CHICAGO -- Tidak ada lagi laga uji coba dan tidak ada lagi penyempurnaan; saat Tim Nasional Sepak Bola Putra AS kembali turun ke lapangan, itu akan menjadi laga pembuka Piala Dunia. Akhirnya, kata sebagian orang.

Setelah bertahun-tahun mempersiapkan diri, tidak ada lagi eksperimen atau penyesuaian yang perlu dilakukan. Susunan pemain inti berikutnya akan menjadi susunan pemain untuk pertandingan pembuka Piala Dunia.

Sebenarnya, susunan pemain inti tersebut sudah ada di benak Mauricio Pochettino selama berbulan-bulan. Ia mengatakan kepada wartawan di awal pemusatan latihan bahwa ia sudah memiliki susunan pemain terbaiknya sejak sebelum pemusatan latihan Maret. Tentu saja, hal-hal bisa berubah karena cedera atau performa, tetapi secara umum, Pochettino tampaknya merasa cukup yakin dengan susunan pemain yang ada di benaknya.

Namun, hal itu tidak membuat dua pertandingan melawan Senegal dan Jerman ini menjadi tidak berarti. Pertandingan-pertandingan tersebut telah memperkuat beberapa keputusannya, terutama mengenai beberapa pemain mudanya. Pertandingan-pertandingan tersebut juga telah memberinya beberapa situasi untuk dipertimbangkan saat AS bersiap menghadapi ujian yang sesungguhnya.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, GOAL menganalisis siapa saja yang meningkatkan performa mereka dalam pertandingan pemanasan terakhir menjelang Piala Dunia ini dan siapa saja yang performanya menurun menjelang turnamen.