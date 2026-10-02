Berbicara kepada Sky Sport Italia dan jurnalis lainnya saat menghadiri sebuah acara di San Siro Milan Store, pemain bernomor punggung 11 Rossoneri itu meninjau pemulihannya dan transisi ke pendekatan manajerial baru: "Ini adalah awal musim yang aneh. Saya sedang kembali dari cedera dan saya benar-benar ingin bermain, tetapi itu butuh waktu.

"Saya bekerja dengan tim dan pelatih untuk kembali ke lapangan. Kami sedang mempelajari sistemnya, bagaimana dia ingin bermain. Saya sangat positif tentang dirinya. Laga terbaru kami adalah salah satu yang terbaik, jadi kami ingin membangun dari sana."

Menyoroti panduan posisi yang diterapkan di lapangan, dia mencatat: "Dia ingin kami menemukan posisi-posisi tertentu, terutama saat kami menguasai bola, dan melakukan pergerakan-pergerakan tertentu. Jelas, kami juga diberi sedikit kebebasan dalam menyerang, tetapi ada prinsip dan posisi yang harus dijaga."