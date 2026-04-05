Christian Norgaard mengkritik rekan-rekan setimnya di Arsenal karena kebobolan 'gol yang sangat bodoh' dalam kekalahan mengejutkan di Piala FA melawan Southampton
Kesalahan di lini pertahanan Arsenal
Titik balik pertandingan terjadi saat Arsenal tampak mulai menemukan kembali momentumnya. Viktor Gyokeres menyamakan kedudukan pada menit ke-68 setelah gol Ross Stewart di babak pertama, namun kemudian sebuah kesalahan penilaian membuat tim Championship itu kembali memimpin dengan cara yang sulit diterima oleh Norgaard. Gelandang tersebut menyoroti beberapa kesalahan pertahanan yang terbukti menjadi faktor penentu kekalahan timnya, yang memungkinkan Shea Charles memastikan langkah Saints ke babak semifinal.
Norgaard meluapkan kekesalannya atas penampilan yang 'kacau'
Menanggapi penyebab kekalahan tersebut, Norgaard mengatakan: "Kadang-kadang situasinya terasa sedikit terlalu kacau. Mereka sangat tajam dalam serangan balik, sementara kami tidak mampu mengatasinya dengan baik. Kami sempat menguasai permainan di babak kedua, terutama saat kami berhasil menyamakan kedudukan, namun kemudian kebobolan gol yang sangat konyol dari tendangan gawang—sesuatu yang tidak boleh kami biarkan atau terima. Ini sangat mengecewakan bagi kami, tapi ada laga besar pada hari Selasa dan kini saatnya bagi kami untuk membuktikan kemampuan kami."
Tidak ada alasan untuk kekalahan mengejutkan
Meskipun ada yang mungkin menganggap rotasi skuad atau cedera sebagai alasan penurunan performa, Norgaard dengan cepat membantah anggapan semacam itu. Ia menegaskan bahwa para pemain yang dipilih untuk pertandingan tersebut lebih dari mampu meraih hasil yang diinginkan dan bahwa tanggung jawab sepenuhnya ada pada mereka yang berada di lapangan di St Mary's.
"Ada saat-saat di mana kami merasa menguasai permainan, tetapi ada juga momen-momen di mana mereka benar-benar menguasai kami. Secara keseluruhan, penampilan kami tidak cukup baik. Namun, ada saat-saat di mana kami seharusnya bisa memanfaatkan momentum dengan lebih baik. Itulah momen-momen di mana kami seharusnya lebih tajam. Tidak, tidak ada alasan untuk malam ini. Ini tidak ada hubungannya dengan cedera atau ketersediaan pemain. Kami memiliki tim yang sangat bagus di lapangan yang seharusnya bisa bersaing di level tinggi," tambah Norgaard.
Tekanan semakin meningkat terhadap pasukan Arteta
Kekalahan ini menjadi pukulan telak bagi target musim Arsenal, karena kini dua peluang meraih trofi telah sirna dalam waktu kurang dari dua pekan. Dengan tersingkirnya mereka dari Piala FA, tim asal London Utara ini kini harus memfokuskan seluruh energinya pada perebutan gelar Liga Premier dan kampanye Liga Champions mereka untuk menghindari tahun tanpa trofi lagi. Norgaard menutup pernyataannya dengan menatap ke depan, sambil menekankan perlunya respons segera: "Kita harus bangkit kembali. Kami masih memiliki dua kompetisi besar yang harus kami ikuti."