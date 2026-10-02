Buzzi
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Christian Pulisic mengincar perpanjangan kontrak di AC Milan saat era Ruben Amorim memicu kebangkitan bintang USMNT itu
Jimat AC Milan bidik masa tinggal lebih lama
Pemain berusia 28 tahun itu membahas situasinya saat ini dalam sebuah penampilan komersial di megastore stadion klub. Ia baru-baru ini kembali menemukan ketajamannya saat melawan Lecce, mencetak gol untuk pertama kalinya di liga sejak Desember tahun lalu. Dengan kontraknya saat ini akan berakhir musim panas mendatang, pemilik klub Gerry Cardinale dilaporkan sedang menyiapkan tawaran kontrak jangka panjang hingga 2031 untuk mempertahankan sang winger.
- Getty Images Sport
Penyerang menyambut tuntutan taktis yang terstruktur
Berbicara kepada Sky Sport Italia dan jurnalis lainnya saat menghadiri sebuah acara di San Siro Milan Store, pemain bernomor punggung 11 Rossoneri itu meninjau pemulihannya dan transisi ke pendekatan manajerial baru: "Ini adalah awal musim yang aneh. Saya sedang kembali dari cedera dan saya benar-benar ingin bermain, tetapi itu butuh waktu.
"Saya bekerja dengan tim dan pelatih untuk kembali ke lapangan. Kami sedang mempelajari sistemnya, bagaimana dia ingin bermain. Saya sangat positif tentang dirinya. Laga terbaru kami adalah salah satu yang terbaik, jadi kami ingin membangun dari sana."
Menyoroti panduan posisi yang diterapkan di lapangan, dia mencatat: "Dia ingin kami menemukan posisi-posisi tertentu, terutama saat kami menguasai bola, dan melakukan pergerakan-pergerakan tertentu. Jelas, kami juga diberi sedikit kebebasan dalam menyerang, tetapi ada prinsip dan posisi yang harus dijaga."
"Saya sangat bahagia di Milan"
Pemain Amerika itu melewatkan tugas tim nasional pada jeda kali ini, memilih tetap berada di Milanello untuk membangun ketajaman pertandingan setelah cedera yang dialaminya di Piala Dunia.
Saat ditanya secara langsung soal memperpanjang komitmennya, ia mengonfirmasi keinginannya untuk mencapai kesepakatan: "Saya sangat bahagia di Milan. Klub ini memberi saya segalanya, itu sangat membantu saya. Saya fokus bermain, tetapi kami akan membicarakannya, saya harap segera."
Menegaskan kenyamanannya di Italia, ia menambahkan: "Saya merasa sangat bahagia di Milan dan ingin terus di sini."
- Getty Images Sport
Penantang yang bangkit kembali mengejar ambisi ke puncak klasemen
Tim asuhan Amorim berada di peringkat kelima Serie A, tertinggal hanya dua poin dari pemuncak klasemen Roma sambil tetap tak terkalahkan di kompetisi domestik. Sang manajer kini harus mencari jawaban di Liga Europa setelah kekalahan pada laga pembuka dari Benfica mengancam momentum mereka. Kembalinya kreator utama mereka dalam kapasitas penuh akan sangat vital saat jadwal domestik dan kontinental kian padat sepanjang musim gugur.
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