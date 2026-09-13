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imago-sport-1083071261.jpgFlash Press Agency
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Christian Pulisic memberi assist penting saat kembali membela AC Milan ketika tim Ruben Amorim bangkit untuk bermain imbang dengan Lazio

C. Pulisic
R. Amorim
Lazio vs AC Milan
Lazio
AC Milan
Serie A

Christian Pulisic menandai penampilan kompetitif pertamanya sejak Piala Dunia 2026 dengan menciptakan gol krusial saat AC Milan bangkit dari ketertinggalan dua gol untuk mengamankan hasil imbang 2-2 di markas Lazio. Ruben Amorim memasukkan winger Amerika Serikat itu saat jeda, memicu kebangkitan penuh semangat pada babak kedua di Stadio Olimpico, Sabtu malam.

  • Perubahan saat jeda memicu kebangkitan

    Tertinggal dua gol saat jeda, Amorim memasukkan Pulisic bersama Yunus Musah dan Diego Moreira untuk babak kedua. Tiga pergantian pemain itu langsung membuahkan hasil pada menit ke-65 ketika umpan silang akurat Pulisic disambut voli mendatar yang tegas dari Moreira. Kurang dari dua menit kemudian, Moreira mencetak gol lagi lewat assist Adrien Rabiot untuk menyamakan skor dan menjadi pemain termuda Milan yang mencetak dwigol di Serie A dari bangku cadangan.

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    Amorim menyesali start yang lambat

    Kembalinya Pulisic yang menentukan membawa kelegaan yang sangat dibutuhkan setelah ia hanya duduk di bangku cadangan dalam tiga laga pembuka liga Milan menyusul mikrofraktur di bagian bawah kaki yang dideritanya di Piala Dunia. Meski timnya bangkit secara dramatis di ibu kota, manajer asal Portugal itu tetap mengkritik penampilan mereka yang tidak padu pada babak pertama. Berbicara kepada DAZN, Amorim berkata: "Pada babak pertama, kami tidak tampil. Energinya tidak ada. Kami terlalu sering kehilangan penguasaan bola tanpa tekanan apa pun, umpan-umpan sederhana. Itu mudah bagi mereka."

  • Manajer menuntut konsistensi penuh

    Meski Amorim memuji kegigihan para pemainnya pada babak kedua, ia menegaskan perlunya penampilan penuh selama 90 menit ke depan. Melanjutkan penilaiannya seusai pertandingan, sang manajer menambahkan: "Namun kemudian di babak kedua, itu kebalikannya. Itu tim yang benar-benar berbeda, pertandingan yang benar-benar berbeda. Kami berhasil mengamankan satu poin, tetapi jika Anda melihat pertandingan ini, kami harus tampil lebih baik karena Anda tidak bisa bermain hanya dengan satu babak."

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  • imago-sport-1083077165.jpgIPA Sport

    Laga pembuka Eropa menguji tekad

    Poin yang diraih dengan susah payah di Roma mempertahankan start tak terkalahkan Milan di kampanye Serie A, membuat mereka tetap berada di peringkat kelima klasemen dengan delapan poin dari empat pertandingan. Milan kini mengalihkan fokus ke ajang Eropa saat mereka menjamu klub Portugal Benfica di San Siro dalam laga pembuka Liga Europa pada hari Rabu. Amorim akan ingin timnya meniru intensitas babak kedua mereka sejak peluit awal dibunyikan untuk memulai kampanye Eropa dengan langkah yang tepat.

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