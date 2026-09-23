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Christian Eriksen tinggalkan Wolfsburg! Gelandang itu mengakhiri kontraknya lebih awal demi kembali ke keluarga
Eriksen akhiri masa baktinya di Wolfsburg
Perjalanan Eriksen bersama Wolfsburg telah berakhir lebih cepat dari yang diperkirakan. Pemain internasional Denmark itu mencapai kesepakatan bersama dengan klub Jerman tersebut untuk mengakhiri kontraknya. Kontrak sang gelandang semula berlaku hingga musim panas 2027.
Namun, playmaker veteran itu meminta pelepasan lebih awal dari komitmennya agar bisa pindah lebih dekat dengan keluarganya di Denmark. Wolfsburg menghormati keinginannya dan secara resmi mengonfirmasi kepergiannya pada pekan ini. Perpisahan secara bersama-sama ini mengakhiri babak singkat namun penuh peristiwa dalam karier klub sang bintang Denmark yang gemilang.
Pulang ke rumah untuk dekat dengan keluarga
Keluarga memainkan peran penentu dalam keputusan Eriksen untuk meninggalkan klub Jerman tersebut. Pemegang rekor penampilan internasional Denmark itu menyampaikan rasa terima kasih yang besar atas penyelesaian yang cepat dan bersahabat.
"Saat ini, penting bagi saya untuk dekat dengan keluarga saya di Denmark," jelas Eriksen di situs resmi klub. "Saya senang kami bisa menemukan solusi bersama. Masa saya di Wolfsburg diwarnai banyak pasang surut.
"Saya tahu klub sekarang berada di tangan yang tepat dalam upayanya kembali ke Bundesliga, dan saya yakin masa depan yang sukses menanti VfL. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua orang yang mendukung saya selama berada di VfL dan di Wolfsburg. Merupakan sebuah kehormatan besar bagi saya untuk bermain untuk Anda, dan saya akan mengenang periode ini dengan penuh rasa hangat."
Meninggalkan jejak abadi di Jerman
Eriksen tiba di klub itu setahun lalu dengan status bebas transfer yang menyita perhatian. Ia membawa pedigree yang luar biasa ke dalam skuad, dengan catatan lebih dari 300 penampilan di Premier League dan pengalaman Eropa yang sangat luas.
Dalam satu-satunya musimnya bersama Wolves, gelandang itu tampil 34 kali di Bundesliga, DFB-Pokal, dan play-off degradasi. Ia menyumbang tiga gol dan 10 assist dalam musim yang menantang dengan perpaduan momen tinggi dan rendah. Meski masa baktinya singkat, Managing Director Sport Dieter Hecking memuji karakter sang veteran, baik di dalam maupun di luar lapangan.
"Ia sudah mengalami dan meraih sangat banyak hal sepanjang kariernya yang luar biasa," kata Hecking. "Hal itu membuatnya semakin luar biasa karena di VfL kami mengenalnya sebagai sosok yang mudah didekati dan rendah hati. Meski waktunya di sini singkat, ia telah meninggalkan kesan mendalam bagi rekan-rekan setimnya, staf kami, dan para suporter. Kami ingin berterima kasih kepada Christian dan mendoakan yang terbaik untuknya dan keluarganya."
- AFP
Membuka jalan menuju babak baru
Dengan kontraknya yang telah sepenuhnya diselesaikan, Eriksen kini bebas menentukan langkah berikutnya dalam karier sepak bolanya. Kembali bermain di level klub di negara asalnya, Denmark, tampak sangat mungkin terjadi mengingat keinginannya yang telah ia sampaikan untuk dekat dengan orang-orang tercintanya. Sementara itu, Wolfsburg harus fokus membangun kembali tanpa playmaker berpengalaman mereka saat berupaya mengamankan promosi kembali ke Bundesliga.
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