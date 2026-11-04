Setelah Pochettino memberikan kesempatan debut kepada 13 pemain pada pemusatan latihan sebelumnya, skuad kali ini hanya memiliki dua pemain yang belum pernah tampil untuk timnas: Reed Baker-Whiting dan Santiago Castaneda. Skuad ini juga mencakup Brian Reynolds, yang belum pernah mengikuti pemusatan latihan di bawah asuhan pelatih timnas putra Amerika Serikat tersebut.

Dengan demikian, sebagian besar pemain dalam skuad ini sudah tidak asing lagi. Sebanyak 19 pemain kembali dari skuad terakhir, yang meraih kemenangan atas Peru, Chile, Mexico, dan Canada pada jeda internasional pertama setelah Piala Dunia. Skuad ini juga berisi 13 dari 26 pemain yang ambil bagian dalam kiprah di Piala Dunia musim panas lalu.

Selain itu, skuad ini memiliki banyak pengalaman di Nations League, dengan 10 pemain yang pernah mengangkat trofinya setidaknya sekali.