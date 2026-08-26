Meski Delap hanya mencetak tiga gol dalam 47 penampilan di semua kompetisi selama membela Chelsea, Wood tetap yakin dengan potensi sang penyerang. Menanggapi ambisi klub dan meningkatnya persaingan untuk mendapatkan tempat di lini serang, Wood berkata: "Kami adalah klub yang ambisius dan itu terlihat dari apa yang kami keluarkan untuk pemain seperti dia [Delap]. Akan fantastis jika Liam bergabung dengan kami. Semoga semuanya segera ditandatangani. Dia akan sangat bagus untuk tim kami, dan ini adalah persaingan yang sehat, dan kami akan menjadi pemain yang lebih baik karenanya."