Christian Pulisic mendapat saran transfer untuk ‘menonjolkan diri’ di tengah drama kontrak AC Milan - dengan bintang timnas AS itu diuntungkan oleh ‘faktor kelegaan’ di Piala Dunia 2026

Sebuah cedera ringan terdeteksi saat kemenangan 4-1 atas Paraguay, yang memunculkan kekhawatiran ringan terkait partisipasinya dalam pertandingan-pertandingan mendatang, namun ia telah ikut berlatih dan juru bicara tim menyampaikan pernyataan “hari demi hari” mengenai hal tersebut.

Pulisic pasti akan ditangani dengan hati-hati, mengingat betapa pentingnya dia bagi tim, dan penampilan bersejarah di SoFi Stadium berarti bahwa — dengan tiga poin yang sudah dikantongi — perombakan susunan pemain mungkin terjadi saat bertandang ke Seattle untuk menghadapi Australia.

Mauricio Pochettino dan para penggemar yang antusias pasti ingin melihat Pulisic tampil di lapangan Lumen Field, sementara sang pemain sendiri memiliki banyak hal yang dipertaruhkan. Ia senang memikul beban ekspektasi di level internasional dan mungkin sedang mempertimbangkan masa depannya di level domestik.

Meskipun masih terikat kontrak di Italia yang akan berakhir pada musim panas 2027, belum ada kesepakatan perpanjangan kontrak di San Siro. Spekulasi transfer, yang tak terhindarkan, telah beredar cukup lama—dengan berbagai destinasi, termasuk beberapa klub di Liga Premier, disebut-sebut sebagai tujuan bagi mantan pemenang Liga Champions bersama Chelsea ini.

Musim panas yang penuh perubahan kembali menanti di Milan, dengan mantan manajer Manchester United, Ruben Amorim, menggantikan Massimiliano Allegri sebagai pelatih kepala, namun tidak ada jaminan bahwa Pulisic akan terbawa arus perubahan tersebut ke tempat lain.