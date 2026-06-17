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Christian Pulisic mendapat saran transfer untuk ‘menonjolkan diri’ di tengah drama kontrak AC Milan - dengan bintang timnas AS itu diuntungkan oleh ‘faktor kelegaan’ di Piala Dunia 2026
Pulisic sedang memulihkan diri dari cedera ringan di tengah munculnya pertanyaan mengenai masa depannya di AC Milan
Sebuah cedera ringan terdeteksi saat kemenangan 4-1 atas Paraguay, yang memunculkan kekhawatiran ringan terkait partisipasinya dalam pertandingan-pertandingan mendatang, namun ia telah ikut berlatih dan juru bicara tim menyampaikan pernyataan “hari demi hari” mengenai hal tersebut.
Pulisic pasti akan ditangani dengan hati-hati, mengingat betapa pentingnya dia bagi tim, dan penampilan bersejarah di SoFi Stadium berarti bahwa — dengan tiga poin yang sudah dikantongi — perombakan susunan pemain mungkin terjadi saat bertandang ke Seattle untuk menghadapi Australia.
Mauricio Pochettino dan para penggemar yang antusias pasti ingin melihat Pulisic tampil di lapangan Lumen Field, sementara sang pemain sendiri memiliki banyak hal yang dipertaruhkan. Ia senang memikul beban ekspektasi di level internasional dan mungkin sedang mempertimbangkan masa depannya di level domestik.
Meskipun masih terikat kontrak di Italia yang akan berakhir pada musim panas 2027, belum ada kesepakatan perpanjangan kontrak di San Siro. Spekulasi transfer, yang tak terhindarkan, telah beredar cukup lama—dengan berbagai destinasi, termasuk beberapa klub di Liga Premier, disebut-sebut sebagai tujuan bagi mantan pemenang Liga Champions bersama Chelsea ini.
Musim panas yang penuh perubahan kembali menanti di Milan, dengan mantan manajer Manchester United, Ruben Amorim, menggantikan Massimiliano Allegri sebagai pelatih kepala, namun tidak ada jaminan bahwa Pulisic akan terbawa arus perubahan tersebut ke tempat lain.
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Pulisic jadi sorotan, tapi apakah dia perlu pindah klub lagi?
Saat ditanya apakah Pulisic akan masuk dalam radar perekrutan saat ia tampil gemilang untuk negaranya, mantan kiper USMNT Keller — dalam wawancara eksklusif dengan GOAL saat prediksi final Piala Dunia 2026 sedang disusun — mengatakan: “Ya, tapi menurut saya setelah masa-masa sulit di Chelsea, ada sesuatu yang istimewa tentang berada di tempat di mana Anda merasa nyaman, sukses, dan sudah mapan, dan kebetulan tempat itu adalah AC Milan.
“Kita semua tahu ini bukan AC Milan era 90-an, tapi tetap saja ini salah satu klub terbesar di dunia, jadi kalau cuma bilang, ‘ya, saya sedang jadi sorotan, sekarang saya akan pindah ke sini dan pada dasarnya harus mulai dari awal lagi’.
“Saya menyukai tantangan itu. Saya suka pindah ke klub lain, liga lain, untuk membuktikan diri, untuk mendapatkan pengalaman baru, jadi apa pun yang tepat bagi seorang pemain, itulah yang tepat baginya. Jika Christian berkata, ‘hei, saya ingin mencoba lagi di Inggris atau mungkin Spanyol’, oke, tapi di saat yang sama, kamu berada di tempat yang hebat, jadi jika itu yang tepat untukmu, maka itulah yang tepat untukmu.”
Pulisic bermain dengan tekad membuktikan diri setelah musim 2026 yang mengecewakan di Italia
Pulisic menuai banyak pujian berkat penampilannya melawan Paraguay, karena serangan-serangannya yang gencar di sayap kiri membuat para bek lawan kewalahan dan menghasilkan umpan matang untuk Folarin Balogun.
Meskipun memasuki turnamen ini dengan catatan gol yang minim—ia gagal mencetak gol untuk Milan pada tahun 2026—sebuah gol melawan Senegal dalam laga persahabatan pemanasan kembali membangkitkan semangatnya, dan pemain berusia 27 tahun itu tampak seperti pemain yang penuh semangat sebelum diganti pada babak pertama.
Ketika ditanya apakah Pulisic tampil seolah-olah ingin membuktikan sesuatu, Keller menambahkan: “Tentu saja. Dia memulai musim dengan sangat baik, mengalami kesulitan di paruh kedua, sedikit pulih menjelang akhir musim, lalu mencetak gol dan memberikan assist dalam laga persahabatan. Kami membicarakannya sebelum turnamen dimulai, dan bertanya, ‘apakah mencetak gol itu menjadi faktor pelepas beban bagi Christian sehingga dia bisa bermain begitu baik?’ Jelas sekali itu karena penampilannya yang luar biasa di babak pertama, yang pada dasarnya membuat lawan hampir tak mungkin mengejar ketertinggalan.
“Kami mengatakan sebelum turnamen bahwa para bintang harus tampil layaknya bintang, para pemain harus menjalankan peran mereka, dan jika bisa menghadirkan kejutan di sana-sini, itu bonus—dan itulah yang kurang lebih terjadi pada pertandingan pertama.”
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Jadwal pertandingan Tim Nasional Sepak Bola Pria AS: Australia jadi lawan berikutnya dalam upaya lolos ke babak 32 besar Piala Dunia
Timnas AS akan kembali beraksi saat berhadapan dengan Australia pada hari Jumat. Kemenangan akan memastikan lolos ke babak 32 besar—dengan satu pertandingan melawan Turki yang masih tersisa—serta memberi ruang untuk melakukan beberapa eksperimen.
Pulisic memiliki peran kunci dalam upaya mencapai babak-babak akhir ajang unggulan FIFA tersebut, dan upaya tersebut akan menarik perhatian tim mana pun yang mencari suntikan inspirasi di lini serang selama jendela transfer musim panas 2026.