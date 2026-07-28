Persaingan di lini pertahanan akan menjadi salah satu pertarungan terbesar pada musim depan, terutama setelah rumor yang masih mengaitkan Barcelona dengan sejumlah bek baru. Namun, pemain internasional Denmark itu enggan terlibat dalam perdebatan ini.

Ia berkata: "Bursa transfer bukan urusan saya. Saya fokus pada diri sendiri. Saya percaya pada kemampuan saya dan tahu bahwa level terbaik saya sangat tinggi. Setiap musim panas, banyak nama pemain dikaitkan dengan Barcelona, tetapi itu hal yang wajar. Kami fokus pada para pemain yang ada di sini."

Dalam konteks yang sama, ia menegaskan bahwa satu-satunya tujuannya adalah mengembalikan level yang menjadikannya elemen penting dalam tim: "Saya telah melewati satu setengah musim yang sangat sulit. Sekarang saya hanya memikirkan satu hal: mencapai kondisi terbaik yang mungkin, siap sepanjang musim, dan mengembalikan level terbaik saya. Inilah yang saya coba lakukan musim panas ini: bekerja sangat keras untuk kembali dalam kondisi terbaik."

Christensen juga menyatakan kepuasannya yang besar setelah memperpanjang kontraknya dengan tim: "Saya sangat senang dan sangat bangga. Saya sangat berterima kasih kepada klub yang memberi saya kesempatan lain. Saya juga percaya bahwa klub yakin akan kemampuan saya untuk kembali ke level terbaik. Ini kabar yang luar biasa bagi saya dan keluarga saya. Ini adalah tempat yang ideal bagi saya. Kami memiliki tim muda yang sangat berbakat dan bermain sepak bola yang saya sukai. Ini adalah tempat di mana saya merasa aman dan di mana saya masih bisa terus berkembang."

Baca juga: Video: Setelah tawaran besar Al Hilal, Diaz memicu kehebohan dengan kunjungan mengejutkan kepada Presiden Kolombia