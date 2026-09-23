Keluarga memainkan peran penentu dalam keputusan Eriksen untuk meninggalkan klub Jerman tersebut. Pemegang rekor penampilan internasional Denmark itu menyampaikan rasa terima kasih yang besar atas penyelesaian yang cepat dan bersahabat.

"Saat ini, penting bagi saya untuk dekat dengan keluarga saya di Denmark," jelas Eriksen di situs resmi klub. "Saya senang kami bisa menemukan solusi bersama. Masa saya di Wolfsburg diwarnai banyak pasang surut.

"Saya tahu klub sekarang berada di tangan yang tepat dalam upayanya kembali ke Bundesliga, dan saya yakin masa depan yang sukses menanti VfL. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua orang yang mendukung saya selama berada di VfL dan di Wolfsburg. Merupakan sebuah kehormatan besar bagi saya untuk bermain untuk Anda, dan saya akan mengenang periode ini dengan penuh rasa hangat."







