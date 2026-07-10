Christian Pulisic akan tetap bertahan, tapi apakah Noahkai Banks dan Zavier Gozo akan bergabung dengannya? Prediksi susunan pemain inti Timnas AS untuk Piala Dunia 2030

Setelah setiap Piala Dunia, prediksi pun bermunculan. Empat tahun kemudian, saat turnamen berikutnya tiba, sebagian besar prediksi itu tampak menggelikan. Tak ada permainan tebak-tebakan yang sebanding dengan memprediksi seperti apa nasib sebuah tim nasional setelah melalui satu siklus penuh pertumbuhan, perubahan, dan lika-liku yang tak terduga. Prediksi-prediksi itu mungkin didasari analisis yang matang, tetapi sejarah seringkali membuat bahkan orang-orang paling cerdas sekalipun terlihat konyol.

Saat kami melakukan analisis ini setelah USMNT tersingkir dari Piala Dunia 2022, Folarin Balogun belum bergabung dengan timnas AS. Matt Freese masih menjadi pemain cadangan di MLS. Alex Freeman hanya dikenal di akademi Orlando City, dan sedikit yang bisa membayangkan Yunus Musah tidak lagi menjadi salah satu pemain terpenting tim. Dan, jujur saja, siapa yang waras yang akan memprediksi Tim Ream masih akan berada di sini?

Semua itu menunjukkan bahwa ini bukanlah hal yang mudah. Beberapa pemain kunci dalam skuad USMNT tahun 2030 mungkin belum masuk radar. Yang lain mungkin adalah nama-nama yang sudah dikenal, namun perjalanan karier mereka mengambil arah yang tak terduga. Dan meskipun media sosial sudah tak sabar untuk menyerahkan tim ini kepada para remaja yang paling digadang-gadang dalam kancah sepak bola, banyak pemain berpengalaman yang akan tetap bersaing memperebutkan tempat.

Memprediksi tahun 2030 mungkin mustahil, tetapi hal itu tidak membuat upaya ini menjadi kurang berharga. Dengan mengingat hal tersebut, GOAL memproyeksikan seperti apa susunan starting XI AS ketika Piala Dunia berikutnya dimulai empat tahun mendatang.