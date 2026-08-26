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Chelsea v Juventus - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Chris Wood mendukung striker Chelsea senilai £50 juta, Liam Delap, untuk menghadirkan "persaingan sehat" dalam lini serang Forest

Transfers
L. Delap
C. Wood
Nottingham Forest
Carabao Cup
Premier League
Chelsea

Chris Wood menyambut kedatangan Liam Delap dari Chelsea yang segera rampung senilai £50 juta, dengan menegaskan bahwa rekrutan termahal itu akan menghadirkan "persaingan yang sehat" di Nottingham Forest. Tim asuhan Oliver Glasner menelan kekalahan kandang kedua secara beruntun tanpa mencetak gol setelah kalah 2-0 dari Leeds United di Carabao Cup, yang menegaskan kebutuhan mendesak akan daya gedor di lini serang.


  • Wood mendukung kedatangan Delap

    Forest telah menyepakati biaya rekor klub sebesar £50 juta untuk mendatangkan striker Chelsea Delap sebelum bursa transfer ditutup. Laporan tentang terobosan ini semakin menguat menjelang kekalahan mereka dari Leeds di Carabao Cup saat Delap berupaya mengakhiri periode sulit di Stamford Bridge. Wood menyambut kabar itu dengan hangat dan menegaskan bahwa kedatangan pemain bintang tersebut akan secara signifikan mempertajam lini serang Forest.

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  • Striker sambut persaingan sehat

    Meski Delap hanya mencetak tiga gol dalam 47 penampilan di semua kompetisi selama membela Chelsea, Wood tetap yakin dengan potensi sang penyerang. Menanggapi ambisi klub dan meningkatnya persaingan untuk mendapatkan tempat di lini serang, Wood berkata: "Kami adalah klub yang ambisius dan itu terlihat dari apa yang kami keluarkan untuk pemain seperti dia [Delap]. Akan fantastis jika Liam bergabung dengan kami. Semoga semuanya segera ditandatangani. Dia akan sangat bagus untuk tim kami, dan ini adalah persaingan yang sehat, dan kami akan menjadi pemain yang lebih baik karenanya."

  • Masalah di lini depan memicu kekhawatiran

    Dukungan Wood datang setelah Forest tersingkir di putaran kedua Carabao Cup, kalah 2-0 dari Leeds di tengah pemborosan yang sangat mencolok di sepertiga akhir. Wood melihat peluang-peluang emas digagalkan oleh James Trafford dan tekel penyelamatan gol dari Joe Rodon, sementara Ola Aina, Nikola Milenkovic, dan Nicolas Dominguez juga membuang peluang. Dua kekalahan kandang beruntun tanpa mencetak gol melawan lawan yang sama dalam rentang empat hari membuat manajer baru Glasner kini sangat membutuhkan tambahan kekuatan di lini serang.

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    Laga tandang berat ke Anfield menanti

    Forest kini berpacu dengan waktu untuk menuntaskan dokumen Delap sebelum bursa transfer musim panas ditutup. Glasner berharap sang penyerang bisa didaftarkan tepat waktu untuk laga tandang berat Premier League ke Anfield pada Sabtu melawan Liverpool. Peningkatan segera di lini depan tetap menjadi hal yang krusial karena Forest berupaya meraih poin-poin penting dalam upaya mereka mengamankan kelangsungan bertahan di kasta tertinggi.

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