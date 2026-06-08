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Christian Eriksen 'dalam kondisi baik' setelah pingsan di tengah pertandingan; sang pahlawan Denmark mendapat dukungan dari mantan rekan setimnya di Manchester United menyusul pernyataan yang menenangkan
Eriksen mengonfirmasi bahwa ia telah kembali ke rumah
Dunia sepak bola dikejutkan pada akhir pekan lalu ketika mantan gelandang serang Manchester United dan Tottenham itu tiba-tiba terjatuh ke lapangan pada menit ke-65 pertandingan Denmark di Odense. Namun, Eriksen kini telah mengunggah kabar terbaru yang menggembirakan mengenai kondisinya di media sosial, sekaligus mengonfirmasi bahwa ia telah meninggalkan rumah sakit untuk memulai proses pemulihannya.
Dalam sebuah postingan yang penuh perasaan di akun Instagram-nya, Eriksen menulis: "Saya ingin memberi tahu semua orang bahwa saya baik-baik saja dan sudah berada di rumah bersama keluarga. Seperti yang mungkin bisa Anda bayangkan, kejutan yang saya terima dari ICD saya telah berdampak besar pada saya dan keluarga, tetapi saya ingin meyakinkan semua orang bahwa ini adalah situasi yang berbeda dari yang terjadi pada tahun 2021. Saya merasa baik, dan pemulihan saya sudah dimulai."
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Tim medis mengapresiasi peran ICD dalam memberikan perlindungan
Dokter tim nasional Denmark, Morten Boesen, yang terkenal karena menangani Eriksen saat ia mengalami henti jantung di Euro 2020, menjelaskan bahwa teknologi yang terpasang di dada sang pemain berfungsi persis seperti yang diharapkan. Insiden tersebut menyebabkan pertandingan langsung dihentikan setelah Eriksen sempat kehilangan kesadaran sejenak sebelum kondisinya stabil kembali berkat penanganan tim medis di lapangan.
Eriksen menggemakan perasaan ini dalam pernyataannya, mengungkapkan rasa terima kasihnya atas intervensi medis tersebut. "Selain bersyukur atas dukungan dan bantuan dari semua pemain serta tim medis di lapangan, saya juga sangat berterima kasih kepada para dokter yang telah merawat saya dan jantung saya selama bertahun-tahun. Berkat keahlian mereka, ICD saya berfungsi persis seperti yang dirancang: melindungi saya saat saya membutuhkannya. Untuk saat ini, fokus saya adalah pemulihan, menghabiskan waktu bersama keluarga, berlibur, dan bermain sepak bola bersama anak-anak saya," tambahnya.
Para pemain Denmark terguncang akibat insiden tersebut
Adegan-adegan memilukan di Nature Energy Park membuat pertandingan tidak mungkin dilanjutkan, menurut pelatih kepala Denmark, Brian Riemer. Meskipun Eriksen masih cukup sadar untuk melambaikan tangan kepada rekan-rekan setimnya saat dibawa keluar lapangan, beban emosional melihat pemain andalan mereka pingsan untuk kedua kalinya dalam lima tahun terakhir sangat memengaruhi kondisi tim.
"Christian Eriksen melambaikan tangan kepada rekan-rekan setimnya saat meninggalkan lapangan," kata Riemer kepada wartawan. "Beberapa menit sebelum ia pingsan, ia sempat bersenggolan dengan Ruslan Malinovskyi dan saya mengira itulah sebabnya ia terlihat sangat tertekan, tetapi saya salah. Sejak saat itu, baik saya maupun para pemain di lapangan tidak mungkin melanjutkan pertandingan."
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Banjir dukungan untuk ikon Denmark
Kabar bahwa kondisi Eriksen telah stabil disambut dengan rasa lega di seluruh komunitas sepak bola dunia. Mantan rekan setimnya dari berbagai periode kariernya, termasuk mantan bintang Manchester United David De Gea dan Donny van de Beek serta Lautaro Martinez, Davinson Sanchez, dan Siem de Jong, termasuk di antara mereka yang menyampaikan pesan dukungan secara terbuka saat bintang Wolfsburg itu kembali ke keluarganya untuk beristirahat.
Dokter tim Denmark, Boesen, memberikan harapan lebih lanjut bagi para penggemar selama konferensi pers pada Senin pagi. "Saya berbicara dengan Christian pagi ini dan dia dalam kondisi baik. Dia bersama keluarganya dan dalam suasana hati yang baik. Harapannya, dia akan segera dipulangkan dan bisa pulang ke rumah. Kami merawat para pemain dan staf dengan baik dan terus menjalin komunikasi dengan mereka," kata dokter tersebut sebelum gelandang tersebut resmi keluar dari rumah sakit.