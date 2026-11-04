Christian Pulisic, Folarin Balogun, dan Weston McKennie kembali, sementara Cavan Sullivan dan Mathis Albert tetap mendapat tempat di skuad timnas AS untuk laga Nations League melawan Haiti
- ZUMA Press Wire
Tiket ke semifinal dipertaruhkan
Amerika Serikat akan menghadapi Haiti dalam duel dua leg untuk memperebutkan tempat di babak semifinal CONCACAF Nations League pada musim semi. Kedua laga itu akan menjadi pertandingan kompetitif pertama dalam siklus 2030, saat Amerika Serikat berupaya menjuarai CONCACAF Nations League untuk keempat kalinya dalam lima edisi kompetisi tersebut.
Laga pertama melawan Haiti akan berlangsung pada 14 November di Nu Stadium, Miami. Laga itu akan menjadi pertandingan kandang Haiti karena mereka tidak dapat menggelar pertandingan di negaranya. Amerika Serikat kemudian akan menjadi tuan rumah di Cincinnati tiga hari berselang.
- Sports Press Photo
Daftar skuad lengkap
PENJAGA GAWANG: Matt Freese (New York City FC), Diego Kochen (Lyngby Boldklub), Brian Schwake (Nashville
SC)
BEK: Reed Baker-Whiting (Nashville SC), George Campbell (West Bromwich Albion FC), Sergiño Dest (PSV
Eindhoven), Alex Freeman (Villarreal), Neil Pierre (Philadelphia Union), Bryan Reynolds (Stade Rennais), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Auston Trusty (Celtic)
GELANDANG: Tyler Adams (AFC Bournemouth), Mathis Albert (Borussia Dortmund), Sebastian Berhalter
(Middlesbrough), Santiago Castañeda (SC Paderborn), Weston McKennie (Juventus), Adri Mehmeti (Red Bull New York), Gio Reyna (RC Strasbourg Alsace), Malik Tillman (Bayer Leverkusen)
PENYERANG: Folarin Balogun (Monaco), Justin Ellis (Orlando City SC), Julian Hall (Red Bull New York),
Christian Pulisic (AC Milan), Cavan Sullivan (Philadelphia Union)
- Icon Sportswire
Membedah tim
Setelah Pochettino memberikan kesempatan debut kepada 13 pemain pada pemusatan latihan sebelumnya, skuad kali ini hanya memiliki dua pemain yang belum pernah tampil untuk timnas: Reed Baker-Whiting dan Santiago Castaneda. Skuad ini juga mencakup Brian Reynolds, yang belum pernah mengikuti pemusatan latihan di bawah asuhan pelatih timnas putra Amerika Serikat tersebut.
Dengan demikian, sebagian besar pemain dalam skuad ini sudah tidak asing lagi. Sebanyak 19 pemain kembali dari skuad terakhir, yang meraih kemenangan atas Peru, Chile, Mexico, dan Canada pada jeda internasional pertama setelah Piala Dunia. Skuad ini juga berisi 13 dari 26 pemain yang ambil bagian dalam kiprah di Piala Dunia musim panas lalu.
Selain itu, skuad ini memiliki banyak pengalaman di Nations League, dengan 10 pemain yang pernah mengangkat trofinya setidaknya sekali.
- Icon Sportswire
Apa selanjutnya?
Para pemain timnas Amerika Serikat akan mulai berdatangan ke Atlanta setelah pertandingan bersama klub masing-masing akhir pekan ini, sebelum menghadapi Haiti dalam laga pertama tersebut pada 14 November.
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami