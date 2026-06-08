Dunia sepak bola dikejutkan pada akhir pekan lalu ketika mantan gelandang serang Manchester United dan Tottenham itu tiba-tiba terjatuh ke lapangan pada menit ke-65 pertandingan Denmark di Odense. Namun, Eriksen kini telah mengunggah kabar terbaru yang menggembirakan mengenai kondisinya di media sosial, sekaligus mengonfirmasi bahwa ia telah meninggalkan rumah sakit untuk memulai proses pemulihannya.

Dalam sebuah postingan yang penuh perasaan di akun Instagram-nya, Eriksen menulis: "Saya ingin memberi tahu semua orang bahwa saya baik-baik saja dan sudah berada di rumah bersama keluarga. Seperti yang mungkin bisa Anda bayangkan, kejutan yang saya terima dari ICD saya telah berdampak besar pada saya dan keluarga, tetapi saya ingin meyakinkan semua orang bahwa ini adalah situasi yang berbeda dari yang terjadi pada tahun 2021. Saya merasa baik, dan pemulihan saya sudah dimulai."