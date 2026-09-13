Kembalinya Pulisic yang menentukan membawa kelegaan yang sangat dibutuhkan setelah ia hanya duduk di bangku cadangan dalam tiga laga pembuka liga Milan menyusul mikrofraktur di bagian bawah kaki yang dideritanya di Piala Dunia. Meski timnya bangkit secara dramatis di ibu kota, manajer asal Portugal itu tetap mengkritik penampilan mereka yang tidak padu pada babak pertama. Berbicara kepada DAZN, Amorim berkata: "Pada babak pertama, kami tidak tampil. Energinya tidak ada. Kami terlalu sering kehilangan penguasaan bola tanpa tekanan apa pun, umpan-umpan sederhana. Itu mudah bagi mereka."