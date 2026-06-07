Goal.com
LiveTiket
USMNT Stock Up/Down GFXGOAL
Ryan Tolmich

Diterjemahkan oleh

Christian Pulisic, Alex Freeman, dan Malik Tillman menonjol di tengah kekhawatiran yang masih membayangi posisi bek tengah - Peringkat Naik dan Turun Pemain Timnas AS Pasca Laga Persahabatan Pra-Piala Dunia

Analysis
USA
FEATURES
USA vs Paraguay
Paraguay
World Cup
C. Pulisic
M. Pochettino
A. Freeman
M. Tillman

GOAL mengulas siapa saja yang berhasil memperkuat posisinya, siapa saja yang masih harus menjawab sejumlah pertanyaan, serta apa yang mungkin telah dipelajari Mauricio Pochettino dari laga persahabatan terakhir Timnas AS menjelang Piala Dunia.

CHICAGO -- Tidak ada lagi laga uji coba dan tidak ada lagi penyempurnaan; saat Tim Nasional Sepak Bola Putra AS kembali turun ke lapangan, itu akan menjadi laga pembuka Piala Dunia. Akhirnya, kata sebagian orang.

Setelah bertahun-tahun mempersiapkan diri, tidak ada lagi eksperimen atau penyesuaian yang perlu dilakukan. Susunan pemain inti berikutnya akan menjadi susunan pemain untuk pertandingan pembuka Piala Dunia.

Sebenarnya, susunan pemain inti tersebut sudah ada di benak Mauricio Pochettino selama berbulan-bulan. Ia mengatakan kepada wartawan di awal pemusatan latihan bahwa ia sudah memiliki susunan pemain terbaiknya sejak sebelum pemusatan latihan Maret. Tentu saja, hal-hal bisa berubah karena cedera atau performa, tetapi secara umum, Pochettino tampaknya merasa cukup yakin dengan susunan pemain yang ada di benaknya.

Namun, hal itu tidak membuat dua pertandingan melawan Senegal dan Jerman ini menjadi tidak berarti. Pertandingan-pertandingan tersebut telah memperkuat beberapa keputusannya, terutama mengenai beberapa pemain mudanya. Pertandingan-pertandingan tersebut juga telah memberinya beberapa situasi untuk dipertimbangkan saat AS bersiap menghadapi ujian yang sesungguhnya.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, GOAL menganalisis siapa saja yang meningkatkan performa mereka dalam pertandingan pemanasan terakhir menjelang Piala Dunia ini dan siapa saja yang performanya menurun menjelang turnamen.

  • Christian Pulisic, USMNTGetty

    Persiapkan diri: Christian Pulisic

    Apakah seorang pemain yang menjadi ikon tim ini benar-benar bisa meningkatkan nilainya? Ternyata, ia memang bisa.

    Pulisic memasuki jendela pramusim ini dalam kondisi yang sangat dikomentari. Dia belum mencetak gol selama berbulan-bulan dan belum mencetak gol untuk USMNT sejak 2024. Pembicaraan tentang masa sulitnya kini sudah berakhir; dia kembali, dan dia terlihat benar-benar siap untuk momen ini.

    Melawan Senegal, dia mencetak satu gol dan memberikan assist untuk gol lainnya. Dia tidak mencetak gol melawan Jerman, tapi dia terlihat seperti pemain yang berbeda, seseorang yang memiliki kepercayaan diri dan kemampuan untuk menggiring bola langsung ke tim-tim terbaik di dunia. Pada akhirnya, itulah yang dibutuhkan AS darinya musim panas ini: seorang pemimpin dinamis di lapangan yang mampu membuat tim lawan terdesak.

    Dia terlihat lebih dari mampu dalam dua pertandingan terakhir ini. Pulisic tampak siap untuk Piala Dunia ini, yang pada gilirannya berarti USMNT juga siap.

    • Iklan
  • Miles RobinsonGetty

    Harga saham turun: Miles Robinson

    Ini adalah pekan yang berat bagi Robinson. Kesalahan yang dilakukannya saat melawan Senegal sangat jelas. Kesalahan saat melawan Jerman memang sedikit lebih bersifat kolektif, tetapi Robinson sekali lagi menjadi pusat perhatian. Dalam ajang Piala Dunia, kesalahan tidak boleh terjadi, dan Robinson tidak menunjukkan kemampuan untuk menghindarinya dalam dua pertandingan tersebut.

    Pada akhirnya, hal ini mungkin tidak terlalu menjadi masalah. Jika dalam kondisi sehat, Chris Richards akan menjadi starter sebagai bek tengah, yang kemungkinan besar akan menempatkan Robinson di bangku cadangan. Namun, status Richards untuk pertandingan pembuka masih belum pasti, dan dalam ajang turnamen, Anda tidak pernah tahu kapan seorang pemain akan dipanggil. Idealnya, setiap pemain percaya diri dan dalam performa terbaiknya karena Anda tidak pernah tahu siapa yang akan Anda butuhkan begitu turnamen ini dimulai.

    Apakah USMNT akan membutuhkan Robinson? Mungkin ya, mungkin tidak, tetapi dua pertandingan ini tidak banyak membantu meningkatkan kepercayaan diri bagi seorang pemain yang bermain di posisi yang berpotensi dibutuhkan.

  • Alex Freeman, USMNTGetty

    Persediaan: Alex Freeman

    Dia tampil di Piala Emas musim panas lalu sebagai pemain sayap kanan yang masih mentah namun dinamis. Kini, ia menjadi pemain bertahan andalan sebagai bek sayap/bek tengah ketiga yang tampaknya akan menjadi starter di Piala Dunia.

    Siapa yang menyangka hal itu akan terjadi?

    Freeman masih jauh dari sempurna, dan dua pertandingan persahabatan ini memang menunjukkan hal itu. Ada saat-saat di mana ia bisa terlalu longgar dalam menguasai bola, dan insting pertahanannya masih terus berkembang. Meskipun demikian, kemampuan Freeman memungkinkan dia untuk mengatasi bagian-bagian permainannya yang masih dalam proses pengembangan. Kemampuan atletiknya berada di level elit, dan ia tampaknya semakin baik setiap kali turun ke lapangan, itulah mengapa ia tidak pernah terlihat canggung saat menghadapi dua tim yang sangat, sangat kuat.

    Konsensusnya adalah ia memasuki kamp ini sebagai opsi. Ia meninggalkan dua pertandingan persahabatan ini sebagai pemain yang hampir pasti akan menjadi starter. Itu adalah kemajuan, dan kemajuan itu mudah terlihat dari seorang pemain yang memiliki potensi sangat tinggi di Piala Dunia ini dan seterusnya.

  • United States v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

    Harga saham turun: Auston Trusty/Mark McKenzie

    Mereka tidak dipanggil bukan karena kesalahan yang mereka buat, karena secara umum, keduanya tampil cukup baik dalam dua laga persahabatan ini. Keduanya tidak melakukan kesalahan apa pun dan, sejujurnya, mereka berdua sempat menyelamatkan USMNT di beberapa momen.

    Hanya saja, saat ini, keduanya tampaknya tidak akan menjadi starter dalam tim USMNT yang lengkap, yang seminggu setengah lalu terasa seperti kemungkinan nyata.

    Sekali lagi, itu bukan karena apa yang mereka lakukan; itu hanya kenyataan tentang posisi lini belakang saat ini. Richards, tentu saja, sudah pasti masuk. Freeman tampaknya telah mengukuhkan posisinya. Tim Ream, di sisi lain, benar-benar menunjukkan nilainya melawan Jerman, bertindak sebagai katup pelepas tekanan utama melawan tekanan lawan. Dalam pertandingan itu, ada begitu banyak kali AS menempatkan Ream dalam bahaya dengan bola dan berharap dia bisa mengatasinya. Dia melakukannya setiap kali.

    Bagi Trusty dan McKenzie, ini lebih soal kesempatan. Robinson mendapat kesempatan besar pada Sabtu lalu, sementara mantan bintang Philadelphia Union itu hanya bermain di babak kedua. Keduanya tidak menunjukkan hal yang mengindikasikan bahwa mereka tidak layak menjadi starter, tetapi tampaknya kemungkinan itu sedikit berkurang setelah melihat bagaimana mereka digunakan dalam pertandingan terbaru ini.

  • Malik Tillman, USMNTGetty

    Persiapkan persediaan: Malik Tillman

    Masyarakat merasa cemas membayangkan Tillman sebagai pemain nomor 6. Namun, hal itu mungkin saja berhasil jika ia bermain seperti saat melawan Jerman.

    Sejujurnya, Tillman bukanlah gelandang nomor 6 sejati pada hari Sabtu. Dia hanya bermain dalam peran yang lebih dalam, yang mengharuskannya melakukan lebih banyak tugas bertahan daripada biasanya. Dia melakukannya dengan antusiasme yang tinggi, menekan berulang kali untuk membuat Jerman merasa tidak nyaman sehingga memberikan beberapa peluang kepada USMNT. Secara umum, eksperimen tersebut berhasil melawan tim elit. Tentunya itu berarti hal itu juga bisa berhasil melawan tim lain, bukan?

    Tillman tampak bersemangat untuk menerima penyesuaian taktis ini, yang memindahkannya sedikit lebih jauh dari gawang namun memberinya kebebasan lebih untuk mempengaruhi permainan saat tidak menguasai bola. Saat ini, sepertinya dia bersaing dengan Sebastian Berhalter untuk posisi starter, namun penampilannya melawan Jerman mungkin sudah cukup untuk mengukuhkan posisinya bagi bintang Bayer Leverkusen ini.

World Cup
USA crest
USA
USA
Paraguay crest
Paraguay
PAR