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FC Barcelona Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

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Christensen Bersiap untuk Pertarungan Terbesarnya di Barcelona: Peluang Terakhir atau Awal yang Baru?

A. Christensen
Barcelona
LaLiga
Denmark
Spanyol

Bintang asal Denmark itu menentukan target-target terpenting Barcelona

Klub Barcelona melanjutkan pemusatan latihan pramusim untuk musim baru di Britania Raya. Direktur teknik Hansi Flick memilih rombongan yang mencakup sebagian besar tim utama, serta hingga 17 pemain lulusan akademi La Masia, yang berupaya meyakinkan pelatih asal Jerman itu selama masa persiapan.

Salah satu nama paling menonjol dalam hari-hari pertama adalah Andreas Christensen, yang baru saja memperpanjang kontraknya hingga tahun 2028, setelah satu setengah tahun menderita akibat cedera dan menurunnya perannya di dalam Barcelona.

Kini bintang asal Denmark itu berada di hadapan momen yang bisa mengubah total perjalanan kariernya. Sementara sebagian orang melihatnya sebagai kesempatan terakhir untuk membuktikan diri, Christensen meyakini ini adalah awal baru untuk mengembalikan versi terbaik dirinya, berpegang pada kepercayaan klub yang diterjemahkan lewat kontrak baru, serta ambisi yang tidak berhenti pada merebut kembali tempatnya, tetapi meluas hingga bersaing memperebutkan gelar-gelar terbesar Eropa.

  • Prioritas Christensen: "Saya Merasa Baik-baik Saja"

    Bek asal Denmark itu menjelaskan kepada surat kabar Spanyol, Sport, bahwa prioritasnya adalah kembali tampil secara reguler setelah satu setengah musim yang diwarnai masalah fisik.

    Ia berkata: "Saya merasa baik-baik saja. Jelas tubuh terasa bahwa kami berlatih semakin banyak dan dengan intensitas lebih tinggi, tetapi itulah alasan kami berada di sini, untuk memulihkan kebugaran kami. Tujuannya sekarang adalah berada dalam kondisi fisik sebaik mungkin, dan yang terpenting, mampu menyelesaikan musim tanpa cedera."

    Ketika ditanya apakah ia telah berbicara dengan Flick mengenai peran yang akan diembannya musim ini, Christensen menegaskan bahwa pesannya jelas: "Saya rasa kami semua menantikan hal yang sama. Tujuan saya adalah menjaga kebugaran fisik, terus berkembang, dan kembali ke level terbaik saya."

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  • Pertempuran Terbesar

    Persaingan di lini pertahanan akan menjadi salah satu pertarungan terbesar pada musim depan, terutama setelah rumor yang masih mengaitkan Barcelona dengan sejumlah bek baru. Namun, pemain internasional Denmark itu enggan terlibat dalam perdebatan ini.

    Ia berkata: "Bursa transfer bukan urusan saya. Saya fokus pada diri sendiri. Saya percaya pada kemampuan saya dan tahu bahwa level terbaik saya sangat tinggi. Setiap musim panas, banyak nama pemain dikaitkan dengan Barcelona, tetapi itu hal yang wajar. Kami fokus pada para pemain yang ada di sini."

    Dalam konteks yang sama, ia menegaskan bahwa satu-satunya tujuannya adalah mengembalikan level yang menjadikannya elemen penting dalam tim: "Saya telah melewati satu setengah musim yang sangat sulit. Sekarang saya hanya memikirkan satu hal: mencapai kondisi terbaik yang mungkin, siap sepanjang musim, dan mengembalikan level terbaik saya. Inilah yang saya coba lakukan musim panas ini: bekerja sangat keras untuk kembali dalam kondisi terbaik."

    Christensen juga menyatakan kepuasannya yang besar setelah memperpanjang kontraknya dengan tim: "Saya sangat senang dan sangat bangga. Saya sangat berterima kasih kepada klub yang memberi saya kesempatan lain. Saya juga percaya bahwa klub yakin akan kemampuan saya untuk kembali ke level terbaik. Ini kabar yang luar biasa bagi saya dan keluarga saya. Ini adalah tempat yang ideal bagi saya. Kami memiliki tim muda yang sangat berbakat dan bermain sepak bola yang saya sukai. Ini adalah tempat di mana saya merasa aman dan di mana saya masih bisa terus berkembang."

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  • Tujuan Liga Champions: "Kami berada di klub terbaik di dunia"

    Pemain Denmark itu juga memuji kehadiran besar para pemain muda, serta mengapresiasi level yang telah mereka capai setelah datang dari akademi klub: "Kami semua berada di klub terbaik di dunia, dan kami semua memiliki kemampuan tinggi. Persaingan ada di semua posisi, dan itu membuat kami lebih baik. Para pemain muda datang dengan semangat tinggi dan keinginan besar untuk membuktikan level mereka. Yang penting adalah mereka tahu bahwa mereka bisa mengandalkan para pemain senior jika membutuhkan sesuatu. Mereka menampilkan performa yang luar biasa."

    Adapun mengenai target Barcelona untuk musim depan, Christensen menunjukkan ambisi besar dan langsung mengarahkan pandangannya ke Liga Champions, dengan mengatakan: "Kami ingin memenangkan semua gelar yang mungkin. Dan Liga Champions, tentu saja, adalah salah satu target tersebut."

    Bek itu menilai bahwa timnya memiliki modal yang memungkinkan mereka untuk mengincar segalanya: "Kami harus melanjutkan apa yang kami lakukan dan meyakininya. Kami telah membuktikan bahwa inilah jalan yang benar. Kami hanya perlu memoles beberapa detail. Kami harus percaya pada para pemain yang kami miliki. Tujuh atau delapan pemain kami baru saja dinobatkan sebagai juara dunia. Kami memiliki skuad yang mampu mewujudkan hal itu."

    Terakhir, ia membantah adanya keraguan seputar kematangan tim meskipun banyak pemainnya masih berusia muda: "Saya rasa kami memiliki keseimbangan yang baik. Kami juga memiliki pemain-pemain berpengalaman. Kami memiliki enam pemain yang tampil di final Piala Dunia. Meski usia mereka masih muda, mereka sudah menjalani pengalaman terbesar di dunia sepak bola. Bagi saya, itu juga merupakan pengalaman dan menjadi langkah besar ke depan bagi Barcelona."

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