertahankan posisinya di atas Ricardo Pepi. 

    Impian singkat meraih Sepatu Emas sudah lama sirna berkat dominasi Lionel Messi yang terus berlanjut, namun gol-gol Balogun sangat penting bagi impian lainnya: melaju ke babak gugur. 

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