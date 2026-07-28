Klub Barcelona melanjutkan pemusatan latihan pramusim untuk musim baru di Britania Raya. Direktur teknik Hansi Flick memilih rombongan yang mencakup sebagian besar tim utama, serta hingga 17 pemain lulusan akademi La Masia, yang berupaya meyakinkan pelatih asal Jerman itu selama masa persiapan.
Salah satu nama paling menonjol dalam hari-hari pertama adalah Andreas Christensen, yang baru saja memperpanjang kontraknya hingga tahun 2028, setelah satu setengah tahun menderita akibat cedera dan menurunnya perannya di dalam Barcelona.
Kini bintang asal Denmark itu berada di hadapan momen yang bisa mengubah total perjalanan kariernya. Sementara sebagian orang melihatnya sebagai kesempatan terakhir untuk membuktikan diri, Christensen meyakini ini adalah awal baru untuk mengembalikan versi terbaik dirinya, berpegang pada kepercayaan klub yang diterjemahkan lewat kontrak baru, serta ambisi yang tidak berhenti pada merebut kembali tempatnya, tetapi meluas hingga bersaing memperebutkan gelar-gelar terbesar Eropa.