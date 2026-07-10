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USMNT WC 2030 XIGOAL
Ryan Tolmich

Diterjemahkan oleh

Christian Pulisic akan tetap bertahan, tapi apakah Noahkai Banks dan Zavier Gozo akan bergabung dengannya? Prediksi susunan pemain inti Timnas AS untuk Piala Dunia 2030

Analysis
USA
World Cup
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Empat tahun bisa mengubah komposisi pemain secara drastis. GOAL memilih para bintang yang sudah mapan, talenta muda yang menjanjikan, dan pemain tak terduga yang berpotensi masuk ke dalam skuad USMNT untuk Piala Dunia mendatang.

Setelah setiap Piala Dunia, prediksi pun bermunculan. Empat tahun kemudian, saat turnamen berikutnya tiba, sebagian besar prediksi itu tampak menggelikan. Tak ada permainan tebak-tebakan yang sebanding dengan memprediksi seperti apa nasib sebuah tim nasional setelah melalui satu siklus penuh pertumbuhan, perubahan, dan lika-liku yang tak terduga. Prediksi-prediksi itu mungkin didasari analisis yang matang, tetapi sejarah seringkali membuat bahkan orang-orang paling cerdas sekalipun terlihat konyol.

Saat kami melakukan analisis ini setelah USMNT tersingkir dari Piala Dunia 2022, Folarin Balogun belum bergabung dengan timnas AS. Matt Freese masih menjadi pemain cadangan di MLS. Alex Freeman hanya dikenal di akademi Orlando City, dan sedikit yang bisa membayangkan Yunus Musah tidak lagi menjadi salah satu pemain terpenting tim. Dan, jujur saja, siapa yang waras yang akan memprediksi Tim Ream masih akan berada di sini?

Semua itu menunjukkan bahwa ini bukanlah hal yang mudah. Beberapa pemain kunci dalam skuad USMNT tahun 2030 mungkin belum masuk radar. Yang lain mungkin adalah nama-nama yang sudah dikenal, namun perjalanan karier mereka mengambil arah yang tak terduga. Dan meskipun media sosial sudah tak sabar untuk menyerahkan tim ini kepada para remaja yang paling digadang-gadang dalam kancah sepak bola, banyak pemain berpengalaman yang akan tetap bersaing memperebutkan tempat.

Memprediksi tahun 2030 mungkin mustahil, tetapi hal itu tidak membuat upaya ini menjadi kurang berharga. Dengan mengingat hal tersebut, GOAL memproyeksikan seperti apa susunan starting XI AS ketika Piala Dunia berikutnya dimulai empat tahun mendatang.

  • Diego Kochen Barcelona 2023-24Getty

    GK: Diego Kochen

    Dari semua posisi di lapangan, posisi inilah yang paling sulit diprediksi. Ada begitu banyak pemain, terutama pemain muda, dan hampir mustahil untuk mengetahui sejauh mana perkembangan kiper-kiper muda tersebut dalam empat tahun ke depan.

    Jadi, mungkinkah Kochen, yang terdaftar di Barcelona tetapi akan mengasah kemampuannya melalui status pinjaman musim panas ini? Bisa saja. Dia jelas memiliki latar belakang yang mumpuni untuk itu. Begitu pula dengan Andrew Rick dan Julian Eyestone, yang sempat bergabung dengan timnas AS (USMNT) musim panas ini sebagai kiper cadangan. Akan lebih konyol lagi jika mengabaikan Chris Brady, yang sebenarnya sudah masuk skuad dan baru berusia 22 tahun. Ada juga Gaga Slonina di Chelsea yang patut dipertimbangkan.

    Atau Anda bisa belajar dari contoh yang ditunjukkan oleh Matt Freese dan Matt Turner, yang keduanya masih berpeluang masuk dalam persaingan. Keduanya muncul dari ketiadaan untuk merebut posisi starter satu atau dua tahun sebelum Piala Dunia. Hal itu tentu saja bisa terulang lagi, baik oleh salah satu nama yang disebutkan di atas maupun oleh seseorang yang bahkan belum bisa kita bayangkan saat ini.

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  • Atlanta United FC v New England RevolutionGetty Images Sport

    LB: Peyton Miller

    Antonee Robinson sudah lama sekali menjadi pemain andalan di posisi ini. Kenyataan yang menyedihkan adalah bahwa performanya mungkin sudah mulai menurun, karena kondisi fisiknya sudah mulai melemah selama sekitar satu setengah tahun terakhir. Dia masih tampil luar biasa dan mungkin akan bertahan untuk sementara waktu, tetapi ada kemungkinan besar bahwa dia tidak akan lagi menjadi pemain yang sama saat tahun 2030 tiba.

    Lalu, siapa yang akan menggantikannya? Miller mungkin menjadi kandidat yang tepat mengingat perkembangannya bersama New England Revolution. Di usianya yang baru 18 tahun, bek sayap ini sudah memasuki musim profesional ketiganya, dan sepertinya tidak ada batasan bagi potensinya.

    Ada juga pemain muda lainnya di sini, seperti Luca Bombino dan Caleb Wiley, sementara pemain cadangan musim panas ini, Max Arfsten, berpotensi berkembang sebagai bek sayap dalam beberapa tahun ke depan.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CB: Chris Richards

    Meskipun masih ada satu posisi bek tengah yang masih terbuka, kita akan membahasnya sebentar lagi. Posisi ini saat ini ditempati oleh Chris Richards.

    Jika ada pemain yang mampu menggeser bek Crystal Palace ini dari posisinya, dia pasti pantas mendapatkannya, dan wah, timnas AS akan memiliki bek yang luar biasa. Hal ini karena Richards sendiri adalah bek yang luar biasa, yang telah membuktikannya selama dua tahun terakhir bersama Crystal Palace dan timnas AS. Dia akan berusia 30 tahun pada Piala Dunia mendatang, yang juga merupakan masa puncak karier seorang bek.

    Pada siklus ini, Richards seharusnya menjadi salah satu pilar tim dan juga merupakan kandidat untuk menjadi kapten tim ini ke depannya.

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  • Noahkai Banks, USMNTGetty

    CB: Noahkai Banks

    Inilah posisi yang menjadi masalah. Kami juga pernah mengatakan hal itu setelah Piala Dunia terakhir. Timnas AS entah bagaimana berhasil memperpanjang masa bakti Tim Ream selama tiga setengah tahun lagi, tetapi masa baktinya sudah tidak cukup lagi untuk tahun 2030.

    Lalu, siapa yang akan mengisi posisi ini? Bisa jadi salah satu pemain lain dalam skuad musim panas ini. Bisa juga Banks, yang tampaknya akan masuk skuad sebelum akhirnya mundur sejenak untuk mempertimbangkan masa depannya di level internasional. Mengingat minimnya waktu bermainnya bersama Augsburg di akhir musim, peluangnya dipanggil timnas Jerman tampaknya lebih kecil daripada sebelumnya, dan meskipun kita tidak boleh terlalu membesar-besarkan aktivitas di media sosial, Banks terlihat berada di kolom komentar postingan para bintang USMNT di Instagram selama perjalanan tim di Piala Dunia.

    Jika Banks berkomitmen dan berkembang sesuai harapan, ia bisa mengisi posisi kosong tersebut. Jika tidak, posisi bek tengah tetap menjadi tanda tanya terbesar dalam siklus 2030.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    RB: Alex Freeman

    Setelah setiap pemusatan latihan selama sekitar satu tahun terakhir, selalu ada reaksi terkejut secara umum atas betapa hebatnya sebenarnya Alex Freeman. Hal itu bahkan terjadi setelah Piala Dunia kali ini, saat bek sayap Villarreal tersebut semakin menunjukkan kemampuannya dalam pertandingan-pertandingan terbesar dalam kariernya.

    Sangat cakap mengolah bola dan semakin tenang saat tidak menguasai bola, perkembangan Freeman telah menjadi salah satu sorotan utama timnas AS sejak debutnya di Gold Cup. Ia tidak sekadar tampil nyaman di Piala Dunia; ia bisa dibilang salah satu pemain terbaik tim tersebut.

    Ia adalah pemain yang layak dijadikan andalan, terutama karena permainannya terus berkembang di La Liga.

  • United States v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    CM: Tyler Adams

    Pemain seperti Adams tidak tumbuh di pohon, itulah sebabnya sangat sulit membayangkan tim ini tanpa dirinya empat tahun lagi. Saat itu, usianya akan 31 tahun dan, mengingat fakta bahwa ia bermain di posisi yang sangat bergantung pada kemampuan membaca permainan, ada peluang baginya untuk menjadi lebih baik lagi pada tahun 2030.

    Tentu saja, hal itu bergantung pada kondisi fisiknya. Dia mengalami masalah cedera selama beberapa tahun terakhir, dan timnas AS berharap hal itu hanya karena nasib buruk dan bukan masalah yang lebih serius. Tim ini jelas lebih baik dengan kehadiran Adams, baik di dalam maupun di luar lapangan, dan jika dia masih ada pada tahun 2030, kepemimpinannya akan sangat krusial bagi semua pemain baru yang akan memperkuat tim ini.

    Jika dia tidak siap, ada gelandang-gelandang muda berbakat yang sedang naik daun. Adri Mehmeti adalah pemain yang berbeda, tetapi tampaknya dia bisa menjadi gelandang nomor 6 hebat berikutnya. Dia akan berusia 21 tahun pada tahun 2030, yang berarti turnamen tersebut mungkin datang terlalu cepat baginya, tetapi juga bisa datang pada waktu yang tepat bagi seorang pemain yang jelas memiliki potensi.

  • Johnny Cardoso USMNT 2026Getty Images

    CM: Johnny Cardoso

    Dia absen di Piala Dunia kali ini karena cedera, tetapi gelandang Atlético Madrid ini tampaknya memiliki masa depan yang sangat cerah.

    Cardoso memang belum sepenuhnya menunjukkan performa terbaiknya untuk timnas AS, tetapi hal itu pasti akan segera terwujud mengingat betapa bagusnya penampilannya di La Liga. Harapannya, dia bisa terus berkembang di bawah asuhan Diego Simeone. Jika itu terjadi, timnas AS akan memiliki gelandang kelas atas lainnya.

    Lalu, bagaimana dengan Weston McKennie? Sulit membayangkan susunan pemain tanpa dirinya, terutama mengingat penampilannya yang gemilang di Piala Dunia ini, dan sulit memprediksi di mana posisinya empat tahun ke depan. Namun, Cardoso tampaknya lebih cocok berduet dengan Adams jika tren ini terus berlanjut. McKennie justru berkembang di tengah keraguan, jadi jangan kaget jika dia kembali mengisi posisi ini di turnamen berikutnya.

    Perhatikan juga Tanner Tessmann dan Yunus Musah untuk posisi ini, meskipun keduanya tidak dipanggil musim panas ini.

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CM: Malik Tillman

    Bisa dibilang sebagai bintang yang menonjol di Piala Dunia kali ini, Tillman tampil luar biasa musim panas ini saat dunia mulai mengenal gaya permainannya dengan lebih baik.

    Sebelumnya dianggap hanya sebagai pemain nomor 10, Tillman justru tampil luar biasa saat bermain lebih sebagai nomor 8. Tekanan yang dilakukannya sangat mumpuni dan kemampuannya dalam membantu serangan USMNT berkembang terlihat jelas. Belum lagi tendangan bebasnya, yang tiba-tiba menjadi senjata andalan USMNT yang sebelumnya hanya diketahui oleh segelintir orang.

    Di usianya yang baru 24 tahun, Tillman adalah pemain lain yang akan berada di puncak kariernya pada siklus berikutnya, itulah sebabnya ia diharapkan dapat berkembang menjadi salah satu ikon tim ini ke depannya, terutama di mata para penggemar kasual yang terpesona oleh tendangan set-piece-nya musim panas ini.

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    LW: Christian Pulisic

    Kritik yang berlebihan ini sudah keterlaluan. Pulisic memang mengecewakan musim panas ini, tetapi tetap sulit membayangkan salah satu pemain sepak bola pria Amerika Serikat paling berprestasi sepanjang masa—jika dalam kondisi fit—tidak masuk dalam skuad 2030. Penampilannya memang layak dikaji; namun, anggapan bahwa karier internasionalnya sudah berakhir sama sekali tidak beralasan.

    Jadi, meskipun ada kemungkinan bahwa seseorang seperti Mathis Albert bisa muncul untuk menantangnya, Pulisic, setidaknya, adalah pemain yang perlu ditantang. Seperti Richards, jika ada yang mampu merebut posisi ini, itu baik bagi mereka dan baik bagi USMNT, dalam arti tertentu, karena, jujur saja, Pulisic menetapkan standar yang sangat tinggi tentang apa yang harus dimiliki seorang pemain sayap untuk tim ini. Siapa pun yang melampaui standar itu pasti akan menjadi pemain kelas dunia.

  • balogun(C)Getty Images

    ST: Folarin Balogun

    Penyerang biasanya sulit diprediksi. Kali ini, tampaknya tidak demikian karena Balogun memang sehebat itu.

    Tentu saja, hal ini bergantung pada performa. Jelas juga bergantung pada bagaimana Balogun akan melanjutkan penampilannya setelah Piala Dunia ini, baik untuk klub maupun tim nasional. Namun, jika ada satu hal yang kita pelajari musim panas ini, Balogun adalah pemain yang benar-benar mampu membuat perbedaan di level internasional dan, selain Belgia, tipe pemain yang bisa membawa timnya meraih kemenangan.

    Mungkin pemain lain dalam skuad juga bisa membuktikan hal yang sama, tetapi, untuk saat ini, sungguh menyenangkan bahwa USMNT memiliki seorang pemain yang dapat diandalkan dalam jangka panjang.

  • Zavier Gozo, RSLGetty

    RW: Zavier Gozo

    Bintang Real Salt Lake itu nyaris mewujudkan hal ini pada tahun 2026, jadi jangan heran jika ia benar-benar melakukannya pada tahun 2030.

    Di posisi sayap kanan ini, Gozo menghadirkan kecepatan dan kemampuan menyerang ke depan yang luar biasa. Ia juga telah menunjukkan peningkatan yang signifikan di sepertiga akhir lapangan. Jika kemajuan itu terus berlanjut—meski tidak selalu linear—ia akan menjadi pemain yang sangat, sangat bagus. Masih harus dilihat bagaimana ia akan menghadapi langkah berikutnya yang tak terelakkan di luar MLS, namun langkah itu akan segera tiba bagi pemain sayap berusia 19 tahun ini.

    Hal ini juga terbantu oleh fakta bahwa posisi sayap lainnya masih menjadi posisi yang dibutuhkan. Gozo adalah salah satu dari beberapa pemain yang bersaing untuk mengisi kebutuhan tersebut, tetapi ia tampak hampir siap, yang memberinya persiapan yang baik menjelang tahun 2030.